Arroz con leche Thermomix: receta cremosa y tradicional paso a paso

El arroz con leche con thermomix es un delicioso postre muy común tanto en España como en países latinoamericanos. La historia cuenta que el arroz con leche sólo era consumido por las personas pudientes en Cataluña, durante la Edad Media. La receta llevaba miel y almendras. A continuación, se popularizó más el plato con la utilización del azúcar, ya que es un ingrediente más accesible. Hoy en día se suman aún más facilidades al preparar el arroz con leche con thermomix, una herramienta que agiliza y facilita la preparación del plato.

El arroz es uno de los cereales más consumidos en el mundo entero. Es sumamente versátil en la cocina, ya que puede prepararse de distintas maneras, tanto en platos dulces como salados. Su componente principal es el almidón. Este componente proporciona la energía que el organismo necesita para realizar las tareas cotidianas, por lo que se recomienda incluirlo frecuentemente en la dieta. Además, el arroz aporta proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

1 litro de leche entera

100 g de arroz redondo

120 g de azúcar

1 rama de canela

Piel de limón

30 g de mantequilla (opcional)

Canela en polvo

Ingredientes simples, de los de siempre.

Cómo hacer arroz con leche Thermomix paso a paso

Infusiona la leche

Pon en el vaso:

La leche La rama de canela La piel de limón

Programa 10 minutos, 90°C, velocidad 1.

Añade el arroz

Incorpora el arroz y programa:

30 minutos 90°C Giro inverso Velocidad cuchara

Añade el azúcar

Cuando termine, añade el azúcar y la mantequilla. Programa 5 minutos más a la misma temperatura. Déjalo reposar unos minutos, al enfriar espesa bastante. Por último, espolvorea canela por encima.

Trucos para un arroz con leche perfecto

Aquí es donde puedes marcar la diferencia:

Usa leche entera , se nota muchísimo.

, se nota muchísimo. No te saltes el reposo.

Ajusta el azúcar al final.

Remueve ligeramente antes de servir.

Variantes de arroz con leche en Thermomix

Una vez tienes la base, puedes jugar bastante.

Errores comunes

Es fácil fallar en algunos puntos:

Usar arroz incorrecto.

No controlar el tiempo.

Pasarse con el azúcar.

No dejar reposar.

Y el más típico: pensar que ya está cuando aún está muy líquido.

Cómo conservar el arroz con leche

Si te sobra:

Aguanta 2-3 días en nevera .

. Mejor tapado.

Al servir, puedes añadir un poco de leche.

Así recupera la textura.

El arroz con leche thermomix fácil es de esas recetas que siempre salen bien y gustan a todo el mundo. Además, puedes adaptarlo como quieras. Más cremoso, más ligero, más tradicional…

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4-6 personas

Información nutricional: Aproximadamente 250-320 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Postre