Pollo con tajadas: receta tradicional hondureña fácil y muy sabrosa
Descubre cómo hacer pollo con tajadas con esta receta tradicional hondureña. Un plato fácil, completo y perfecto para compartir.
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Hay platos que logran condensar la identidad de todo un país en un solo bocado crujiente y aromático. El pollo con tajadas, un auténtico emblema de la gastronomía callejera y casera de Honduras, combina el pollo frito jugoso con láminas doradas de plátano verde, todo ello coronado con repollo encurtido y salsas que despiertan cualquier paladar adormecido. Prepararlo en casa no requiere técnicas imposibles, aunque sí exige prestar atención a los detalles del fuego y los tiempos de fritura para conseguir esa textura crujiente por fuera y tierna por dentro que tanto caracteriza a esta maravilla centroamericana.
Si te apasiona explorar aves preparadas de formas diversas, quizá también disfrutes probando unos muslos de pollo al horno cuando busques una opción más ligera, o te sorprendas con el toque agridulce de un clásico pollo a la miel.
Ingredientes
Cómo hacer Pollo con tajadas paso a paso
- Comenzamos la noche anterior o con un par de horas de margen sumergiendo las piezas de pollo en la mezcla de leche, limón, ajo, comino, sal y pimienta dentro de un recipiente hermético en la nevera.
- Reboza ligeramente cada pieza en harina de trigo sazonada para que la costra exterior quede crujiente y dorada.
- Calienta abundante aceite en una sartén honda y fríe el pollo a fuego medio-bajo durante quince minutos, asegurándote de que se cocine bien por dentro sin quemarse por fuera
Si prefieres alternar preparaciones reconfortantes de cuchara en otras ocasiones, un buen arroz con pollo de la abuela comparte esa misma calidez reconfortante de los fogones tradicionales.
- Mientras el pollo reposa sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa, pela los plátanos verdes cortándoles los extremos y retirando la cáscara con ayuda de la hoja de un cuchillo. Corta en láminas.
- Fríe las láminas de plátano en aceite.
- Para el encurtido, mezcla el repollo cortado fino con el vinagre, zanahoria rallada, sal y orégano.
- Sirve el encurtido fresco sobre el pollo y termina con salsa de tomate.
Trucos para que salga perfecto
El secreto de un resultado sobresaliente reside fundamentalmente en la temperatura del aceite durante la fritura del pollo. Si el fuego está demasiado fuerte, el exterior se dorará al instante mientras el interior permanecerá crudo; regúlalo con paciencia.
Con los plátanos ocurre lo contrario: necesitan un aceite fuerte para que no absorban demasiada grasa y queden con una textura tersa.
Variantes de la receta
Aunque la versión clásica manda freír el pollo empanado o enharinado, en algunas regiones de Honduras se opta por guisar ligeramente el pollo con achiote y verduras antes de montarlo sobre las tajadas para sumarle profundidad de sabor.
Los más atrevidos sustituyen el plátano verde por yuca frita cortada en bastones gruesos, logrando una alternativa igualmente contundente. Asimismo, la salsa de tomate puede enriquecerse con chile dulce y cebolla picada muy fina rehogada previamente.
Con qué acompañar Pollo con tajadas
Este plato es un universo completo en sí mismo y rara vez necesita guarniciones accesorias debido a su tremenda contundencia. No obstante, una taza de frijoles negros fritos o un poco de arroz blanco neutro sirven para equilibrar los sabores intensos del encurtido y las salsas.
Cómo conservar Pollo con tajadas
Lo ideal es consumir este plato recién hecho para disfrutar del contraste térmico y de la textura crujiente de las tajadas y el pollo. Si te sobran porciones, guarda el pollo y las tajadas en recipientes herméticos separados dentro del refrigerador durante un máximo de dos días.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Hondureña / Centroamericana
Tipo de comida: Almuerzo principal
Calorías totales aproximadas: 750 kcal por ración