Un restaurante en el extrarradio Madrid que parece de alta cocina menos por los precios, recomendado por la Guía Michelin y un menú degustación por menos de 50 euros

Madrid tiene un restaurante en el extrarradio de Madrid que se ha convertido en uno de los más buscados. Será mejor que empieces a reservar ya mesa si quieres descubrir lo mejor de una cocina que parece de alta cocina, con Estrella Michel, pero con un menú por menos de 50 euros.

Los días de fiesta nos invitan a buscar un lugar en el que comer, en solitario o junto a toda la familia. Será el momento de apostar claramente por un local que se ha ganado a pulso ser uno de los que marca la diferencia en la capital de España.

Recomendado por la Guía Michelin parece de alta cocina

La Guía Michelin es una de las más consultadas del mundo y no es casualidad, estamos ante una serie de días en los que quizás nos apetezca disfrutar de la buena comida y hacerlo de la mejor forma posible. Con algunas novedades que van llegando con el paso del tiempo.

Una situación del todo inesperada que parece que puede acabar siendo una realidad en estos días en los que cada elemento cuenta. Estamos ante una amplia gama de restaurantes con alma que nos seducen y que son siempre un buen aliciente para conocer lo mejor de una cocina de esas que impresiona.

Habrá llegado ese momento de sentir como cada elemento cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Con una serie de novedades que acabarán marcando una diferencia significativa. Será mejor que nos empecemos a preparar para cambiar de hábitos y dejarnos llevar por una buena cocina a un precio que nos costará creer.

Los tiempos cambian y los restaurantes se adaptan. En este caso, vamos a conseguir descubrir lo mejor de un tipo de lugar que puede darnos lo mejor a un precio tan bajo que nos costará creerlo.

Un menú por menos de 50 euros en el extrarradio de Madrid

Merece la pena salir un poco del extrarradio de Madrid para descubrir lo mejor de un tipo de elementos que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este local puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como se presenta este restaurante en la Guía Michelin: «Resulta sorprendente, tanto por la propuesta culinaria como por el hecho de ocupar una casita de madera, rodeada de árboles y vegetación, junto al Campus de la Universidad Carlos III. En su diáfana sala podrás degustar una cocina tradicional de mercado, con toques actuales y guiños a otras culturas, que encuentra en las brasas el hilo conductor de muchas elaboraciones (también sirven un interesante menú degustación). ¿Algún plato destacado? Puedes probar su popular Aguacate Hass a la parrilla, el Steak tartar Santé (lo preparan a la vista del cliente) y rematar el ágape con la Tarta de queso, muy cremosa y completamente deconstruida».

Los comentarios de los comensales, también reflejan ese buen hacer de este local situado en Leganés, Santé es mucho más que un restaurante del extrarradio de Madrid: «Un restaurante de excelente nivel gastronómico, donde la calidad de los productos y el cuidado en cada elaboración se perciben desde el primer momento. La carta de vinos es amplia y cuidadosamente seleccionada, con referencias nacionales e internacionales que realzan cada plato. La presencia de un sumiller en el establecimiento garantiza un maridaje perfecto y demuestra la apuesta del restaurante por la excelencia. El servicio es impecable: atento, profesional y cercano, ofreciendo al comensal una experiencia verdaderamente especial. Sin duda, un lugar imprescindible para los amantes de la buena mesa» o «Era nuestra primera vez y salimos muy contentos. Nos planteamos hacer el menú degustación pero preferimos probar más platos y no estar tan limitados, creo que el precio hubiese sido similar o quizás un poco más caro con el menú. Las gildas de aperitivomuy buenas y el vermut con un toque muy rico. El brioche de anguila ahumada igual se queda en un bocado muy pequeño pero rico. El Sam de pollos de corral estaba bueno. Las mollejas deliciosas, un bocado muy fino. El arroz en su punto pero sin más, nada destacable. Los chipirones posiblemente el mejor plato, un punto perfecto y maravillosos. Con la carne nos pasó que no nos encantó a ninguno, quizás un poco dura y sin mucho sabor. Los postres muy ricos, la relación calidad/precio está muy buena y sin duda volveré».