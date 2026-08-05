Tarta Massini: receta tradicional con nata, trufa y yema tostada

Pocos pasteles destilan tanta elegancia clásica como la tarta Massini. Su perfil combina el bizcocho esponjoso borracho de almíbar con dos de los rellenos más golosos de la pastelería artesana: la nata montada y la trufa de chocolate, coronados por una capa superior de yema tostada que cruje sutilmente al primer contacto con el cuchillo. Este icono de las pastelerías de barrio catalanas demuestra que la riqueza de los sabores tradicionales no necesita artificios modernos para perdurar en el tiempo. Prepararla en casa requiere dedicación, pero cada paso compensa con creces cuando ves el resultado final en la mesa.

Si disfrutas reinterpretando clásicos reconfortantes de toda la vida, también resulta entrañable rescatar otros recetarios entrañables como la tradicional tarta de la abuela con natillas, un valor seguro para cualquier merienda familiar.

Ingredientes

Elaborar el bizcocho genovés: 4 huevos camperos, 120 g de azúcar blanco, 120 g de harina de repostería y una pizca de sal.

Para el almíbar con el que remojar: 100 ml de agua, 80 g de azúcar y un chorrito de ron o licor de anís.

Para el relleno de nata y trufa: 400 ml de nata para montar (35% M.G.) muy fría, 50 g de cacao puro en polvo, y 100 g de azúcar glas divididos en dos partes.

Cobertura con yema tostada: 4 yemas de huevo, 80 g de azúcar, 10 ml de agua, 5 g de maicena.

Cómo hacer Tarta Massini paso a paso

Comenzamos elaborando el bizcocho genovés. Batimos los huevos junto con el azúcar en un bol al baño maría hasta que templen, y después los montamos con varillas eléctricas hasta que tripliquen su volumen inicial y alcancen el punto de letra. Tamizamos la harina con suavidad mediante movimientos envolventes para no perder el aire conseguido, vertemos la mezcla en un molde desmontable y horneamos a 180 °C durante unos veinticinco minutos. Una vez frío, lo cortamos horizontalmente en tres discos iguales. Preparamos el almíbar hirviendo el agua con el azúcar y el licor elegido durante un par de minutos, y pincelamos generosamente cada plancha de bizcocho. Montamos la mitad de la nata bien fría con la mitad del azúcar glas para obtener una crema blanca y firme, mientras que la otra mitad de la nata se bate integrando el cacao y el resto del azúcar glas para ir formando la trufa. Sobre el primer disco de bizcocho extendemos la capa de trufa de chocolate de manera uniforme. Colocamos el segundo disco encima y distribuimos la nata montada con delicadeza. Tapamos con la última capa de bizcocho, presionando ligeramente para asentar la estructura de la tarta antes de pasar a la fase final de cobertura. Para la yema tostada, mezclamos las yemas con el agua, el azúcar y la maicena en un cazo a fuego muy bajo, removiendo constantemente hasta que espese sin llegar a cuajar en exceso. Vertemos esta crema dorada sobre la superficie del bizcocho, alisándola con una espátula. Espolvoreamos una capa generosa de azúcar blanco por encima y la caramelizamos con ayuda de un soplete de cocina hasta obtener una costra dorada y crujiente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto de un buen bizcocho genovés reside en no batir la harina con fuerza; si utilizas una espátula de silicona y movimientos amplios y envolventes, conservarás la ligereza de la masa.

Al hacer la yema, vigila el fuego de cerca porque los huevos espesan con rapidez y pueden adquirir grumos indeseados si se descuidan un solo instante.

Si en otra ocasión buscas opciones más ligeras o alternativas rápidas para el día a día, puedes explorar recetas sencillas como una reconfortante tarta de yogur o incluso aventurarte con matices tropicales preparando una exquisita tarta de coco.

Variantes de la receta

Aunque la combinación clásica exige trufa y nata a partes iguales, algunos pasteleros sustituyen la trufa por una ligera crema pastelera de chocolate o añaden una fina capa de mermelada de albaricoque bajo la yema para aportar un toque frutal que contrasta de maravilla con la dulzura del conjunto.

Con qué acompañar Tarta Massini

Un pastel tan rico y denso agradece bebidas que limpien el paladar. Un café espresso recién hecho o un té negro sin azúcar equilibran perfectamente la contundencia de la yema tostada y los lácteos. Si se sirve en una merienda de sobremesa prolongada, una copa de vino dulce tipo moscatel o un cava brut nature realzan los matices tostados y chocolates del postre.

Cómo conservar Tarta Massini

La presencia de nata y yema fresca obliga a guardar la tarta siempre dentro del frigorífico, protegida con una campana de repostería o film transparente para evitar que coja olores indeseados de otros alimentos. Se conserva en excelentes condiciones durante un máximo de tres días.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (más 3 horas de reposo en frío)

Porciones: 10 raciones

Información nutricional: 3.100 kcal en total (aproximadamente 310 kcal por ración)

Tipo de cocina: Repostería tradicional catalana

Tipo de comida: Postre / celebración