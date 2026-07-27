Tarta de zanahoria en Thermomix: receta fácil, esponjosa y paso a paso
Descubre cómo hacer una tarta de zanahoria en Thermomix con una receta fácil, esponjosa y perfecta para cualquier ocasión.
Tarta de zanahoria receta original de la abuela
Tarta de zanahoria receta original sin horno
Tarta de zanahoria sin gluten
La cocina de aprovechamiento y los electrodomésticos de diseño inteligente se llevan de maravilla, sobre todo cuando buscamos resultados de pastelería profesional sin manchar media cocina. La thermomix hace todo el proceso más sencillo. Si te gustan este tipo de postres, no te pierdas la tarta de zanahoria con harina de almendras.
Ingredientes
Para la crema de cobertura necesitaremos
- 250 gramos de queso de untar
- 80 gramos de mantequilla en punto pomada
- 100 gramos de azúcar glas
Cómo hacer tarta de zanahoria en Thermomix paso a paso
- Meter las zanahorias en trozos en el vaso de la máquina. Programamos cinco segundos a velocidad cinco para conseguir una textura rallada fina que se fundirá perfectamente con la masa durante el horneado. Retiramos y reservamos en un cuenco.
- Sin necesidad de lavar el vaso, incorporamos los huevos y el azúcar moreno. Colocamos la mariposa en las cuchillas y programamos 3 minutos a temperatura de 35 grados y velocidad 4, logrando así que la mezcla blanquee y gane una textura espumosa fantástica.
- Retiramos la temperatura, añadimos el aceite de girasol y programamos un minuto a velocidad tres y medio. Incorporamos las zanahorias que teníamos reservadas y removemos unos segundos a velocidad 3 para que se repartan de forma homogénea.
- Tamizamos la harina junto con la levadura, la canela, el jengibre y la sal. Vertemos estos ingredientes secos en el vaso y programamos diez segundos a velocidad tres y medio. Terminamos de envolver la mezcla con la espátula mediante movimientos suaves si fuera necesario.
- Vertemos el contenido en un molde desmontable previamente engrasado y horneamos a 180 grados durante unos cuarenta minutos. Comprobamos la cocción con una brocheta antes de sacar el bizcocho y dejarlo enfriar sobre una rejilla.
- Para la cobertura, lavamos bien el vaso, introducimos el queso crema, la mantequilla y el azúcar glas, y mezclamos treinta segundos a velocidad cuatro. Extendemos esta crema generosamente sobre la superficie una vez que la tarta esté completamente fría.
Trucos para que salga perfecto
- Aprovechar las capacidades del robot de cocina implica confiar en los tiempos justos. No conviene excederse al triturar la harina para evitar que desarrolle demasiado gluten y el bizcocho pierda ligereza.
- Si te apetece experimentar con otras texturas y bases alternativas, puedes consultar opciones inspiradoras como una torta de zanahoria con harina de almendras, perfecta para quienes buscan un perfil nutricional diferente y un aroma tostado muy característico.
- Dejar reposar el bizcocho dentro del molde apagado unos minutos antes de desmoldar evita que se fracture, un detalle pequeño que marca la diferencia en el resultado final.
Variantes de la receta
La versatilidad de este dulce permite jugar con los ingredientes según la temporada o los antojos del día. Los paladares más curiosos disfrutan probando combinaciones como una tarta de remolacha y zanahoria.
Cuando aprieta el calor y encender el horno resulta poco apetecible, una excelente alternativa sin complicaciones es decantarse por una tarta de zanahoria y coco con galletas, ideal para resolver una merienda rápida sin renunciar al sabor tradicional.
Cómo conservar tarta de zanahoria
La presencia de queso fresco en la cobertura obliga a guardar el pastel en el frigorífico, bien protegido dentro de un recipiente hermético para que no absorba olores ajenos. Se mantiene óptimo hasta cuatro días, aunque se recomienda retirarla del frío un cuarto de hora antes de servir para que la textura de la crema recupere su punto óptimo de cremosidad.
Información nutricional
Tiempo de preparación: 15 minutos de elaboración y 40 minutos de horneado.
Porciones: 8 raciones generosas.
Tipo de cocina: Casera asistida por robot / Repostería internacional.
Tipo de comida: Desayuno, merienda o postre.
Información nutricional: Aproximadamente 360 calorías por porción completa con cobertura de crema de queso.