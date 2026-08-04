Jesucristo, según el Evangelio de Juan: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres»

El hecho de caminar por las polvorientas calles de Jerusalén durante el siglo primero implicaba respirar una atmósfera densa, cargada de tensiones políticas y respiraciones recelosas bajo el yugo de Roma. En medio de aquel bullicio de mercados, disputas teológicas y miradas de reojo, las palabras de Jesús resonaron con una radicalidad insólita que alteró por completo los esquemas de quienes le escuchaban. ¿Cómo fue este mensaje y qué repercusión tuvo en siglos posteriores y hasta la actualidad? En el Evangelio según Juan, esta «verdad» no era un concepto abstracto filosófico, sino una realidad viva que nos motiva a renunciar a las máscaras sociales y a enfrentarnos de frente a nuestras debilidades.

Un viaje al interior de la persona

No proponía una revolución armada ni un cambio en las altas esferas del senado romano; su apuesta apuntaba directa al interior del ser humano, a unas ataduras mucho más profundas que las de cualquier cadena de hierro o decreto imperial.

Cuando el maestro de Nazaret lanzó aquella sentencia recogida en el octavo capítulo del evangelio joánico, el auditorio reaccionó de inmediato a la defensiva. Los interlocutores se escudaron rápidamente en su linaje, recordando con orgullo su condición histórica y negando haber sido esclavos de nadie jamás. Resulta muy humano ese reflejo de defensa propia.

Nos cuesta admitir que vivimos bajo opresión, sobre todo cuando las prisiones son invisibles y están decoradas con las costumbres de nuestra propia rutina. Preferimos presumir de autonomía mientras cargamos con dependencias sutiles que dictan cada uno de nuestros pasos silenciosos.

El control de la voluntad

Jesús no hablaba de registros civiles ni de registros de esclavitud comercial, sino de una subordinación moral que incide en la voluntad. Quien comete falta de integridad de manera constante se convierte en rehén de sus propios actos, perdiendo esa capacidad primigenia de elegir el bien de forma espontánea.

Es un proceso lento. En primer lugar se cede ante una pequeña debilidad, luego se justifica el hábito y, sin darnos cuenta, el terreno de la libertad interior se reduce a mínimos preocupantes. Frente a esa dinámica de desgaste, la propuesta de adentrarse en el terreno de lo auténtico se presenta como el único punto de inflexión capaz de romper la inercia del error.

La vida en sociedad y la respuesta personal e interior

Ahora bien, comprender este planteamiento exige definir qué clase de revelación discurre por el fondo de estas líneas. En el marco de la narrativa joánica, la autenticidad no es un concepto filosófico abstracto que se memoriza en una academia ni un conjunto de normas morales archivadas en un código legal. Se encarna en una persona viva.

Acercarse a esa clase de lucidez equivale a despojarse de las máscaras con las que solemos sobrevivir en sociedad. Implica mirar de frente las propias miserias sin el miedo paralizante a ser destruidos, descubriendo que la aceptación genuina habita justo al otro lado de la culpa.

La paradoja resulta fascinante a nivel antropológico. La auténtica emancipación nace de una sumisión voluntaria a una fuente superior de vida. Quien permanece anclado a sus propios criterios suele terminar atrapado en su propio egoísmo, girando en círculos como un animal atado a la noria. En cambio, aceptar la guía de quien se presenta como el origen de todo lo genuino otorga una paz que desconcierta al entorno.

Cuidado con las opiniones ajenas

Ya no hace falta aparentar fortaleza ante los demás ni fingir una perfección inexistente, porque el peso de la propia existencia queda sostenido por una fuerza mayor. Analizar esta premisa hoy nos sitúa ante un espejo incómodo. Vivimos rodeados de una avalancha constante de datos, opiniones instantáneas y corrientes de pensamiento que prometen iluminarnos, pero que con frecuencia nos dejan más desorientados que al principio.

La propuesta de aquel carpintero galileo sigue desafiando la superficialidad de nuestro tiempo. Nos recuerda que la madurez espiritual no consiste en acumular conocimientos teóricos, sino en permitir que la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive desmonte nuestras mentiras más arraigadas.

Siempre hay que tener un punto de valentía

Al final, la ruta hacia la autenticidad exige valentía. Supone abandonar la comodidad de los prejuicios heredados y la seguridad de las excusas frecuentes. Los oyentes de aquella época perdieron la oportunidad de entender el alcance de estas palabras porque priorizaron su orgullo nacional y su estatus religioso por encima de la transformación interior.

Esta cuestión que estamos analizando y la posibilidad siempre de una elección personal sigue intacta para cualquier caminante del presente. Continuar arrastrando las cadenas invisibles del hábito o abrir los ojos ante una claridad que duele al principio, pero que endereza los pasos para siempre. La verdad os hará libres.

Hoy, en medio de tanta información superficial, este mensaje sigue vigente: alcanzar la auténtica libertad exige valentía para abandonar prejuicios y vivir con coherencia interior.