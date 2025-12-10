El lomo relleno al horno receta fácil de Karlos Arguiñano es uno de esos platos que triunfan siempre en la mesa: sencillo, vistoso y tremendamente sabroso. Su mayor ventaja es que permite jugar con diferentes rellenos, aunque una de las versiones más populares es el clásico lomo relleno con jamón y queso Arguiñano, ideal para quienes buscan un plato festivo que guste a todos sin complicarse demasiado. Este tipo de preparaciones, además, se conservan muy bien y pueden prepararse con antelación, lo que convierte la receta en un recurso perfecto para celebraciones familiares.

Ingredientes para un lomo relleno jugoso

1 pieza de lomo de cerdo abierta en libro

6 lonchas de jamón serrano

8 lonchas de queso que funda bien

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

Caldo o agua según necesidad

Aceite de oliva, sal y pimienta

Hilo de cocina para atar

Receta de lomo relleno paso a paso

Para lograr un lomo de cerdo relleno fácil y jugoso, es importante comenzar abriendo bien la carne. Si no tienes práctica, puedes pedir al carnicero que lo prepare “en libro”. Una vez abierto, salpimienta ligeramente y coloca las lonchas de jamón y queso distribuidas por toda la superficie. Enrolla el lomo con firmeza y átalo con hilo de cocina para que no se abra durante la cocción. En una sartén amplia, dora el lomo por todos los lados para sellarlo. Este paso ayuda a mantener los jugos y mejora el sabor final. Transfiere la carne a una bandeja apta para horno. En la misma sartén, pocha la cebolla y el ajo picado. Cuando estén tiernos, añade un vaso de vino blanco y deja que el alcohol se evapore durante un par de minutos. Vierte esta mezcla sobre la bandeja del lomo y añade un poco de caldo si deseas más salsa. Hornea a 180 °C durante unos 50–60 minutos, regando ocasionalmente con sus propios jugos. Al finalizar, deja reposar la carne 10 minutos antes de cortar para evitar que se desmorone.

El resultado es un plato que encaja perfectamente dentro de una lomo relleno al horno receta Arguiñano, sencilla pero con ese toque casero tan característico. Su relleno cremoso y su aroma a vino blanco convierten este asado en una opción perfecta tanto para fines de semana como para comidas especiales.