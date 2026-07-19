Los chefs expertos recomiendan echar vinagre a la sartén para freír las pechugas de pollo: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Echar vinagre a la sartén para freír las pechugas de pollo es algo que recomiendan los chefs expertos. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en el que cada ingrediente puede tratarse de la mejor manera posible. Es momento de tener en mente un cambio que puede convertirse en una receta de esas de expertos que hasta el momento nadie hubiera tenido en consideración. Es hora de apostar claramente por un cambio que hasta el momento desconocíamos.

Estaremos pendientes de cada pequeño truco que puede sumergirnos de lleno, en este cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos poner en práctica. Un giro radical que hasta la práctica nadie hubiera imaginado. Es hora de poner en práctica algunos detalles que hasta el momento nadie pensaba que podríamos tener en consideración. El pollo es uno de los ingredientes que no pueden faltar en nuestra cocina, una carne alta en proteínas y baja en grasa que nos proporciona lo mejor de un plato que con el toque de vinagre en la sartén puede ser clave.

Para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo

Se recomienda hacer este truco casero que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que tenemos que apostar por un cambio de tendencia que será clave. Es momento de saber qué podemos conseguir con un pequeño gesto.

Esta carne blanca que podría acabar siendo la más común de todas las casas, puede quedarnos de lujo. Sobre todo, si tenemos en cuenta un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada gesto puede ser esencial.

Un truco de cocina que puede cambiarlo todo y en especial darle un sabor de lo más intenso a un tipo de plato en el que cada elemento puede ser esencial. El pollo tiene fama de ser una carne sin demasiado sabor, pero cuidado, porque lo que vamos a conseguir con un toque de vinagre es algo maravilloso.

Vamos a darle un toque especial que quizás nunca hubieras imaginado en unos días en los que realmente tocará poner en práctica un plus de buenas sensaciones. Llega un giro radical en la cocina tradicional que puede ser clave.

Recomiendan echar vinagre a la sartén para freír las pechugas de pollo

Antes de freír las pechugas de pollo los expertos recomiendan echar vinagre en la sartén de tal forma que conseguiremos un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Unas pechugas echas con un toque de vinagre pueden convertirse en una opción de lo más recomendable para estos días.

Te proponemos una receta de esas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Ingredientes:

3 pechugas de pollo

Aceite de oliva

Pimienta negra molida

Sal

Para la salsa de manzana:

1 kilo y 1/2 de manzanas Golden

330 ml de agua

120 gr de azúcar blanco

1/2 cucharadita de zumo de limón

Cáscara de naranja

1/2 cucharadita de canela

Puré de manzana

50 ml de agua

1 cucharadita de maicena

1 cucharada de concentrado de tomate

1 cucharadita de curry en polvo

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de pimentón picante

1 cucharadita de azúcar

10 ml de aceite de oliva

5 ml de vinagre de manzana

Sal

Patatas violeta

Cómo preparar un pollo con salsa de manzana y chips morados

Vamos a utilizar para esta receta unas pechugas de pollo. Las ponemos bajo un buen chorrito de agua para que eliminen cualquier impureza, secamos y quitamos las pielecillas que puedan tener. Salpimentamos y reservamos en la nevera. Seguiremos con las manzanas, las pelamos y les quitamos el corazón. Trocearemos y reservamos mientras preparamos el fondo. En un cazo colocamos el agua, el azúcar, el zumo de limón y la cáscara de la naranja. Ponemos las manzanas y una ramita de canela. Dejaremos que se cocine a fuego lento durante unos 30 minutos. Pasamos por la batidora las manzanas ya cocinadas y las ponemos en un cuenco. Mezclaremos con agua, maicena, un poco de salsa de tomate, azúcar, cúrcuma y pimentón. Irá cogiendo un poco de color a medida que espese. En unos dos minutos retiramos del fuego, colocamos vinagre y aceite y mezclamos. Dejaremos que repose en la nevera unas horas. Para los chips pelamos las patatas y las cortamos con la mandolina en láminas muy finas. Las freímos con abundante aceite, escurrimos y agregamos sal y pimienta.

Marcamos el pollo en una sartén con un poco de aceite. Necesitará un par de minutos por cara para estar perfecto servimos con la salsa y las patatas