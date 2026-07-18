Se acaba el mito de batir los huevos así: el error garrafal que arruina la tortilla de patata según una experta cocinera
Toma nota de este truco esencial
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El error garrafal que arruina la tortilla de patata según una experta cocinera puede hacernos cambiar por completo la forma de batir los huevos. La realidad es que estamos ante una de las recetas más fáciles de preparar y deliciosas que existen. Un básico de toda cocina que hasta el momento nadie hubiera imaginado que fuera tan fácil de preparar. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Una situación que nos traduce a un cambio de tendencia que puede ser esencial.
En estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de cambiar a la hora de simplemente hacer una tortilla de patata que puede cambiar para siempre este tipo de elementos que pueden ser esenciales. Los huevos batidos de esta manera le añadirán a la tortilla un plus de buenas sensaciones y según una cocinera son uno de los grandes errores que tenemos por delante.
El mito de batir los huevos así se acaba
Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha nadie hubiera visto llegar a nuestras cocinas. Podremos empezar a tener en mente una de las recetas que puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades.
Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia en la manera de cocinar la tortilla de patatas que puede ser clave y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener en consideración. Una novedad es hora de apostar por un giro radical que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada.
Esta forma de batir los huevos con el tenedor, puede tener los días contados y no es casualidad. Los nuevos tiempos nos empujan a hacer realidad un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado ver llegar. Esta forma de hacer realidad una tortilla ideal puede quedar eclipsada por un truco que, sin duda alguna nos hará replantearnos la forma de cocinar este plato típico.
En España hacemos una tortilla de casi todo, eso quiere decir que tendremos que empezar a pensar en una serie de elementos que pueden acabar de darnos lo que necesitamos y más.
El error garrafal que arruina la tortilla de patata según una experta cocinera
Arruina la tortilla de patata según una experta cocinera este error que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber un poco más este tipo de trucos que serán esenciales.
Lo ideal es batir los huevos con la patata, de esta manera nos quedará perfectamente integrados en una receta de esas que impresionan y que pueden ser la mejor que hayamos probado en estos días. Será el momento de conocer lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas en las que nos apetece una buena tapa.
Te proponemos una buena receta que acompañará una cena de tapas, un complemento esencial en toda cocina que puede ganar protagonismo en este tipo de cocinas que vuelve al pasado. La tortilla de patatas nunca falla.
Ingredientes:
Modo de preparación:
- Comienza pelando y cortando las patatas en rodajas finas. Puedes hacerlo a mano o utilizando una mandolina para asegurarte de que todas las rodajas tengan el mismo grosor. después, pela y corta la cebolla en trozos pequeños.
- En una sartén grande, añade suficiente aceite de oliva para cubrir las patatas y la cebolla. Calienta el aceite a fuego medio y añade las patatas y la cebolla. Cocina a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas, removiendo de vez en cuando para evitar que se peguen. Este paso puede llevar unos 20 minutos.
- Mientras las patatas se cocinan, bate los huevos en un bol grande. Añade sal y pimienta al gusto y mezcla bien. Reserva.
- Una vez que las patatas estén tiernas, retíralas del fuego y escúrrelas para eliminar el exceso de aceite. Añádelas al bol con los huevos batidos y mezcla bien para que todas las patatas estén cubiertas con huevo.
- En la misma sartén donde cocinaste las patatas, añade un poco más de aceite si es necesario y caliéntalo a fuego medio. Vierte la mezcla de patatas y huevos en la sartén y extiéndela de manera uniforme. Cocina a fuego lento durante unos minutos, hasta que la tortilla esté cuajada, por un lado.
- Llega el momento de añadir el queso de cabra. Desmenuza el queso y esparce los trozos por encima de la tortilla. Con la ayuda de una espátula, voltea la tortilla para que se cocine por el otro lado. Si no te sientes seguro, puedes utilizar un plato para dar la vuelta a la tortilla.
- Cocina la tortilla por el otro lado durante unos minutos, hasta que esté completamente cuajada y el queso de cabra se haya derretido ligeramente. Retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.