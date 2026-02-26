La receta viral que sólo necesita un ingrediente: aceite de oliva

Un sólo ingrediente puede crear un producto espectacular, natural, saludable y delicioso, una margarina ideal para desayunar o hacer unos canapés de lujo. El aceite de oliva se ha convertido en el ingrediente natural que podría cambiarlo todo en cualquier casa. Es el alimento que no puede faltar en ninguna cesta de la compra, que se puede convertir en una auténtica revolución. Cualquier plato sabe mucho mejor con la ayuda de ese chorrito final que le da una alegría y un toque muy distinto.

Todo sabe mejor con la llegada de este ingrediente que puede convertirse en el único necesario para crear una receta que está revolucionando las redes sociales. En cocina nos hemos acostumbrado a crear recetas de la nada con la ayuda de combinaciones que nos recuerdan que sólo se necesita un buen producto para triunfar. En este caso, sólo debemos hacernos con un buen aceite de oliva, te explicamos cómo preparar en minutos un tipo de plato que seguro que te dejará sin palabras. Puede ser el secreto mejor guardado de unos platos que pueden cobrar una nueva vida con este tipo de elemento en ellos. Atrévete a probar la receta de la que todo el mundo habla.

Un buen aceite de oliva es fundamental

La OCU nos dice las formas de elegir el aceite de oliva que necesitamos para cada plato. Hay varios tipos que también se adaptarán a algo tan importante como nuestro bolsillo, debemos elegir aquellos que mejor queden en el plato, sin desestabilizar el presupuesto familiar. Siguiendo con esta explicación, hay estos tipos de aceite de oliva:

Aceite de orujo de oliva. Se extrae a partir del residuo de las aceitunas: huesos, pieles…, que luego se refina y se mezcla con algo de aceite virgen. De peor calidad, es sin embargo muy adecuado para su uso en freidora.

Aceite de oliva. Es también conocido como “aceite refinado”, se obtiene de mezclar el aceite normal, obtenido al refinar el lampante, y aceite de oliva virgen. Según el porcentaje de aceite virgen se puede encontrar con denominaciones como aceite refinado suave o intenso.

Aceite de oliva virgen (AOV). Se obtiene por métodos físicos. Tiene una acidez máxima de 2 º, aroma frutado, presenta pequeños defectos de sabor o aroma.

Aceite de oliva virgen extra (AOVE). Se extrae por métodos físicos a partir de la aceituna. Presenta una acidez máxima de 0,8 º, y un aroma frutado y sin defectos. Es el de mayor calidad y el más valorado.

La receta viral que solo necesita un ingrediente

#untabledeaceite #aceitedeolivavirgenextra #easyrecipes #mantecasaludable #aceite #ketorecipes #lowcarb #alimentacionsaludable #sanoyrico #idesfaciles ♬ sonido original – Paufeel @paufeel UNTABLE DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. Hace poco lo vi en el perfil de @mamasanablog y me llamó mucho la atención, así que decidí probar a ver qué salía. Tengo que decir, que queda muy rico, una vez congelado, lo puedes guardar en la nevera y se queda mucho más cremosos que directamente del congelador, te animo a que lo hagas y me cuentes el resultado. Yo lo he puesto a congelar en un tarro de porcelana, y tengo que dar las gracias a mi hermana @elenaysucocina por regalarme este aceite de oliva virgen extra tan rico de @tierrasdetavara_aove Espero que os guste tanto como a mí, gracias por todos vuestros comentarios y que tengáis un bonito jueves. #untablesaludable

Sólo necesitas aceite de oliva y unas horas en el congelador para conseguir una especie de mantequilla saludable que te puede servir para crear esas tostadas de excepción que estás deseando probar. Al solidificarse el aceite de oliva queda con una textura diferente por lo que debemos empezar a untarla y disfrutarla de forma especial.

Con unas rodajas de tomate o por sí sola, si te gusta el aceite seguramente podrás lucirte de la mano de un tipo de receta que se ha convertido rápidamente en viral. Para los amantes de las mantequillas, los que son fijos del aceite de oliva, este tipo de manera de cocinar puede cambiarlo todo.

Puedes descubrir lo bien que sabe sobre un pan hecho en casa en el microondas y a una velocidad que quizás te acabe sorprendiendo en todos los sentidos. Atrévete a probar esta receta con otra que seguro que acabará siendo el que marque la diferencia en estos días que tenemos por delante.

Ingredientes:

250 gr de harina de trigo

5 gr de sal

8 gr de levadura

30 ml de aceite de oliva

130 ml de agua

Cómo preparar un pan casero al microondas