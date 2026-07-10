Ensalada viral de pepino al estilo asiático

Hay recetas que se hacen virales por su aspecto y otras que, cuando las pruebas, entiendes bastante rápido por qué todo el mundo habla de ellas. La ensalada de pepino al estilo asiático pertenece al segundo grupo. Es una opción muy refrescante y diferente para disfrutar. El único secreto real está en tratar bien el pepino antes de aliñarlo.

Ingredientes para preparar la ensalada viral de pepino

Para cuatro personas usaremos dos pepinos grandes, preferiblemente de piel fina, dos cucharadas de salsa de soja, una cucharada y media de vinagre de arroz, una cucharadita de aceite de sésamo tostado y un diente de ajo pequeño.

Prepara también una cucharadita de miel o azúcar, semillas de sésamo y una cebolleta.

Una pizca de sal servirá para preparar el pepino. No hace falta añadir mucha al aliño porque la salsa de soja ya aporta suficiente intensidad.

El truco de la sal para eliminar el exceso de agua

Pon el pepino cortado en un colador, añade una pizca generosa de sal y mezcla con las manos. Déjalo reposar entre 10 y 15 minutos.

Durante ese tiempo empezará a liberar agua. Este paso evita que el aliño termine aguado a los pocos minutos, algo bastante habitual cuando se prepara la ensalada directamente.

Después, enjuaga rápidamente el pepino con agua fría para retirar el exceso de sal y sécalo bien. Un paño limpio o papel de cocina funcionan perfectamente. Cuanta menos humedad quede en la superficie, mejor se adherirá la salsa.

Cómo preparar el aliño asiático

En un bol mezclamos la salsa de soja, el vinagre de arroz, el aceite de sésamo y la miel. Añade el ajo muy finamente picado o rallado.

Remueve hasta que la miel se haya integrado. Prueba el aliño antes de continuar. Tiene que resultar intenso, porque el pepino suavizará bastante su sabor. Si está excesivamente salado, unas gotas más de vinagre suelen equilibrarlo mejor que añadir agua.

Cómo hacer la ensalada de pepino al estilo asiático

Coloca el pepino seco en un bol amplio y vierte el aliño por encima. Mezcla bien, procurando que la salsa entre en las grietas de los trozos.

Añade la cebolleta cortada en rodajas muy finas y las semillas de sésamo. Si quieres un acabado picante, incorpora ahora unas gotas de aceite de chile.

Puedes servir la ensalada inmediatamente, aunque diez minutos de reposo en el frigorífico le sientan especialmente bien. No la dejaría marinando durante horas: el pepino irá perdiendo poco a poco ese crujido que hace tan agradable el plato.

Cómo conseguir una ensalada de pepino realmente crujiente

Elegir un buen pepino es el primer paso. Las variedades de piel fina y pocas semillas suelen dar mejores resultados. Si utilizas un pepino grande con una zona central muy acuosa, puedes retirar parte de las semillas con una cucharilla.

También conviene mantener los ingredientes fríos. Un pepino recién sacado del frigorífico tiene una textura mucho más firme.

Y, sobre todo, no te saltes el reposo con sal. Es probablemente el detalle que más separa una ensalada fresca y crujiente de un bol con líquido acumulado en el fondo.

Variantes de la ensalada viral de pepino

Una cucharada de crema de cacahuete transforma completamente el aliño y le aporta una textura más espesa. En ese caso, añade unas gotas de agua caliente para mezclarla con facilidad.

Para una versión más aromática puedes incorporar jengibre fresco rallado. El cilantro también funciona, aunque su sabor divide opiniones y no es imprescindible.

Otra posibilidad es añadir zanahoria en juliana, guisantes o unas tiras finas de col lombarda. La receta deja de ser una ensalada exclusivamente de pepino, claro, pero se convierte en un plato algo más completo.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 95 kcal por porción

Tipo de cocina: Asiática

Tipo de comida: Ensalada y acompañamiento