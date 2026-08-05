Jesucristo, según el Evangelio de Marcos: «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?»

Hay preguntas que sacuden los cimientos de cualquier época porque atacan directamente la contradicción más íntima del ser humano. Cuando Jesucristo, el Maestro de Galilea, lanzó aquella advertencia sobre el peligro de acaparar posesiones materiales a cambio de vaciar la propia existencia, no estaba pronunciando una frase destinada al lucimiento retórico en una plaza concurrida. El contexto que recogen los textos antiguos sitúa el episodio en un momento de máxima tensión dialéctica con su entorno, justo después de anticipar el sufrimiento físico que le aguardaba en Jerusalén. Enfrentado a la incomprensión de sus propios discípulos, quienes todavía soñaban con prebendas políticas, restauraciones nacionales y tronos terrenales, formuló un interrogante cortante como el filo de un cuchillo.

Gasto en energía personal

La paradoja económica que encierra la sentencia desafía la lógica implacable del cálculo mercantil. Acumular riquezas, escalar posiciones de poder o conquistar parcelas de influencia social exige una inversión constante de energía, tiempo y renuncias personales. Sin embargo, el balance final arroja pérdidas irreparables si el precio pagado consiste en la propia integridad moral.

La metáfora del mercado y las ganancias financieras encaja perfectamente con el pulso de una sociedad antigua acostumbrada al trueque y al comercio en las rutas polvorientas de Judea, donde cualquier mercader entendía al instante que un mal negocio arruinaba toda una vida de esfuerzo acumulado. La ganancia exterior se convierte así en una trampa sutil cuando devora el espacio interior del individuo.

Son los mismos errores una y otra vez

Observar la conducta humana a través de este prisma revela una persistencia tozuda en repetir los mismos errores de cálculo a lo largo de los siglos. Las urgencias del consumo diario, la ambición desmedida o el vértigo por destacar socialmente empujan con frecuencia a priorizar lo efímero frente a lo esencial.

La advertencia evangélica funciona como un espejo incómodo que despoja al individuo de sus coartadas cotidianas. No interpela únicamente a los grandes tiranos o a los potentados de la antigüedad, sino a cualquiera que sufra la tentación de hipotecar sus valores más profundos a cambio de una comodidad pasajera o un aplauso hueco. Nos movemos en un perpetuo estado de agitación, persiguiendo metas que prometen seguridad pero que a menudo solo generan un vacío existencial difícil de gestionar.

Llegar al núcleo de la persona

Desentrañar el término alma dentro de esta tradición exige despojarlo de lecturas excesivamente abstractas o etéreas. En el vocabulario de los evangelistas, el concepto alude al núcleo irrenunciable de la persona, a esa capacidad de amar, discernir y permanecer fiel a la propia conciencia incluso cuando soplan vientos contrarios.

El hecho de perder el alma equivale a vaciarse por dentro, a convertirse en una sombra mercantilizada que atesora bienes externos mientras desatiende la ruina de su paisaje interior. La tensión dramática del pasaje radica precisamente en esa disyuntiva inapelable entre el tener y el ser, una grieta profunda por la que se cuelan las crisis existenciales más agudas de cualquier generación.

¿Cómo eran los seguidores de Jesús?

Para comprender el calado de la frase hay que observar también la reacción del grupo que rodeaba al predicador. Aquellos no eran estudiosos habituados a sostener discusiones en las bibliotecas, sino individuos corrientes como pescadores y agricultores, que sabían exactamente lo importante que es el trabajo físico y la falta de supervivencia que enfrentan día tras día. Cuando comenzaron a vislumbrar otro futuro, era algo más que una proposición abstracta: era la promesa de alcanzar una estabilidad social y seguridad económica en un entorno hostil gobernado por el Imperio romano.

Frente a esa promesa de triunfo exterior, la llamada a la coherencia interior sonaba tan exigente como incierta. En realidad todo esto nos recuerda que el ser humano experimenta un vértigo constante ante la finitud de sus días y la calidad de sus elecciones cotidianas.

Frente al ruido ensordecedor de las exigencias externas, la pregunta lanzada en los caminos polvorientos de Galilea sigue exigiendo una respuesta honesta, un alto en el camino para examinar qué estamos acumulando realmente en las alforjas de nuestra propia historia. Al final, ninguna estadística de éxito o acumulación de trofeos externos compensa la constatación de haber transitado la vida de espaldas a aquello que da sentido a la propia existencia.

Conclusión

Enmarcada en un momento de tensión en Galilea, la sentencia de Jesús sobre «¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?», sobrepasa la lógica mercantil al advertir que cualquier éxito material o poder exterior resulta estéril si destruye la integridad moral y el núcleo irrenunciable de la persona.

Frente a la tentación constante de priorizar lo efímero, la pregunta exige un examen de conciencia sobre las verdaderas prioridades vitales. Despojando el concepto de alma de abstracciones, la llamada evangélica resuena hoy como una advertencia universal contra el vacío existencial provocado por la ambición desmedida, recordando que ninguna acumulación de bienes externos compensa el abandono de aquello que da autenticidad y sentido a la vida.