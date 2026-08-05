El secreto de los chefs españoles para hacer el mejor gazpacho: el truco que mejora el sabor y la digestión

El truco que mejora el sabor y la digestión del gazpacho llega de la mano de los chefs españoles que nos ayudarán a crear un plato de esos que impresionan. Será el momento de apostar claramente por una de las sopas frías que se ha convertido en una auténtica sensación. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de descubrir la esencia de un buen gazpacho que puede acabar siendo el mejor aliado de una cena o comida rápida, fresca y saludable.

Las hortalizas típicas de esta época del año son las que se fusionan en una receta de esas que impresionan y que acabarán siendo un básico de toda cocina. Con los productos del huerto o esas ofertas que hay en el supermercado podemos crear un gazpacho de esos que impresionan. Pero, antes que nada, vamos a crear el plato definitivo. Un buen básico que acabará siendo el que se adaptará a nuestras necesidades. Mejora el sabor y la digestión este pequeño gesto que puede acabar con un básico de toda cocina. Este gazpacho que queremos descubrir estará de vicio si eliminamos esta parte del pepino.

Mejora el sabor y la digestión

En el gazpacho hay dos ingredientes que pueden ser complicados para nuestra digestión. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de una forma muy diferente. Es hora de conocer lo que puede pasar con una base aparentemente saludable.

Antes que nada, el gazpacho está hecho con ingredientes crudos, eso quiere decir que las personas que tienen problemas a la hora de digerir este tipo de alimentos sufrirán las consecuencias, a no ser que los trituremos muy bien. Más allá de que quede más fino o grueso este gazpacho, hay dos ingredientes que tienen sus detractores.

El ajo es de lo más saludable, pero crudo puede causar estragos. Se opta por retirar el interior de este alimento, dejando el exterior. Esta combinación de ingredientes puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en estos días que tenemos por delante.

El otro ingrediente que provoca unas digestiones un poco más pesadas es el pepino, que para poder comerlo sólo durante el gazpacho y no durante toda la tarde o noche, el truco consiste en retirar esas semillas que pueden ser más complicadas de digerir. Con este pequeño gesto ya nos colocamos a la altura de los chefs profesionales.

El secreto de los chefs españoles para hacer el mejor gazpacho

Hacer el mejor gazpacho es posible con el secreto de los chefs españoles que nos ayudará a descubrir la esencia de este plato que puede convertirse en nuestro mejor aliado. Es hora de preparar el mejor gazpacho casero, siguiendo este truco y el secreto mejor guardado de los chefs españoles.

Ingredientes:

1 kg de tomate tipo pera

50 ml de aceite de oliva

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

250 ml de agua

50 gr de pan de hogaza

30 ml de vinagre de jerez

5 gr de sal

Cómo preparar el gazpacho tradicional: