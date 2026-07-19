Los chefs expertos coinciden: para que las patatas fritas queden crujientes, «lávalas en agua fría para eliminar el almidón»
Toma nota de este truco para crear las mejores patatas fritas
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Para que las patatas fritas queden crujientes es importante hacer este truco de los chefs expertos, lavarlas en agua fría para eliminar el almidón. El almidón es uno de los elementos que hace que las patatas tengan una textura muy concreta. Es uno de los secretos mejor guardados de estos expertos que puede acabar de convertirse en la antesala de algo más. Lo que realmente nos estará esperando es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que marcará estos días que tenemos por delante.
Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar. De una manera que nos costará creer o que puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Hacer la comida en casa puede tener muchas ventajas, empezando por el precio que puede ser lo que nos marque de cerca. Este dinero que nos ahorramos se suma a la salud que ganamos, nada de procesados y una comida casera que puede ser la que nos dará ese sabor intenso que buscamos.
Coinciden los chefs expertos
Los chefs expertos pueden darnos algunas sorpresas del todo inesperadas en estos días en los que realmente pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta, podremos encontrar un plus de buenas sensaciones.
Estos expertos no dudan en darnos un truco que afecta uno de los ingredientes más destacados de estos últimos tiempos. Es hora de apostar claramente por un cambio en la forma de cocinar el más sencillo de los platos, sólo necesitamos ponernos manos a la obra con ello.
Unas simples patatas fritas pueden convertirse en un manjar si sabemos cómo prepararlas es cuestión de ponerse manos a la obra con ello. De tal manera que conseguiremos empezar a crear una de las mejores guarniciones que existe. Sólo necesitamos pensar en este cambio de tendencia que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Este truco te ayudará a transformar una simple patata en una guarnición de restaurante de estrella Michelin, sólo debes disponer de un poco de tiempo para conseguir que tus patatas queden con el crujiente que las hace destacar.
Para que las patatas fritas queden crujientes, «lávalas en agua fría para eliminar el almidón»
Lávalas en agua fría para eliminar el almidón, es un buen básico que puede convertirse en la antesala de algo más. Unas patatas que deben soltar ese almidón que les da una textura menos sólida, con el simple hecho de colocarlas un poco a remojo en agua fría conseguiremos que se haga la magia.
Te proponemos una receta de esas que apetece probar con un poco de alegría y una combinación de sabores que puede marcar la diferencia. Un picoteo o guarnición de esos que impresionan y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.
Ingredientes:
Para las patatas
Para la salsa barbacoa
- 30 gramos de kétchup
- 15 gramos de azúcar moreno
- 15 gramos de tomate concentrado
- 15 gramos de salsa Worcestershire
- 30 gramos de miel
- 1 cebolleta
- 1 pimentón dulce
- 1 diente de ajo
- 15 mililitros de aceite de oliva
Cómo preparar patatas beicon chips con salsa barbacoa:
- Las patatas, previamente lavadas y peladas, las cortamos en tiras uniformes.
- En una sartén con aceite bien caliente las freímos cuidando que no lleguen a tostarse. Escurrimos y reservamos.
- También en el sartén, pero esta vez a fuego medio y sin aceite, freímos el bacon cortado en tiras. Reservamos en papel absorbente.
Preparación de la salsa barbacoa:
- Picamos finamente la cebolleta y el diente de ajo. Los colocamos en la sartén con aceite de oliva y el azúcar moreno. Sofreímos hasta que comiencen a caramelizar.
- Agregamos sal y pimienta al gusto y reservamos.
- Incorporamos el kétchup, la salsa Worcestershire, el concentrado de tomate y la miel.
- Agregamos el pimentón y mezclamos bien.
- Llevamos a la batidora hasta obtener una mezcla homogénea.
- En una fuente para horno, colocamos las patatas fritas y rociamos con la salsa barbacoa. Damos un toque de sal, al gusto.
- Incorporamos el beicon y el queso rallado para que gratine. Las llevamos al horno durante 10 minutos y servimos calientes.
- Un auténtico manjar que puedes crear en casa y estará de vicio, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello. El resultado puede ser espectacular en todos los sentidos, puedes acompañar esta receta de una tabla de embutidos y tienes la cena rápida de lujo que deseas.