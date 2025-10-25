5 restaurantes mexicanos para disfrutar la gastronomía tradicional

5 restaurantes mexicanos en Madrid donde tradición y gastronomía se unen para que disfrutes de una buena comida, aprovechando también que se acerca una festivididad tan esperada como el Día de los Muertos, te dejo una selección (y así honras la fecha).

La Única

La Única, ubicado en la calle Alcalá, frente al Parque del Retiro, inicia una etapa renovada que refuerza su espíritu de cantina contemporánea. Inspirada en las cantinas tradicionales del norte de México, la propuesta combina autenticidad y modernidad en un ambiente pensado para compartir, celebrar y disfrutar. Además de su cocina, el espacio destaca por su música en vivo, su coctelería de autor y una atmósfera vibrante que convierte cada visita en una experiencia inolvidable.

Ubicación: Calle Alcalá, 87

Bakan

Otro de los grandes protagonistas de esta conmemoración es Bakan, que han anunciado ellos mismos en redes que honraran el Día de Muertos el 1 y 2 de noviembre.

Propone una aventura culinaria y cultural que transporta a los comensales del corazón de Madrid al corazón de México, a través de una experiencia que celebra los sabores y el arte del país. En un espacio moderno y acogedor, pensado para ser compartido, el restaurante invita a disfrutar de los colores, aromas y tradiciones mexicanas. Su propuesta se basa en la fusión de maíz, mezcal y leña, tres elementos esenciales que se combinan para ofrecer un viaje ancestral e inolvidable.

Esta iniciativa no solo busca ofrecer un espacio gastronómico, sino también una vivencia cultural completa, donde la comida, la música y la decoración se fusionan en un homenaje que evoca el carácter festivo y espiritual del Día de Muertos.

Ubicación: Plaza de la Independencia, 5

Barracuda MX

Barracuda MX en el barrio Salamanca, marca la segunda gran apuesta del chef Roberto Ruiz, quien hizo historia al conseguir con su anterior restaurante, Punto MX, la primera estrella Michelin otorgada a un restaurante mexicano en Europa. En Barracuda MX, Ruiz busca trasladar a los clientes a la costa pacífica de México, con una propuesta que se centra en pescados crudos, salsas cítricas y frituras que recuerdan el sabor del mar y la frescura tropical. Pero no que ahí, pues este restaurante se completa con cócteles artesanales, música en directo y mariachis en algunas jornadas.

Ubicación: Calle Valenzuela, 7

Mawey Taco Bar

Este referente mexicano apuesta por una propuesta que combina tradición y modernidad. Su carta utiliza productos de temporada y adapta recetas tradicionales mexicanas a una visión más contemporánea, manteniendo siempre la autenticidad. Con un concepto innovador de taquería gastronómica, Mawey ofrece un ambiente informal y divertido, acompañado de una coctelería original que completa una experiencia única en sus distintos locales repartidos por la ciudad.

Ticuí

Ticuí, el restaurante del chef Federico Rigoletti, toma su nombre de una pequeña localidad del estado mexicano de Guerrero y representa la evolución de su anterior proyecto, Puntarena. Un restaurante que rinde homenaje a la gastronomía, coctelería, arquitectura y artesanía mexicana, con una mirada moderna y equilibrada. Su carta destaca por el uso de materia prima de alta calidad y por sus sutiles influencias asiáticas, ofreciendo una experiencia que combina: elegancia, sabor y creatividad en cada plato.

Ubicación: Calle de Cedaceros, 6

Con estas propuestas mexicanas, Madrid trasciende en lo gastronómico, gracias a la fusión entre gastro, tradición y música. Por lo que, el Día de Muertos se convierte así en una oportunidad para redescubrir la riqueza de la cocina mexicana.

Si tienes interes en comprar huesos de santo, te dejo aquí dónde encontrarlos.