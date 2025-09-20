Recetas de pollo

Pollo a la cerveza de Arguiñano: receta fácil y sabrosa

Guiso de pollo
Pollo a la cerveza de Arguiñano.
Aprende a preparar el pollo a la cerveza de Arguiñano paso a paso. Una receta jugosa y llena de sabor que encantará a toda la familia.

El pollo a la cerveza es uno de esos platos que huelen a hogar. Es barato, se prepara sin complicaciones y, cuando llega a la mesa, todos acaban rebañando la salsa con pan. Karlos Arguiñano suele decir que la cocina está para disfrutarla, y esta receta lo confirma: un guiso sencillo que conquista por su sabor y por la alegría que da al compartirlo.

Ingredientes para 4 personas

  • 1 pollo de unos 1,5 kg, troceado.
  • 2 cebollas grandes.
  • 2 zanahorias.
  • 1 pimiento verde.
  • 3 dientes de ajo.
  • 1 lata de cerveza (330 ml, rubia).
  • 200 ml de caldo de pollo o agua.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 hoja de laurel.
  • Harina para enharinar ligeramente el pollo.
  • Sal y pimienta.
  • Perejil fresco para decorar.

    • Cómo se hace paso a paso

    1. Preparar el pollo. Limpia bien las piezas, sécalas con papel y salpimienta. Pásalas por un poco de harina, sacudiendo el exceso. Este truco ayuda a que el pollo se dore mejor y a que la salsa después tenga más cuerpo.
    2. Dorar con cariño. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora los trozos de pollo hasta que cojan un color bonito por fuera y un punto crujiente. Sácalos y resérvalos en un plato: más adelante volverán a la cazuela.
    3. El sofrito. En ese mismo aceite, echa la cebolla en juliana, las zanahorias en rodajas, el pimiento troceado y los ajos picados. Rehoga con calma, unos diez minutos, hasta que las verduras estén blanditas y empiecen a dorarse. Aquí está parte del secreto del sabor.
    4. La cerveza. Devuelve el pollo a la cazuela, añade la lata de cerveza y deja hervir un par de minutos para que se evapore el alcohol. El aroma que se levanta es pura tentación: malta, verduras y pollo empezando a mezclarse.
    5. Cocción lenta. Añade el caldo y la hoja de laurel. Tapa la cazuela y deja cocer a fuego suave durante 35-40 minutos. Rectifica el punto de sal. De vez en cuando, mueve la cazuela con un vaivén suave para que la salsa se ligue.Pollo salsa

    Terminar y servir

    Cuando el pollo esté tierno y la salsa reducida, apaga el fuego. Espolvorea con perejil picado y lleva la cazuela a la mesa tal cual. Solo falta un buen pan al lado para no dejar ni rastro de salsa.

    Trucos que nunca fallan

    • Si puedes, compra pollo campero: el sabor es mucho más intenso.
    • Para un punto más rústico, prueba con cerveza tostada; solo vigila el amargor.
    • Si quieres la salsa más fina, pasa parte de las verduras por la batidora y vuelve a añadirlas.
    • El acompañamiento perfecto: arroz blanco o unas patatas fritas caseras.
    • Puedes dar un toque dulce a la salsa, con miel y cítricos.

    Calorías aproximadas

    El desglose de la receta completa (para 4 raciones):

    Pollo (1,5 kg) → 2.400 kcal.

    2 cebollas (400 g) → 160 kcal.

    2 zanahorias (200 g) → 80 kcal.

    1 pimiento verde (150 g) → 35 kcal.

    3 dientes de ajo (15 g) → 20 kcal.

    3 cucharadas de aceite (30 ml) → 270 kcal.

    1 lata de cerveza (330 ml) → 150 kcal.

    Total: unas 3.115 kcal.

    Repartido en 4 raciones, cada plato aporta unas 780 kcal. Si sumas patatas o arroz, la cifra subirá un poco, pero seguirá siendo un plato completo y equilibrado.

    Conclusión

    Este pollo a la cerveza es de esas recetas que no necesitan complicaciones. Se hace con lo que todos tenemos en casa: pollo, verduras, una lata de cerveza y ganas de cocinar algo rico. El resultado es un guiso de carne jugosa, salsa aromática y un sabor que recuerda que la cocina casera siempre gana.

    Al estilo de Arguiñano, es fácil, sabroso y hecho para compartir. Porque la verdadera magia de un plato así no está solo en la cazuela, sino en las risas y en la mesa llena de pan para mojar.

