Restaurantes mexicanos en Madrid donde disfrutar de mariachis en directo

Madrid se llena de ritmo, color y sabor mexicano con gastronomía que combinan cocina tradicional, música en vivo invitando a los comensales a celebrar la cultura mexicana en todas sus formas.

Los Mandilones

Los Mandilones promete unos platos con tradición mexicana, cócteles y música en directo. Cada miércoles a las 21:00 h llega una velada especial donde los comensales pueden disfrutar de su cena al ritmo de los mariachis que interpretan rancheras, boleros y más (incluso pedir la canción que más le guste, creando un ambiente íntimo y festivo al más puro estilo mexicano.

Ubicación: Calle de la Lonja de la Seda, 25

La Mordida

Con varios locales repartidos por la ciudad, La Mordida ha logrado consolidarse como un referente de la cocina mexicana y la música de mariachi.

Cada fin de semana, sus espacios se llenan de guitarras, trompetas y voces que interpretan canciones llenas de pasión. Las actuaciones de mariachi se celebran en distintos horarios, tanto de tarde como de noche para que todos puedan disfrutar del ambiente de La Mordida.

Consulta los horarios aquí.

Mientras la música suena, los comensales pueden disfrutar de platillos emblemáticos como: tacos al pastor en adobo o el mole poblano (receta que ha ido de generación a generación). Todo ello acompañado de un ambiente festivo donde la gastronomía, colores y sonidos se combinan para ofrecer una velada completa.

Maison Jaguar

Maison Jaguar fusiona la elegancia madrileña con el espíritu vibrante de México, ofrece una experiencia sensorial en la que el color, el ritmo y los sabores tradicionales se presentan con un toque contemporáneo.

Su carta combina platos clásicos como: tacos, ceviches y moles con un estilo cosmopolita. La música en vivo, con actuaciones de mariachis, completa una experiencia que celebra tanto la tradición como la modernidad de la cultura mexicana.

Ubicación: Calle Goya 39

Barracuda MX

Barracuda MX, propuesta inspirada en los 8.000 km del Pacífico mexicano. Este restaurante que abrió sus puertas en 2021 y con un Sol Repsol, rinde homenaje a la cocina costera del país latinoamericano, influenciada por el estilo Asiático.

El restaurante destaca por su ambiente juvenil y festivo, con una gran barra central y tres espacios distintos. Como han informado en sus redes sociales los días 30 de octubre y 1 de noviembre, Barracuda MX celebrará jornadas especiales con música en vivo de mariachis, convirtiéndose en el lugar ideal para disfrutar de la gastronomía mexicana con un toque marino.

Ubicación: calle Valenzuela 7

México vibra en Madrid

Desde los tacos y moles tradicionales hasta los ceviches más sofisticados, Madrid es un punto de encuentro para los amantes de la cultura mexicana. Los restaurantes no solo ofrecen comida, proponen una inmersión cultural completa, cada plato y cada actuación musical invitan a celebrar la vida.

La música en directo, los sabores auténticos y los espacios llenos de color convierten a estos restaurantes en destinos para las personas que tengan un antojito mexicano. Si te gusta la comida mexicana te dejo una selección de restaurantes aquí.