La receta viral que sólo necesita un ingrediente: aceite de oliva
Toma nota de la receta más fácil jamás vista con un sólo ingrediente, el aceite de oliva
Un sólo ingrediente puede crear un producto espectacular, natural, saludable y delicioso, una margarina ideal para desayunar o hacer unos canapés de lujo. El aceite de oliva se ha convertido en el ingrediente natural que podría cambiarlo todo en cualquier casa. Es el alimento que no puede faltar en ninguna cesta de la compra, que se puede convertir en una auténtica revolución. Cualquier plato sabe mucho mejor con la ayuda de ese chorrito final que le da una alegría y un toque muy distinto.
Todo sabe mejor con la llegada de este ingrediente que puede convertirse en el único necesario para crear una receta que está revolucionando las redes sociales. En cocina nos hemos acostumbrado a crear recetas de la nada con la ayuda de combinaciones que nos recuerdan que sólo se necesita un buen producto para triunfar. En este caso, sólo debemos hacernos con un buen aceite de oliva, te explicamos cómo preparar en minutos un tipo de plato que seguro que te dejará sin palabras. Puede ser el secreto mejor guardado de unos platos que pueden cobrar una nueva vida con este tipo de elemento en ellos. Atrévete a probar la receta de la que todo el mundo habla.
Un buen aceite de oliva es fundamental
La OCU nos dice las formas de elegir el aceite de oliva que necesitamos para cada plato. Hay varios tipos que también se adaptarán a algo tan importante como nuestro bolsillo, debemos elegir aquellos que mejor queden en el plato, sin desestabilizar el presupuesto familiar. Siguiendo con esta explicación, hay estos tipos de aceite de oliva:
La receta viral que solo necesita un ingrediente
@paufeel UNTABLE DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA. Hace poco lo vi en el perfil de @mamasanablog y me llamó mucho la atención, así que decidí probar a ver qué salía. Tengo que decir, que queda muy rico, una vez congelado, lo puedes guardar en la nevera y se queda mucho más cremosos que directamente del congelador, te animo a que lo hagas y me cuentes el resultado. Yo lo he puesto a congelar en un tarro de porcelana, y tengo que dar las gracias a mi hermana @elenaysucocina por regalarme este aceite de oliva virgen extra tan rico de @tierrasdetavara_aove Espero que os guste tanto como a mí, gracias por todos vuestros comentarios y que tengáis un bonito jueves. #untablesaludable #untabledeaceite #aceitedeolivavirgenextra #easyrecipes #mantecasaludable #aceite #ketorecipes #lowcarb #alimentacionsaludable #sanoyrico #idesfaciles ♬ sonido original – Paufeel
Sólo necesitas aceite de oliva y unas horas en el congelador para conseguir una especie de mantequilla saludable que te puede servir para crear esas tostadas de excepción que estás deseando probar. Al solidificarse el aceite de oliva queda con una textura diferente por lo que debemos empezar a untarla y disfrutarla de forma especial.
Con unas rodajas de tomate o por sí sola, si te gusta el aceite seguramente podrás lucirte de la mano de un tipo de receta que se ha convertido rápidamente en viral. Para los amantes de las mantequillas, los que son fijos del aceite de oliva, este tipo de manera de cocinar puede cambiarlo todo.
Puedes descubrir lo bien que sabe sobre un pan hecho en casa en el microondas y a una velocidad que quizás te acabe sorprendiendo en todos los sentidos. Atrévete a probar esta receta con otra que seguro que acabará siendo el que marque la diferencia en estos días que tenemos por delante.
Ingredientes:
- 250 gr de harina de trigo
- 5 gr de sal
- 8 gr de levadura
- 30 ml de aceite de oliva
- 130 ml de agua
Cómo preparar un pan casero al microondas
- El primer paso consistirá en tamizar la harina y colocarla en forma de volcán para poder mezclarla y amasarla mejor.
- Calentamos el agua unos segundos y disolvemos en ella la levadura. No debe estar muy caliente o de lo contrario puede afectar a las propiedades de la levadura.
- Colocamos la levadura en el centro del volcán de harina. Incorporamos la sal y el aceite de oliva. A partir de aquí empezamos a mezclar del exterior del volcán hacia el interior, de esta manera se irá integrando la harina al resto de los ingredientes.
- Lo mejor es hacerlo directamente con las manos, para hacer pan casero no hay que tener miedo a ensuciarse. Inicialmente podemos incorporar los ingredientes con un tenedor, pero llegará ese momento en que solo se podrá trabajar con las manos.
- Con todos los ingredientes bien integrados en la masa, le damos forma, podemos hacer panecillos individuales o uno grande.
- Ponemos la masa en una fuente apta para microondas, le hacemos dos cortes en la parte superior y tapamos la fuente con papel film.
- Encendemos el microondas a máxima potencia durante unos 4 minutos. Comprobaremos como tenemos listo un pan recién hecho espectacular. Si queremos que nos quede más tostado podemos ponerlo un par de minutos más.