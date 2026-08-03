Lomo saltado peruano: receta tradicional fácil y llena de sabor

Hablar del lomo saltado es adentrarse en la historia viva de la cocina criolla del Perú, un plato que resume como pocos el mestizaje cultural de un país. Lejos de ser una preparación rígida, este salteado nació de la fusión entre las técnicas orientales introducidas por los inmigrantes chinos a mediados del siglo XIX y los ingredientes autóctonos de la despensa andina y costeña. El secreto no reside en seguir una fórmula matemática, sino en entender el fuego, el ritmo de los ingredientes y el punto exacto de la carne. Cuando nos enfrentamos a los fogones para preparar esta delicia, comprendemos enseguida que el menestral golpe de sartén no es solo un gesto técnico, sino el alma misma de un plato vibrante, donde la jugosidad de la carne tierna dialoga directamente con la acidez justa del vinagre y el dulzor sutil de la cebolla caramelizada por el calor intenso.

Ingredientes

600 gramos de lomo de ternera, cortado en tiras gruesas y uniformes.

2 cebollas rojas grandes, cortadas en gajos gruesos

2 tomates maduros pero firmes, pelados (opcional) y cortados en gajos similares a la cebolla

1 o 2 ajíes amarillos frescos, limpios de venas y pepitas, cortados en tiras alargadas (juliana gruesa)

2 cucharadas de ají amarillo molido

3 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de vinagre tinto o vinagre de vino

1 chorrito de caldo de carne

2 dientes de ajo finamente picados o machacados

Cilantro o perejil fresco picado y hojas de culantro al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Sal, pimienta negra recién molida y una pizca de comino.

Patatas (papas) fritas caseras cortadas en bastones y arroz blanco cocido para servir.

Cómo hacer Lomo saltado peruano paso a paso

Comienza sazonando las tiras de lomo de ternera con sal, pimienta negra y una pizca muy ligera de comino. La carne debe absorber los aromas antes de entrar en contacto con el calor extremo. Calienta una sartén grande o un wok de hierro fundido a fuego vivo hasta que empiece a humear ligeramente. Añade una cucharada de aceite de oliva y espera a que alcance temperaturas altas. Coloca la carne en la superficie caliente sin amontonarla demasiado; si es necesario, hazlo en dos tandas. El objetivo es dorar el exterior con rapidez para sellar los jugos internos sin que la carne llegue a cocerse o secarse. Retira el lomo y resérvalo en un plato con sus propios jugos. En la misma sartén, aprovechando los restos de sabor que han quedado adheridos, añade un poco más de aceite si lo consideras necesario. Incorpora el ajo picado y el ají amarillo molido, removiendo con agilidad durante apenas unos segundos para que desprendan sus aromas sin quemarse. Inmediatamente después, introduce la cebolla roja y los gajos de ají amarillo en juliana. Saltea a fuego fuerte durante un minuto. Incorpora los tomates en gajos y remueve con energía mediante movimientos envolventes. Devuelve la carne reservada a la sartén junto con todo su jugo. Echar el vinagre tinto por las paredes de la sartén para que se evapore de golpe, liberando esa acidez característica, y añade la salsa de soja junto con el chorrito de caldo de carne. Mezclar con rapidez unos segundos. Agrega el cilantro o perejil fresco picado e integra las patatas fritas crujientes directamente en la sartén justo antes de servir, permitiendo que absorban parte del jugo sin perder su textura exterior.

Mira otras ideas como un lomo de cerdo a la olla con vino blanco, una alternativa estupenda para variar de proteína, o bien aventurarte con preparaciones festivas como un lomo relleno al horno cuando buscas sorprender a tus invitados en una ocasión especial.

Trucos para que salga perfecto

El éxito de este plato no depende de ingredientes sofisticados, sino del respeto por los tiempos y las temperaturas. El primer gran truco es el fuego: debe estar al máximo nivel posible. Si la cocina de casa no alcanza la potencia de un fogón profesional o un wok de restaurante, saltea en pequeñas cantidades para evitar que los ingredientes suelten agua y comiencen a hervir en lugar de dorarse.

Asimismo, cuida la calidad del vinagre y la salsa de soja; un buen sillao aporta el contrapunto salado exacto que equilibra la dulzura natural de la cebolla y el tomate.

Variantes de la receta

La versatilidad de este plato ha permitido que evolucione en numerosos hogares y restaurantes a lo largo de los años. Si en algún momento te apetece experimentar con preparaciones de porcino inspiradas en esta filosofía de aprovechamiento y sabor, puedes inspirarte en ideas como preparar un jugoso lomo de cerdo en salsa de piña fácil, que aporta un toque frutal muy interesante.

Con qué acompañar Lomo saltado peruano

La tradición manda que este plato se sirva acompañado de una cama o un molde de arroz blanco, que actúa como el lienzo perfecto para absorber la rica salsa resultante del salteado.

Las patatas fritas forman parte integrante del plato, por tanto, deben cocinarse directamente en el momento de servir para asegurar su textura crujiente.

Cómo conservar Lomo saltado peruano

Por ser su contenido fresco y las patatas fritas que incorpora, este plato fue diseñado para ser consumido justo al prepararse. La patata tiene la propiedad de endurecerse cuando se calienta junto a la salsa, perdiendo así su apariencia original.

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