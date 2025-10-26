Planes de Halloween para los más peques de la casa en Madrid

Cuando llega el otoño y el aire comienza a enfriarse, Madrid se transforma en un escenario para disfrutar en familia. Este 2025, los planes de Halloween vuelven para entretener a pequeños y mayores. Desde pasajes del terror y gymkhanas hasta talleres de calabazas, la capital y sus alrededores se llenan de propuestas únicas para celebrar la fecha más espeluznante y encantadas del año.

La Casa del Fantasma 2025

A solo 36 kilómetros de Madrid, en la zona de Calypo-Fado, llega La Casa del Fantasma 2025, un evento que promete ser “terroríficamente divertido” para toda la familia. Se celebrará los días 1 y 2 de noviembre, con horario de 13:00 h a 20:00 h. El precio de entrada es de 35 euros por persona, mientras que los bebés de menos de un metro de altura entran gratis.

El plan incluye acceso al recinto, comida o cena con el espectáculo “La Casa del Fantasma”, juegos, concursos, animación para todas las edades, una gran gymkhana terrorífica con pruebas como carreras de sacos, tiro al huevo o soga-tira, y un circuito de hinchables terroríficos con más de ocho desafíos distintos.

Uno de los mayores atractivos será el pasaje del terror “Mansión Dam”, pensado para quienes buscan una dosis de adrenalina y diversión al mismo tiempo.

El evento termina con una disco temática de los años 80 y 90, para bailar al ritmo de los clásicos. El evento también destaca por su «Menú Fantasma», pensado para todos los gustos. Se compone de tortilla de patata para compartir, bandejas de panceta, chorizos, hamburguesas y contramuslos de pollo, además de helado como postre. Todo ello acompañado por barra libre de cerveza, refrescos y agua.

Las reservas pueden realizarse directamente en la web de Eurofiestas, que organiza esta experiencia inmersiva en pleno ambiente de Halloween.

Talleres de Calabazas

En la Finca Monjarama, en los límites de San Sebastián de los Reyes, se prepara otro de los grandes planes familiares: los Talleres de Calabazas 2025.

Esta tradición combina el trabajo rural con el ocio familiar. Entre calabazas naranjas, los visitantes pueden elegir la suya y decorarla el próximo 1 de noviembre, disfrutando al aire libre y del entorno natural. Un plan perfecto para quienes buscan una experiencia más tranquila, lejos del ruido de la ciudad.

Los talleres invitan a niños y adultos a pasar un día completo en contacto con la naturaleza. Los organizadores destacan que muchos repiten la experiencia cada año.

Más info aquí.

Taller de Calderos

El Teatro Rey de Pikas también se suma a la programación especial de Halloween con su Taller de Calderos, el martes 28 de octubre a las 17:30 h. Esta actividad está pensada para los más pequeños, que serán recibidos como auténticos aprendices de brujos. Cada participante podrá preparar sus propias pociones mágicas en calderos reales y llevarse a casa un slime de Halloween creado con sus propias manos.

Se anima a los niños a asistir disfrazados de brujos o brujas, en una tarde donde la imaginación, ciencia divertida y fantasía son los protagonistas.

Planes caseros

Para quienes prefieren un plan más casero, se proponen recetas y actividades sencillas: hornear magdalenas de calabaza, preparar cupcakes de gusanos o cocinar los tradicionales panellets para el Día de Todos los Santos. Una buena mesa, una película de miedo, manualidades en familia y el ambiente adecuado bastan para disfrutar de Halloween sin salir de casa.

Heron City, Las Rozas

Por otro lado, Heron City Las Rozas ofrece una programación gratuita al aire libre, con espectáculos, teatro, música en directo, pintacaras y actividades infantiles.

Escape room “Academia de Magia”

Un escape room donde los participantes deberán superar pruebas para recuperar la piedra filosofal y poder restaurar el equilibrio entre el bien y el mal.

Un juego que está pensado para familias y grupos de niños, aunque los menores de 14 años deberán participar acompañados por un adulto, convirtiéndose así en un encantador plan familiar.

Desde los pasajes del terror hasta los talleres rurales y las actividades más dulces, Halloween 2025 en Madrid se consolida como una oportunidad para disfrutar un día encantador en familia.