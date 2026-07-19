Los chefs expertos coinciden: para que las patatas fritas queden crujientes, «lávalas en agua fría para eliminar el almidón»

Para que las patatas fritas queden crujientes es importante hacer este truco de los chefs expertos, lavarlas en agua fría para eliminar el almidón. El almidón es uno de los elementos que hace que las patatas tengan una textura muy concreta. Es uno de los secretos mejor guardados de estos expertos que puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. Lo que realmente nos estará esperando es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que marcará estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. De una manera que nos costará creer o que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Hacer la comida en casa puede tener muchas ventajas, empezando por el precio que puede ser lo que nos marque de cerca. Este dinero que nos ahorramos se suma a la salud que ganamos, nada de procesados y una comida casera que puede ser la que nos dará ese sabor intenso que buscamos.

Coinciden los chefs expertos

Los chefs expertos pueden darnos algunas sorpresas del todo inesperadas en estos días en los que realmente pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, podremos encontrar un plus de buenas sensaciones.

Estos expertos no dudan en darnos un truco que afecta uno de los ingredientes más destacados de estos últimos tiempos. Es hora de apostar claramente por un cambio en la forma de cocinar el más sencillo de los platos, sólo necesitamos ponernos manos a la obra con ello.

Unas simples patatas fritas pueden convertirse en un manjar si sabemos cómo prepararlas es cuestión de ponerse manos a la obra con ello. De tal manera que conseguiremos empezar a crear una de las mejores guarniciones que existe. Sólo necesitamos pensar en este cambio de tendencia que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Este truco te ayudará a transformar una simple patata en una guarnición de restaurante de estrella Michelin, sólo debes disponer de un poco de tiempo para conseguir que tus patatas queden con el crujiente que las hace destacar.

Para que las patatas fritas queden crujientes, «lávalas en agua fría para eliminar el almidón»

Lávalas en agua fría para eliminar el almidón, es un buen básico que puede convertirse en la antesala de algo más. Unas patatas que deben soltar ese almidón que les da una textura menos sólida, con el simple hecho de colocarlas un poco a remojo en agua fría conseguiremos que se haga la magia.

Te proponemos una receta de esas que apetece probar con un poco de alegría y una combinación de sabores que puede marcar la diferencia. Un picoteo o guarnición de esos que impresionan y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Ingredientes:

Para las patatas

1 kilo de patatas

125 gramos de beicon en tiras

150 gramos de queso rallado

Una pizca de sal

1 taza de aceite de oliva

Para la salsa barbacoa

30 gramos de kétchup

15 gramos de azúcar moreno

15 gramos de tomate concentrado

15 gramos de salsa Worcestershire

30 gramos de miel

1 cebolleta

1 pimentón dulce

1 diente de ajo

15 mililitros de aceite de oliva

Cómo preparar patatas beicon chips con salsa barbacoa:

Las patatas, previamente lavadas y peladas, las cortamos en tiras uniformes. En una sartén con aceite bien caliente las freímos cuidando que no lleguen a tostarse. Escurrimos y reservamos. También en el sartén, pero esta vez a fuego medio y sin aceite, freímos el bacon cortado en tiras. Reservamos en papel absorbente.

Preparación de la salsa barbacoa: