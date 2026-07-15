Parece una simple ensalada, pero es un manjar que sólo conocen en Jaén y Ciudad Real y es el plato perfecto para combatir el calor sin engordar

Un sueño hecho realidad en forma de receta para combatir el calor sin engordar nos llega de este punto de España, acostumbrados a luchar contra las altas temperaturas en verano. Tenemos una huerta espectacular que puede darnos esas novedades que llegan de la mano de unas recetas que son la mejor opción posible para toda la familia. Vas a poder descubrir la esencia de un extra de buenas sensaciones, de la mano de este cambio de tendencia esencial.

Es momento de aprovechar al máximo este plato que recoge lo mejor de la huerta y lo convierte en la ensalada definitiva. La puedes llevar a la playa o sacar de la nevera cuando lleguen los invitados, con una bebida fresquita es la combinación perfecta de sabor y de buenas sensaciones. Atrévete a descubrir la esencia de un manjar que sólo conocen en Jaén y Ciudad Real, pero a partir de ahora podrás tenerla siempre en tu lista de recetas favoritas. Hazte con esta combinación de ingredientes espectacular en un abrir y cerrar de ojos, esta simple ensalada, parece simple, pero lo tiene todo para triunfar.

Un manjar que sólo conocen en Jaén y Ciudad Real

Sólo conocen este manjar en Jaén y Ciudad Real, la gran riqueza de alimentos de que disponemos puede acabar de darnos aquello que necesitamos y más. Una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos ayudará a cambiar por completo en estos días que tenemos por delante.

Llega un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a tener en consideración algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Una serie de elementos que hasta el momento desconocíamos y podría acabar siendo esencial.

Es hora de apostar claramente por un manjar que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. En un verano cada vez más y más caluroso, tocará saber en todo momento qué es lo que puede llegar a convertirse en la opción más apetecible una buena ensalada.

Estos puntos del país que están acostumbrados a luchar contra el calor tienen un tipo de ensalada que puede ayudarnos a mantenerlo bajo control, con una cantidad de calorías que es un aliciente más para preparar esta receta.

Esta ensalada es perfecta para combatir el calor sin engordar

Una receta de ensalada como esta es la mejor opción posible para combatir el calor, sin sumar calorías. Podremos descubrir la esencia de una combinación de ingredientes que puede cambiarlo todo. Descubre la esencia de un plato con nombre propio que es una auténtica joya.

La pipirrana es la ensalada con nombre propio que desbancará al clásico gazpacho y acabará siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más en estos días.

Ingredientes:

1Kg de tomates

½ pimiento verde

1 cebolla

2 diente de ajo

2 huevos duros

1 latita de atún en conserva

Sal gorda y pimienta

½ cucharadita de comino molido

Aceite de oliva virgen extra

Un poco de vinagre de Jerez

Cómo preparar una pipirrana