Pollo a la cerveza de Arguiñano: receta fácil y sabrosa

El pollo a la cerveza es uno de esos platos que huelen a hogar. Es barato, se prepara sin complicaciones y, cuando llega a la mesa, todos acaban rebañando la salsa con pan. Karlos Arguiñano suele decir que la cocina está para disfrutarla, y esta receta lo confirma: un guiso sencillo que conquista por su sabor y por la alegría que da al compartirlo.

Ingredientes para 4 personas

1 pollo de unos 1,5 kg, troceado.

2 cebollas grandes.

2 zanahorias.

1 pimiento verde.

3 dientes de ajo.

1 lata de cerveza (330 ml, rubia).

200 ml de caldo de pollo o agua.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 hoja de laurel.

Harina para enharinar ligeramente el pollo.

Sal y pimienta.

Perejil fresco para decorar.

Cómo se hace paso a paso

Preparar el pollo. Limpia bien las piezas, sécalas con papel y salpimienta. Pásalas por un poco de harina, sacudiendo el exceso. Este truco ayuda a que el pollo se dore mejor y a que la salsa después tenga más cuerpo. Dorar con cariño. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Dora los trozos de pollo hasta que cojan un color bonito por fuera y un punto crujiente. Sácalos y resérvalos en un plato: más adelante volverán a la cazuela. El sofrito. En ese mismo aceite, echa la cebolla en juliana, las zanahorias en rodajas, el pimiento troceado y los ajos picados. Rehoga con calma, unos diez minutos, hasta que las verduras estén blanditas y empiecen a dorarse. Aquí está parte del secreto del sabor. La cerveza. Devuelve el pollo a la cazuela, añade la lata de cerveza y deja hervir un par de minutos para que se evapore el alcohol. El aroma que se levanta es pura tentación: malta, verduras y pollo empezando a mezclarse. Cocción lenta. Añade el caldo y la hoja de laurel. Tapa la cazuela y deja cocer a fuego suave durante 35-40 minutos. Rectifica el punto de sal. De vez en cuando, mueve la cazuela con un vaivén suave para que la salsa se ligue.

Terminar y servir

Cuando el pollo esté tierno y la salsa reducida, apaga el fuego. Espolvorea con perejil picado y lleva la cazuela a la mesa tal cual. Solo falta un buen pan al lado para no dejar ni rastro de salsa.

Trucos que nunca fallan

Si puedes, compra pollo campero: el sabor es mucho más intenso.

Para un punto más rústico, prueba con cerveza tostada; solo vigila el amargor.

Si quieres la salsa más fina, pasa parte de las verduras por la batidora y vuelve a añadirlas.

El acompañamiento perfecto: arroz blanco o unas patatas fritas caseras.

Puedes dar un toque dulce a la salsa, con miel y cítricos.

Calorías aproximadas

El desglose de la receta completa (para 4 raciones):

Pollo (1,5 kg) → 2.400 kcal.

2 cebollas (400 g) → 160 kcal.

2 zanahorias (200 g) → 80 kcal.

1 pimiento verde (150 g) → 35 kcal.

3 dientes de ajo (15 g) → 20 kcal.

3 cucharadas de aceite (30 ml) → 270 kcal.

1 lata de cerveza (330 ml) → 150 kcal.

Total: unas 3.115 kcal.

Repartido en 4 raciones, cada plato aporta unas 780 kcal. Si sumas patatas o arroz, la cifra subirá un poco, pero seguirá siendo un plato completo y equilibrado.

Conclusión

Este pollo a la cerveza es de esas recetas que no necesitan complicaciones. Se hace con lo que todos tenemos en casa: pollo, verduras, una lata de cerveza y ganas de cocinar algo rico. El resultado es un guiso de carne jugosa, salsa aromática y un sabor que recuerda que la cocina casera siempre gana.

Al estilo de Arguiñano, es fácil, sabroso y hecho para compartir. Porque la verdadera magia de un plato así no está solo en la cazuela, sino en las risas y en la mesa llena de pan para mojar.