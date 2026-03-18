Recetas de postres

Arroz con leche Thermomix: receta cremosa y tradicional paso a paso

Arroz con leche con thermomix
Receta de Arroz con leche con thermomix.

Aprende a hacer arroz con leche en Thermomix con una receta cremosa, tradicional y muy fácil paso a paso.

Arroz con leche eva arguinano

Trucos para que no se corte el arroz con leche

Arroz con leche al horno

El arroz con leche con thermomix es un delicioso postre muy común tanto en España como en países latinoamericanos. La historia cuenta que el arroz con leche sólo era consumido por las personas pudientes en Cataluña, durante la Edad Media. La receta llevaba miel y almendras. A continuación, se popularizó más el plato con la utilización del azúcar, ya que es un ingrediente más accesible. Hoy en día se suman aún más facilidades al preparar el arroz con leche con thermomix, una herramienta que agiliza y facilita la preparación del plato.

El arroz es uno de los cereales más consumidos en el mundo entero. Es sumamente versátil en la cocina, ya que puede prepararse de distintas maneras, tanto en platos dulces como salados. Su componente principal es el almidón. Este componente proporciona la energía que el organismo necesita para realizar las tareas cotidianas, por lo que se recomienda incluirlo frecuentemente en la dieta. Además, el arroz aporta proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

  • 1 litro de leche entera
  • 100 g de arroz redondo
  • 120 g de azúcar
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • 30 g de mantequilla (opcional)
  • Canela en polvo

    • Ingredientes simples, de los de siempre.

    Cómo hacer arroz con leche Thermomix paso a paso

    Infusiona la leche

    Pon en el vaso:

    1. La leche
    2. La rama de canela
    3. La piel de limón

    Programa 10 minutos, 90°C, velocidad 1.

    Añade el arroz

    Incorpora el arroz y programa:

    1. 30 minutos
    2. 90°C
    3. Giro inverso
    4. Velocidad cuchara

    Añade el azúcar

    1. Cuando termine, añade el azúcar y la mantequilla.
    2. Programa 5 minutos más a la misma temperatura.
    3. Déjalo reposar unos minutos, al enfriar espesa bastante. Por último, espolvorea canela por encima.

    Trucos para un arroz con leche perfecto

    Aquí es donde puedes marcar la diferencia:

    • Usa leche entera, se nota muchísimo.
    • No te saltes el reposo.
    • Ajusta el azúcar al final.
    • Remueve ligeramente antes de servir.

    Variantes de arroz con leche en Thermomix

    Una vez tienes la base, puedes jugar bastante.

    Errores comunes

    Es fácil fallar en algunos puntos:

    • Usar arroz incorrecto.
    • No controlar el tiempo.
    • Pasarse con el azúcar.
    • No dejar reposar.
    • Y el más típico: pensar que ya está cuando aún está muy líquido.

    Cómo conservar el arroz con leche

    Si te sobra:

    • Aguanta 2-3 días en nevera.
    • Mejor tapado.
    • Al servir, puedes añadir un poco de leche.
    • Así recupera la textura.

    El arroz con leche thermomix fácil es de esas recetas que siempre salen bien y gustan a todo el mundo. Además, puedes adaptarlo como quieras. Más cremoso, más ligero, más tradicional…

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 45 minutos

    Porciones: 4-6 personas

    Información nutricional: Aproximadamente 250-320 kcal por ración

    Tipo de cocina: Tradicional española

    Tipo de comida: Postre

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