Chaos Lab llega a Islazul: el laboratorio interactivo que convierte la ciencia en aventura

Chaos Lab, es un lugar donde ciencia, creatividad y entretenimiento se combinan para ofrecer una propuesta única. Este laboratorio interactivo abrirá sus puertas en el Centro Comercial Islazul a partir del 7 de noviembre y propone una forma distinta para aprender ciencia. Con un espacio donde los visitantes serán los protagonistas de una aventura guiada por el Dr. Splat un personaje que te estará acompañando todo el recorrido.

Una experiencia inmersiva y educativa

Chaos Lab es una iniciativa que busca fomentar el interés por la ciencia de una manera divertida y participativa, centrándose en la idea de que aprender puede ser divertido. A través de experiencias sensoriales, de esta manera los visitantes tendrán la oportunidad de realizar experimentos, resolver desafíos científicos y trabajar en equipo. Todo esto pensado para que los peques desde los 4 años puedan disfrutar de la actividad, acompañados por sus familias. La experiencia se enmarca dentro de una tendencia creciente de ocio educativo que combina: diversión, aprendizaje y participación para promover la curiosidad en los más jóvenes en un entorno seguro y accesible, cuenta con medidas adaptadas para personas con movilidad reducida y protocolos que garantizan una experiencia cómoda para todos los que quieran ir.

Las entradas, disponibles desde el pasado 23 de octubre pueden comprarse aquí.

Diversión asegurada para todas las edades

Chaos Lab es un espacio lleno de color, mucha energía y sorpresas. A lo largo del recorrido, los participantes podrán interactuar con instalaciones inspiradas en distintos fenómenos científicos; desde la zona H2O Lab donde experimentas con agua, explorar el universo en Planet Lab, o Chaos Pit, donde la creatividad no tiene límites. Aquí, la ciencia da lugar a la practicidad que anima a experimentar sin miedo al error. Tal como su nombre indica, el caos es parte del proceso y se convierte en una oportunidad para aprender jugando.

Aprende de ciencia con creatividad

«En Chaos Lab todos tienen algo que aportar» o así dice la organización que te invita a colaborar, descubrir y experimentar. Recordando que la ciencia no son solo teorías, sino también de exploración y trabajo en equipo.

Chaos Lab tendrá su apertura el 7 de noviembre, y promete convertirse en un referente del ocio educativo en los niños.

