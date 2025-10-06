Va a un bar, pide un vaso de agua y lo que pasa después ya es historia de España: «jabón de Mercadona»

Los camareros acumulan anécdotas de todo tipo trabajando de cara al público. Sin embargo, lo que vivió hace unos días el propietario de un bar de Málaga fue tan inusual como entrañable: un cliente que sólo pidió un vaso de agua escribió una reseña que emocionó a todo el equipo. La publicación, compartida inicialmente en la cuenta de X (antes Twitter) del perfil @soycamarero, se ha hecho viral en redes sociales. Miles de usuarios han reaccionado al curioso mensaje que demuestra que, en ocasiones, un pequeño detalle puede marcar la diferencia.

El protagonista de esta historia es el dueño de un bar situado en una de las plazas más concurridas de la ciudad andaluza. Todo comenzó cuando un grupo de amigos se acercó al establecimiento después de jugar un partido de fútbol y pidieron un vaso de agua del grifo. Días después, el dueño descubrió una reseña en Google que lo dejó sin palabras: «mis amigos y yo hemos tomado un vaso de agua. El vaso de agua comparado con otros bares estaba fresquito. Normalmente, el agua de los bares está calentorra y sabe a jabón de Mercadona, pero este restaurante es una excepción».

La reseña de un vaso de agua que se ha hecho viral

El mensaje, lejos de ser una crítica, continuaba con un tono de lo más amable: «el ambiente parecía positivo. Es un sitio relativamente bueno que no conocía antes, pero el aspecto es satisfactorio y está limpito. En resumen, buen sitio para beber agua fresquita después de un fútbol en la plaza».

Esta reseña llamó la atención del propietario del bar, cuya respuesta no se hizo esperar: «muchas gracias por tu reseña. Nos ha hecho mucha ilusión saber que tenemos la mejor agua del grifo de la plaza. Estaremos encantados de volver a ponerte otro vaso de agua fresquita a ti y a tus amigos después de un partido de fútbol».

El propietario explicó a medios locales que lo que más le sorprendió fue «la naturalidad y el humor del mensaje. Nos reímos mucho cuando la vimos, pero sobre todo nos alegró el día. En tiempos en los que casi todas las reseñas negativas destacan lo malo, encontrarte con alguien que valora hasta el agua es reconfortante».

En cuestión de horas, la historia comenzó a circular por redes sociales. Miles de usuarios comentaban lo ocurrido, y algunos incluso compartieron sus propias experiencias. «Yo pondría cinco estrellas si me sirven agua fría en agosto», bromeó un usuario de X. Otro escribió: «se viene el ranking de mejores aguas de grifo de España».

Medios locales de Málaga también localizaron el establecimiento, que prefirió mantener el anonimato para no verse desbordado. «No esperábamos que algo así se hiciera tan grande. Estamos encantados, pero seguimos siendo un bar de barrio. Aquí lo importante sigue siendo servir bien y con cariño», explicaron los responsables. El propio ayuntamiento de la localidad llegó a compartir la historia en sus redes municipales, celebrando «el espíritu positivo de la hostelería malagueña».

La anécdota pone sobre la mesa un fenómeno cada vez más habitual: la influencia de las plataformas de reseñas como Google Maps o TripAdvisor en la vida de los negocios locales. Hoy, una buena puntuación online puede ser tan determinante como una ubicación céntrica o un menú atractivo.

Según datos de Hosteltur, el 87% de los usuarios consulta reseñas antes de entrar a un restaurante o bar. «Las reseñas online de restaurantes son una especie de recomendaciones boca a boca, pero en formato digital. Las opiniones sobre restaurantes en Internet poseen un carácter personal; los usuarios expresan libremente sus impresiones y experiencias. Se trata de un contenido producido por usuarios en el que, para ser sinceros, la mayoría de los clientes se basan para decidir dónde salir a comer. Las reseñas online de restaurantes son celebradas porque se consideran fiables. En 2014, un estudio descubrió que algunos consumidores tendían a actuar según la información que recogían en reseñas de usuarios. En esta investigación, los autores enumeraron las cuatro principales razones por las que el cliente consulta las reseñas en línea antes de comprar o decidirse por un restaurante: cálculo del riesgo, opinión instantánea, reflejo de la experiencia y opiniones de apoyo», recoge Carbonara App.

Cuentas como @soycamarero, con miles de seguidores, se dedican a recopilar estas pequeñas historias del día a día en la hostelería. «Lo bonito de esta historia es que demuestra que no hace falta algo espectacular para tener un buen recuerdo de un bar. A veces basta con agua fría, una sonrisa y un ambiente agradable», explicaba el creador.

Por el momento, se desconoce la identidad del autor de la reseña. Algunos usuarios bromean con que debería recibir «el premio a la reseña del año». Otros, en tono más filosófico, aseguran que «si todos valoráramos así las cosas simples, el mundo iría mejor».