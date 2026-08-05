El secreto de los chefs españoles para hacer el mejor gazpacho: el truco que mejora el sabor y la digestión
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El truco que mejora el sabor y la digestión del gazpacho llega de la mano de los chefs españoles que nos ayudarán a crear un plato de esos que impresionan. Será el momento de apostar claramente por una de las sopas frías que se ha convertido en una auténtica sensación. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de descubrir la esencia de un buen gazpacho que puede acabar siendo el mejor aliado de una cena o comida rápida, fresca y saludable.
Las hortalizas típicas de esta época del año son las que se fusionan en una receta de esas que impresionan y que acabarán siendo un básico de toda cocina. Con los productos del huerto o esas ofertas que hay en el supermercado podemos crear un gazpacho de esos que impresionan. Pero, antes que nada, vamos a crear el plato definitivo. Un buen básico que acabará siendo el que se adaptará a nuestras necesidades. Mejora el sabor y la digestión este pequeño gesto que puede acabar con un básico de toda cocina. Este gazpacho que queremos descubrir estará de vicio si eliminamos esta parte del pepino.
Mejora el sabor y la digestión
En el gazpacho hay dos ingredientes que pueden ser complicados para nuestra digestión. En especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de una forma muy diferente. Es hora de conocer lo que puede pasar con una base aparentemente saludable.
Antes que nada, el gazpacho está hecho con ingredientes crudos, eso quiere decir que las personas que tienen problemas a la hora de digerir este tipo de alimentos sufrirán las consecuencias, a no ser que los trituremos muy bien. Más allá de que quede más fino o grueso este gazpacho, hay dos ingredientes que tienen sus detractores.
El ajo es de lo más saludable, pero crudo puede causar estragos. Se opta por retirar el interior de este alimento, dejando el exterior. Esta combinación de ingredientes puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en estos días que tenemos por delante.
El otro ingrediente que provoca unas digestiones un poco más pesadas es el pepino, que para poder comerlo sólo durante el gazpacho y no durante toda la tarde o noche, el truco consiste en retirar esas semillas que pueden ser más complicadas de digerir. Con este pequeño gesto ya nos colocamos a la altura de los chefs profesionales.
El secreto de los chefs españoles para hacer el mejor gazpacho
Hacer el mejor gazpacho es posible con el secreto de los chefs españoles que nos ayudará a descubrir la esencia de este plato que puede convertirse en nuestro mejor aliado. Es hora de preparar el mejor gazpacho casero, siguiendo este truco y el secreto mejor guardado de los chefs españoles.
Ingredientes:
Cómo preparar el gazpacho tradicional:
- Esta receta es fácil y saludable, encontrar la mejor materia prima será el primer paso para hacer un gazpacho espectacular.
- Lavar muy bien los tomates y cortarlos en varios trozos. No en necesario quitarles la piel, ya que o bien pueden licuarse por mucho tiempo o se puede pasar la crema por un colador. Lo que sí es importante es quitarle la raíz.
- Lavar y trocear el pimiento verde, retirando las semillas. Picar también los dientes de ajo y el pan de hogaza duro.
- Agregar a la licuadora o a un procesador de alimentos, todos los ingredientes sólidos y líquidos. Licuar durante varios minutos hasta obtener la textura deseada. Cuanto más se triture más espesa quedará la crema.
- A continuación, pasar el gazpacho por un colador para eliminar cualquier tipo de residuo como piel o semillas. En los restaurantes profesionales, este proceso se omite porque el gazpacho se tritura durante más de una hora, por lo que no queda rastro de la piel de los tomates.
- Colocar el gazpacho en un recipiente y llevar a la nevera un par de horas como mínimo para que al momento de comer esté bien frío.
- Rectificar el punto final de sal.
- Las combinaciones para decorar este gazpacho son enormes, puedes ponerle un poco de jamón picado por encima o un huevo duro. Tendrás la proteína necesaria para descubrir la mejor opción de un plato de esos que impresionan. Una fuente de vitaminas y de fibra que no tiene por qué suponer una digestión pesada, sino todo lo contrario.
- Atrévete con el plato por excelencia del verano, de la mano de una receta básica con unos buenos trucos que potenciarán sus buenas vibraciones.