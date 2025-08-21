Confirmado por los clientes: el mejor bocadillo de calamares de Madrid está en este bar

El bocadillo de calamares es una de las delicias más emblemáticas de Madrid, una tradición culinaria que conquista tanto a locales como a turistas. No es difícil encontrarlo en casi cualquier rincón de la capital, pero… ¿dónde se esconde el mejor de todos?

Para responder a esta pregunta, el creador de contenido gastronómico, Peldanyos, acompañado por Telmo Trenado y Benji Verdes, se lanzó a la búsqueda definitiva. Los tres amigos decidieron recorrer algunos de los bares más conocidos de Madrid, catando diferentes bocadillos de calamares para determinar cuál merece el título de mejor bocadillo de calamares de la ciudad.

¿Cuál es el mejor bocata de calamares de Madrid?

La aventura comenzó en la Cervecería La Campana, ubicada en la Calle de Botoneras, en pleno corazón de Madrid. Con una puntuación de 3,3 en Google, este local es famoso por sus bocadillos de calamares, servidos calientes y sin esperas. Los tres influencers coincidieron en que el bocadillo es delicioso, con una buena cantidad de calamares y un pan ideal.

El siguiente destino fue el Bar Postas, situado en la Calle de Postas. Este bar típico madrileño, con una calificación de 4,1 en Google, es conocido por su bocadillo de calamares, que los clientes califican como «espectacular.» A pesar de la multitud de comensales que llenan el lugar, el servicio es rápido y eficiente. Sin embargo, Peldanyos y sus amigos lo encontraron demasiado tradicional.

El tercer lugar en la lista fue el Restaurante Los Galayos, también en la Calle de Botoneras. Con una valoración de 4,2 en Google, este establecimiento destaca por ofrecer un bocadillo de calamares que, aunque visualmente atractivo y con un pan excelente, no logró convencer a los influencers. Según ellos, el calamar carecía de sabor y la fritura dejaba mucho que desear, convirtiéndolo en el menos favorito de los tres hasta ese momento.

Continuando con su recorrido, los tres amigos se dirigieron al Café Comercial, un emblemático establecimiento en la Glorieta de Bilbao, conocido por ser uno de los más antiguos de Madrid. Con una calificación de 4 estrellas en Google, este café combina la tradición culinaria con un enfoque moderno. Aquí, probaron el bocadillo de calamares y quedaron sorprendidos por su auténtico sabor a mar y la excelente calidad del pan, lo que lo posicionó como uno de sus favoritos.

Finalmente, la ruta gastronómica culminó en la Neotaberna Santerra, en la Calle de Ponzano. Este moderno establecimiento, con 3,9 estrellas en Google, presentó una versión diferente y original del clásico bocadillo de calamares, destacando por su salsa especial y un ligero toque a menta. Para los creadores de contenido, esta combinación única de sabores fue la ganadora indiscutible, coronando a la Neotaberna Santerra como el lugar donde se encuentra el mejor bocadillo de calamares de Madrid.

En su clasificación final, los bocadillos de calamares del Café Comercial, La Campana y Postas ocuparon los lugares siguientes. Sin embargo, el de Los Galayos resultó ser el menos destacado de la ruta, terminando esta experiencia con un ganador innovador que se impuso por encima de lo tradicional.