Pollo a la brasa peruano: receta tradicional con el auténtico marinado

Pocos platos levantan tanta expectación alrededor de una mesa como el aroma humeante de un buen pollo a la brasa. Es de esos sabores que te transportan de inmediato, con una piel especiada, crujiente y dorada al extremo que contrasta de forma magistral con una carne tierna y rebosante de jugosidad. Conseguir ese punto exacto en casa requiere entender que el secreto no reside únicamente en el calor, sino en la paciencia y en un marinado profundo que impregne cada fibra de matices criollos inconfundibles.

Si disfrutas explorando la riqueza de la cocina casera y buscas alternativas sabrosas para resolver tus menús semanales con un toque diferente, echa un vistazo a preparaciones tan reconfortantes como el pollo al aji, o bien optar por unos tradicionales muslos de pollo al horno cuando el tiempo escasea pero no quieres renunciar al buen sabor.

Ingredientes

Un pollo entero limpio y abierto de dos kilos

3 cucharadas generosas de ají panca molido, dos de pasta de ají amarillo

4 dientes de ajo majados

Una cucharadita de comino, orégano seco frotado entre las manos, pimienta negra recién molida y sal fina al gusto.

60 mililitros de salsa de soja

45 ml de vinagre tinto,

30 ml de cerveza negra y

2 cucharadas de aceite vegetal o de girasol.

Cómo hacer Pollo a la brasa peruano paso a paso

En un bol amplio, une el ají panca, el ají amarillo, el ajo, el comino, el orégano, la pimienta y la sal hasta formar una pasta densa y aromática. Añade despacio la salsa de soja, el vinagre, la cerveza y el aceite, batiendo con energía para que todo emulsione y los sabores se unan sin fisuras. Coloca el pollo sobre una fuente y embadúrnalo con la mezcla. Masajea cada rincón, levantando con cuidado la piel para que el adobo penetre directamente en la carne y cumpla su función de marinado. Tápalo bien y mételo en la nevera; dejarlo reposar durante veinticuatro horas marca la diferencia absoluta entre un plato correcto y una experiencia memorable. Cuando llegue el momento de cocinar, precalienta el horno a 200 °C. Pon el pollo con la piel hacia arriba sobre una rejilla situada encima de una bandeja con un poco de agua, lo que evitará humos molestos y mantendrá la humedad ambiental. Hornea durante aproximadamente una hora y diez minutos, subiendo la temperatura o activando el grill al final para conseguir ese tostado crujiente tan codiciado. Sácalo del horno y déjalo reposar diez minutos antes de trocearlo. Este pequeño respiro es vital para que los jugos se redistribuyan y no se desarmen en el plato.

Trucos para que salga perfecto

No recortes el tiempo de marinado bajo ningún concepto. La carne necesita horas para absorber el carácter de los ajíes y la acidez del vinagre. Si por casualidad tienes una barbacoa con tapa o un sistema de asado giratorio, atrévete a usar carbón: el toque ahumado directo elevará la receta a otra dimensión.

Si después del banquete te quedan restos desmenuzados y quieres aprovechar los sabores de esta receta en los días siguientes, preparar un aguadito de pollo peruano es una idea fantástica para aprovecharlo todo con frescura y verduras.

Variantes de la receta

Aunque la base tradicional no se toca, hay pequeños matices que algunos cocineros aplican según su gusto personal. Un toque de jengibre fresco rallado potencia una chispa picante y viva muy interesante.

Con qué acompañar Pollo a la brasa peruano

Unas patatas fritas gruesas, doradas y crujientes son obligatorias, acompañadas de una ensalada fresca de lechuga, tomate y pepino con buen limón. Y, por supuesto, una salsa de ají bien picante y una crema de huancaína redondearán el plato por completo.

Cómo conservar Pollo a la brasa peruano

Guarda los restos en un recipiente hermético dentro de la nevera, donde aguardarán en perfecto estado hasta tres días. A la hora de recalentar, hacedlo a temperatura suave en el horno con un poco de aluminio o en una sartén tapada para evitar que la carne pierda su textura melosa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos de elaboración más unas 12 horas mínimas de reposo en frío.

Porciones: 4 raciones abundantes.

Tipo de cocina: Tradicional criolla peruana.

Tipo de comida: Plato principal o almuerzo contundente.

Calorías totales: 2.600 kcal en total, lo que se traduce en unas 650 kcal por ración.