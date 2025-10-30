El bar de barrio con el mejor bocata de calamares de Madrid donde no van los turistas: lleva casi 80 años abierto

Algunos dicen que el mejor bocata de calamares está en Valencia, pero la realidad es que sigue siendo un emblema de Madrid. El problema es que para probar los más sabrosos hay que huir de la Plaza Mayor.

Concretamente, si quieres probar el mejor bocata de calamares de Madrid, preparado como toda la vida, tienes que ir hasta el barrio de Argüelles. Concretamente al bar Los Bocadillos.

El nombre no tiene ninguna incógnita y deja claro cuál es su plato estrella. Y es que este bar no tiene gran marketing ni unas redes sociales súper llamativas. Aquí lo que destacan son sus bocatas y los precios populares.

El bar de 78 años en Madrid con el mejor bocata de calamares

El bar Los Bocadillos fue fundado en 1947, y es uno de esos locales que parece haberse detenido en el tiempo. Puedes encontrarlo en la calle del Marqués de Urquijo, 1, y llama la atención porque ha sobrevivido a modas, reformas y crisis gracias a algo tan sencillo como un bocata de calamares bien hecho.

A diferencia de los bares del centro repletos de turistas, aquí lo que abunda son los vecinos de toda la vida, los trabajadores de la zona y quienes han oído hablar del lugar por el boca a boca.

No hay azulejos nuevos ni carteles luminosos. Sólo una barra de metal, el olor a pan recién hecho y el sonido inconfundible del aceite chispeando en la sartén.

Más allá del inconfundible sabor de su bocata de calamares, lo que le hace destacar en Madrid es el precio. La elaboración es muy ligera, nada aceitosa y con un producto bien crujiente, y sólo cuesta 4,80 euros.

El bar madrileño con el mejor bocadillo de calamares

El éxito de Los Bocadillos no tiene misterio. Aquí no hay cocina de autor ni fusiones modernas. Lo que hay es oficio. Los calamares se preparan cada mañana y se fríen con el aceite justo, sin excesos.

Por esos pequeños detalles, no sorprende que el bar siempre esté lleno, casi sin importar la hora. Desde las seis de la mañana hasta medianoche, los siete días de la semana, las planchas no descansan. No importa si es lunes o domingo: nunca cierra.

Los comensales habituales tienen claro qué pedir. Limitarse a un café rápido es un pecado a ciertas horas. Por el precio y la calidad que ofrecen, debes pedirte un bocata de calamares.

Los madrileños eligen el mejor bocata de calamares

Hay bares que se hacen virales en redes sociales por tener encontronazos con sus clientes. Sin embargo, las reseñas de Los Bocadillos han servido para demostrar por qué es una de las mejores opciones en la capital de España.

«Los bocadillos de calamares están riquísimos. Muy buen precio por la calidad y cantidad. Tienen gran variedad de bocadillos del mar y de la tierra. Todos los camareros son muy agradables y rápidos atendiendo. Es un sitio pequeño pero hay mucho movimiento de clientes», resumía un cliente.

Otro comensal opinaba en la misma línea: «El bocata de calamares estaba buenísimo y el bocata de Anchoas también, con mucho producto y muy barato».