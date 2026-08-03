Masa de galletas: receta casera fácil para unas galletas perfectas

Pocas cosas logran transformar el ambiente de un hogar tan de golpe como el aroma a mantequilla horneada recorriendo pasillos y rincones. Detrás de ese perfume cálido casi siempre se esconde una preparación aparentemente sencilla, pero que encierra pequeños matices decisivos. Lograr una masa de galletas equilibrada, que no se desmorone al amasar ni se convierta en una plasta plana e incontrolable dentro del horno, responde a un juego de proporciones exactas y temperaturas adecuadas. No se trata de seguir normas rígidas sin comprender el porqué, sino de entender cómo interactúan la grasa, el azúcar y la harina cuando se encuentran en el bol.

Lejos de las complicaciones industriales, una buena base casera permite jugar con la textura final, decantándose por galletas rústicas de mordisco contundente o pequeñas piezas que se deshacen delicadamente al primer contacto. Cuando dominamos esto, el repertorio repostero se amplía de manera natural, abriendo la puerta a clásicos reconfortantes como una Tarta de la abuela con natillas o la célebre versión inspirada en la Tarta de la abuela arguiñano.

Ingredientes

250 gramos de harina de trigo común

150 gramos de mantequilla sin sal, la cual debe encontrarse a temperatura ambiente

100 gramos de azúcar blanco

80 gramos de azúcar moreno

Un huevo entero de tamaño medio y una yema adicional

Una cucharadita de extracto de vainilla natural

Una pizca generosa de sal fina

Media cucharadita de impulsor químico o levadura en polvo.

Cómo hacer la masa de galletas paso a paso

El proceso comienza batiendo enérgicamente la mantequilla junto con las dos variedades de azúcar en un recipiente amplio. Hay que conseguir una mezcla blanquecina, cremosa y ligeramente aireada Se integra el huevo entero y la yema, además de la vainilla, batiendo con suavidad tras cada incorporación hasta lograr una emulsión homogénea. En un cuenco aparte, se tamiza la harina junto con la sal y el impulsor químico. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla húmeda exige moderación y delicadeza; se debe trabajar con una espátula de silicona mediante movimientos envolventes. Una vez obtenida una masa compacta pero ligeramente pegajosa, se envuelve en film transparente y se traslada al frigorífico durante al menos una hora.

Trucos para que salga perfecto

El secreto mejor guardado de los pasteleros experimentados reside en el control milimétrico de la temperatura.

Cuando la masa esté procesada adecuadamente en un entorno térmico bastante caluroso, la mantequilla puede fundirse antes del envío a la horno, lo que causará que la receta se alargue más de lo deseado y obtenga una forma plana ligeramente grasienta. Si la masa se pone muy suave durante el paso del formado en las bolitas, no dudará en reponerla en frío unos minutos si es necesario.

El punto de cocción representa la línea divisoria entre el éxito o no: las galletas tienen que sacarse justo cuando sus bordes comiencen a tomar un amarillo dorado y se endurezcan ligeramente, aunque el centro todavía permanezca un poco blandito al tocarlo.

Variantes de la receta

La versatilidad de esta base admite adaptaciones según los gustos de cada casa o los ingredientes disponibles en la despensa. Una de las alternativas más socorridas consiste en incorporar 100 gramos de trocitos de chocolate negro o con leche justo al final del mezclado de la harina, obteniendo las clásicas galletas con tropezones. Quienes busquen un perfil más aromático pueden rallar la piel de un limón o una naranja ecológicos directamente sobre la mantequilla cremosa al inicio del proceso.

Con qué acompañar la masa de galletas

Un vaso de leche fría, vegetal o entera, constituye el maridaje clásico e insuperable, ya que la grasa láctea contrasta de maravilla con el dulzor tostado de la galleta. Para las tardes más frías, una taza de café recién hecho con un chorrito de leche o un té negro bien aromático elevan el bocado a otra categoría.

En celebraciones o meriendas donde se busque un despliegue mayor, estas galletas caseras se convierten en el complemento perfecto junto a cremas de untar, un cuenco de Glase real para decorar la superficie.

Cómo conservar la masa de galletas

Si se opta por guardar la masa cruda ya formada en bolas, estas se pueden congelar en una bandeja y, una vez congeladas, pasarlas a una bolsa hermética donde se mantendrán perfectas hasta dos meses. A la hora de hornearlas, tan solo habrá que sumar un par de minutos al tiempo habitual sin necesidad de descongelarlas previamente.

En el caso de las galletas ya horneadas, el enemigo principal es la humedad ambiental. Deben guardarse completamente frías en un recipiente hermético de lata o cristal, intercalando hojas de papel vegetal si se apilan varias alturas.

Información suplementaria:

Tiempo de preparación: 20 minutos (más el tiempo de reposo en frío).

Porciones: 18 a 20 unidades.

Información nutricional: Alrededor de 135 kcal por porción (unas 2.700 kcal en total para toda la tanda).

Tipo de cocina: Tradicional / Repostería casera.

Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre.