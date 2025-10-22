Diversión y creatividad para los más pequeños

Madrid ofrece distintos planes para los más pequeños de la casa

Halloween en el Parque de Atracciones de Madrid

«Tu ciudad se llena de pianos» en Madrid este 24 de octubre de 2025

El Círculo de Bellas Artes se transforma en un akelarre en Halloween

Madrid, ocio, cultura, niños

Madrid ofrece actividades diseñadas para despertar la imaginación y fomentar habilidades creativas en los más pequeños. Aquí te dejo cuatro de ellas, desde talleres de pintura hasta escape rooms que harán volar la creatividad e ingenio de tu pequeño; así como una experiencia dulce y una actividad deportiva.

Neon Brush Kids

Cerca del Centro Comercial Príncipe Pío y el Templo de Debod se encuentra Neon Brush Kids, un taller de pintura fluorescente que hará que vivir una experiencia de color a los niños. Este espacio está iluminado con luz ultravioleta y lleno de colores neón que brillan en la oscuridad, un entorno estimulante donde la creatividad es la protagonista.

La actividad, diseñada para +4 años, está pensada para que los pequeños liberen su artista interior y dejen correr su imaginación. Los asistentes pueden experimentar con pinceles y técnicas innovadoras mientras exploran su imaginación en un ambiente seguro y familiar.

Madrid, Ocio, Cultura, niños
Neon Brush Kids (Im.: neonbrushexperience.com)

Ubicación: Calle del Irún, 23 (Príncipe Pío)

El precio del pack familiar, que incluye un adulto y un niño, es de 19,50 €.

Rocódromos

La escalada también se adapta al público infantil en la ciudad. Centros como Urban Monkey o Indorwall, entre otros ofrecen experiencias seguras y motivadoras.

Estas instalaciones fomentan la coordinación, la fuerza y la confianza en sí mismos. Además, los planes para grupos y celebraciones convierten la actividad distinta a los parques tradicionales, con el valor añadido de desarrollar habilidades físicas y sociales. Los rocódromos se presentan como una actividad perfecta para combinar deporte y diversión.

Museo Sweet Space

Para quienes buscan experiencias interactivas y originales, el Museo Sweet Space es una de las principales atracciones de la ciudad. Este espacio combina arte innovador y tendencias digitales con un enfoque interactivo, los visitantes pueden recorrer diez salas temáticas distribuidas en dos plantas, donde la creatividad y la imaginación se mezclan con dulces y degustaciones.

Entre las actividades destacan la posibilidad de sacar fotos únicas y divertidas, explorar un laboratorio de helados y disfrutar de sesiones de degustación. La propuesta incluye experiencias sensoriales completas, desde tocar y oler hasta probar una amplia variedad de dulces. El museo se presenta como una oportunidad para que los niños fomenten la curiosidad.

Escape Room: Alicia y la Llave del Tiempo

“Alicia y la Llave del Tiempo”, es un escape room pensado para niños de 6 a 13 años. En grupos de entre 4 a 8 jugadores, se deberá de resolver y superar pruebas para salvar el País de las Maravillas de la Reina de Corazones, entrando en un bosque encantado lleno de sorpresas. Ayudando a los niños a fomentar sus habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Esta experiencia no solo queda en los niños, pues, los menores de 12 años pueden participar acompañados por un adulto.

La combinación de fantasía, retos y cooperación hace de esta experiencia un plan educativo y entretenido para los pequeños.

Esta selección de planes están diseñadas para estimular la imaginación, propuestas que destacan como alternativas de ocio educativo que combinan diversión y aprendizaje para los niños, si quieres más opciones te dejo aquí una lista para más planes con niños.

Lo último en OkPlanes

Últimas noticias