“WICKED” el musical llega para conquistar en el Teatro Alcalá

El fenómeno musical de Broadway, «WICKED, El Musical», llega por primera vez a España de la mano de ATG Entertainment, dispuesto a enamorar a los espectadores con su espectacular puesta en escena, su poderosa historia y una de las bandas sonoras más emblemáticas del teatro contemporáneo. Con más de 100 premios internacionales y más de dos décadas de éxito en los escenarios más prestigiosos del mundo, esta producción se ha convertido en un referente global del teatro musical, cautivando a millones de personas desde su estreno en Nueva York en 2003 llega a Madrid a partir del 28 de octubre de 2025 y se podrá ir a ver hasta el 1 de febrero de 2026.

La historia jamás contada de las brujas de Oz

«WICKED, El Musical» invita al público a descubrir la conmovedora y sorprendente historia que se esconde detrás de las célebres brujas del universo de Oz, mucho antes de que Dorothy llegara con su tornado. La trama se centra en Elphaba, una joven de piel verde esmeralda, apasionada e idealista, dotada de un talento extraordinario pero víctima del rechazo social. A diferencia de Glinda, una bruja: brillante, carismática y ambiciosa que encarna la perfección que todos admiran.

Pese a lo diferente que son, entre ambas surge una profunda amistad que desafía los prejuicios y convenciones. Sin embargo, por las presiones del poder e intolerancia del mundo que las rodea acabarán separando sus caminos.

Elphaba será recordada como la Malvada Bruja del Oeste, mientras que Glinda se convertirá en la Bruja Buena del Norte, dos caras opuestas de una misma historia.

Una banda sonora que hizo historia en Broadway

El alma de «WICKED» reside en su música. Compuesta por Schwartz, la banda sonora se ha convertido en una de las más reconocidas del teatro musical; canciones como “Popular” o “For Good” que han salido del escenario y pantallas para formar parte de la vida diaria de los seguidores del musical o película protagonizada por Ariana Grande.

Cada tema transmite la esencia de los personajes, así como sus emociones, acompañando al espectador a través de una experiencia sonora que combina sobre todo fuerza y ternura. Las letras están cargadas de significado, exploran la lucha por la aceptación, el poder de la amistad y la valentía de seguir unas ideas.

Desde su estreno, la música de «WICKED» ha sido versionada por artistas de todo el mundo. En su estreno en España, las voces, el acompañamiento orquestal y la producción técnica buscan reproducir la misma calidad que ha caracterizado al musical en Londres, Nueva York y otras capitales culturales.

Más que un espectáculo

«WICKED, El Musical» no es solo una obra visualmente deslumbrante. Es también una historia profunda que aborda temas universales como la identidad, la aceptación y la lucha por la justicia.

La dualidad moral entre lo bueno y lo malo convierte al musical en una experiencia llena de emociones. Entre toda la producción de luces, efectos y coreografías impecables, se esconde una poderosa lección que invita a todos a mirar más allá de las apariencias y, por tanto, cuestionar los estereotipos y relatos establecidos por la sociedad.

ATG Entertainment apuesta a lo grande con una escenografía de gran formato, un diseño de vestuario que promete no decepcionar, y un elenco de primer nivel que busca transportar al público a una experiencia de emoción, magia y reflexión.

Con más de 20 años de éxito mundial, «WICKED» se ha logrado consolidar como uno de los musicales más queridos del S.XXI, y ahora, España se suma al fenómeno para conquistar la capital, consigue tus entradas aquí.

