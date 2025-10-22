Madrid ofrece distintos planes para los más pequeños de la casa

Madrid ofrece actividades diseñadas para despertar la imaginación y fomentar habilidades creativas en los más pequeños. Aquí te dejo cuatro de ellas, desde talleres de pintura hasta escape rooms que harán volar la creatividad e ingenio de tu pequeño; así como una experiencia dulce y una actividad deportiva.

Neon Brush Kids

Cerca del Centro Comercial Príncipe Pío y el Templo de Debod se encuentra Neon Brush Kids, un taller de pintura fluorescente que hará que vivir una experiencia de color a los niños. Este espacio está iluminado con luz ultravioleta y lleno de colores neón que brillan en la oscuridad, un entorno estimulante donde la creatividad es la protagonista.

La actividad, diseñada para +4 años, está pensada para que los pequeños liberen su artista interior y dejen correr su imaginación. Los asistentes pueden experimentar con pinceles y técnicas innovadoras mientras exploran su imaginación en un ambiente seguro y familiar.

Ubicación: Calle del Irún, 23 (Príncipe Pío)

El precio del pack familiar, que incluye un adulto y un niño, es de 19,50 €.

Rocódromos

La escalada también se adapta al público infantil en la ciudad. Centros como Urban Monkey o Indorwall, entre otros ofrecen experiencias seguras y motivadoras.

Estas instalaciones fomentan la coordinación, la fuerza y la confianza en sí mismos. Además, los planes para grupos y celebraciones convierten la actividad distinta a los parques tradicionales, con el valor añadido de desarrollar habilidades físicas y sociales. Los rocódromos se presentan como una actividad perfecta para combinar deporte y diversión.

Museo Sweet Space

Para quienes buscan experiencias interactivas y originales, el Museo Sweet Space es una de las principales atracciones de la ciudad. Este espacio combina arte innovador y tendencias digitales con un enfoque interactivo, los visitantes pueden recorrer diez salas temáticas distribuidas en dos plantas, donde la creatividad y la imaginación se mezclan con dulces y degustaciones.

Entre las actividades destacan la posibilidad de sacar fotos únicas y divertidas, explorar un laboratorio de helados y disfrutar de sesiones de degustación. La propuesta incluye experiencias sensoriales completas, desde tocar y oler hasta probar una amplia variedad de dulces. El museo se presenta como una oportunidad para que los niños fomenten la curiosidad.

Escape Room: Alicia y la Llave del Tiempo

“Alicia y la Llave del Tiempo”, es un escape room pensado para niños de 6 a 13 años. En grupos de entre 4 a 8 jugadores, se deberá de resolver y superar pruebas para salvar el País de las Maravillas de la Reina de Corazones, entrando en un bosque encantado lleno de sorpresas. Ayudando a los niños a fomentar sus habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Esta experiencia no solo queda en los niños, pues, los menores de 12 años pueden participar acompañados por un adulto.

La combinación de fantasía, retos y cooperación hace de esta experiencia un plan educativo y entretenido para los pequeños.

Esta selección de planes están diseñadas para estimular la imaginación, propuestas que destacan como alternativas de ocio educativo que combinan diversión y aprendizaje para los niños, si quieres más opciones te dejo aquí una lista para más planes con niños.