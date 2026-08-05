Tarta de donuts: receta fácil, cremosa y perfecta para sorprender

Hay sabores de la infancia que se niegan a quedar sepultados bajo las modas gastronómicas pasajeras. El característico glaseado de un clásico donut industrial y su textura tierna despiertan una debilidad confesada que pocas elaboraciones caseras consiguen replicar con la misma gracia. La buena noticia es que transformar este dulce icono en una tarta fría de cuajada resulta tan insultantemente sencillo como adictivo en boca. Olvídate de bizcochos complejos o largas jornadas de horno; aquí el secreto reside en lograr una crema untuosa que absorba la esencia del donut sin perder consistencia. Se trata de una idea muy parecida a la que aplicamos al preparar clásicos reconfortantes como la tradicional tarta de la abuela con natillas.

Ingredientes

Un paquete de seis unidades del donut original clásico

Medio litro de nata líquida para montar con al menos un 35% de materia grasa

500 mililitros de leche entera

Un sobre doble de cuajada en polvo

90 gramos de azúcar blanco

Un chorrito de mantequilla fundida para engrasar la base

Cómo hacer tarta de donuts paso a paso

Desmenuza la mitad de los donuts en el fondo de un molde desmontable previamente forrado con papel de hornear, presionando con los dedos hasta crear una capa uniforme que servirá de base rústica. Calienta en un cazo la leche junto con la nata y el azúcar, reservando un vaso pequeño para disolver los sobres de cuajada sin grumos. Justo antes de que empiece a hervir, vierte la mezcla de cuajada y remueve sin parar con unas varillas a fuego medio hasta que notes que el líquido espesa de forma notable. Trocea el resto de los dulces directamente dentro del cazo caliente para que se ablanden y comiencen a fundirse parcialmente con la crema. Vierte esta mezcla densa sobre la base de migas con cuidado de no moverla y deja templar antes de llevar el molde a la nevera durante un mínimo de cuatro horas, aunque el resultado mejora exponencialmente si reposa toda la noche.

Trucos para que salga perfecto

Vigila la temperatura del fuego al espesar la crema; si el líquido hierve con demasiada fuerza, la cuajada puede perder eficacia y la tarta no cuajará correctamente en el frigorífico.

Trocear los donuts de la cobertura final justo antes de servir aporta un contraste de texturas muy interesante entre la suavidad de la crema láctea y la firmeza del glaseado original.

Variantes de la receta

Si te apetece experimentar con texturas cremosas igual de sorprendentes pero con matices diferentes, puedes inspirarte en la ligereza de una tarta de yogur incorporando un par de yogures griegos a la mezcla caliente, o bien jugar con notas tropicales más intensas siguiendo la estela aromática de una tarta de coco, sustituyendo parte de la leche por crema de coco natural.

Con qué acompañar tarta de donuts

Un café expreso bien cargado o una infusión ligera sin azúcar equilibran perfectamente el dulzor intenso de la tarta. Si prefieres un toque fresco, unas cuantas frambuesas ligeramente ácidas repartidas por encima rompen la monotonía grasa del postre en cada bocado.

Cómo conservar tarta de donuts

Guárdala siempre dentro de un recipiente hermético en la parte más fría de la nevera para evitar que la superficie se reseque o absorba olores extraños de otros alimentos. Se mantiene en perfectas condiciones hasta tres días, aunque la textura de la base tiende a ablandarse ligeramente con el paso de las horas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más tiempo de refrigeración)

Porciones: 8 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera / Postres fríos

Tipo de comida: Postre o merienda

Calorías totales aproximadas: 2450 kcal (unas 305 kcal por ración)