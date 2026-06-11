La ensaladilla rusa está bien pero Conchita, cocinera de 83 años, tiene una receta mejor: la ensaladilla piamontesa con jamón york, tomates cherry y pepinillos

La receta de ensaladilla rusa quedará desfasada con esta delicia a base de tomates Cherry, pepinillos y jamón york. Ahora que llega el buen tiempo, necesitamos empezar a prepararnos para disfrutar de esas ensaladas frescas que pueden cambiarlo todo. Estamos muy pendientes de cada uno de los ingredientes que va llegando a nuestro día a día y lo hace de tal forma que nos invita a ir en busca de unos ingredientes que pueden ser claves.

Esta ensaladilla que se ha convertido en una tendencia al alza puede acabar siendo una buena opción. Nos la podemos llevar a cualquier parte y vamos a descubrir la esencia de un tipo de combinación de ingredientes que es clave. Refrescante y deliciosa, no se puede pedir nada más para disfrutar de una mezcla de sabores realmente sorprendentes. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de este tipo de recetas que las abuelas nos invitan a descubrir. Un buen básico que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos hará probar esta increíble receta.

Conchita tiene una alternativa a la ensaladilla rusa

La ensaladilla rusa puede convertirse en una buena opción para dejar la comida hecha y descubrir lo mejor de este tipo de comidas frías de verano. Este tipo de recetas son también ideales para disfrutarse siempre que sea necesario, vamos a sumergirnos de lleno en una combinación de sabores del todo espectacular.

Esa mezcla de verduras con proteínas y el punto de patata ha conquistado a medio mundo. Es también una manera de comer atún o añadirle un poco de huevo a la combinación.

Un clásico de nuestra gastronomía que cuando llega el buen tiempo acabar siendo una alternativa de lo más conocida en estos días que tenemos por delante. Una opción de lo más recomendable que acabará siendo la que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué es lo que puede pasar para descubrir la esencia de un tipo de detalle que puede ser esencial.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando con un tipo de plato al que le ha surgido un competidor una ensalada piamontesa con un aire de lo más mediterráneo.

Esta es la ensaladilla piamontesa, con pepinillos, tomates Cherry y jamón york

La ensaladilla de este tipo puede acabar siendo una alternativa a una comida rápida y deliciosa que será la que nos acompañará en estos días. Lo que necesitamos es apostar claramente por una comida fresca que nos acompañará en estos días de altas temperaturas.

Ingredientes:

500 gramos de patatas

4 tomates

1 pepino

2 rebanadas de jamón cocido gruesas

10 pepinillos en vinagre

2 huevos

50 gr de aceitunas verdes, sin hueso

mayonesa

Perejil fresco

Sal

Pimienta negra

Preparar ensalada piamontesa:

Lavar y pelar las patatas. Hervir las patatas en una olla con abundante agua. El tiempo de cocción es de 25 a 30 minutos. Cocer los huevos en otra olla con agua, durante 10 minutos a partir del hervor.. Sacar cuando estén listos. Escurrir las patatas y dejar enfriar. Cortar en dados de tamaño mediano. Lavar los tomates y cortar en dados. Lavar el perejil. Cortar el pepino en trozos pequeños, al igual que el jamón. Mezclar las patatas, tomates, pepinillos, aceitunas, el jamón y el perejil en un bol. Añadir mayonesa al gusto y distribuir por toda la mezcla. Colocar sal y pimienta al gusto. También se puede añadir aceite, vinagre, e incluso un toque de ajo picado. Es importante tener en cuenta, a la hora de agregar el vinagre, que los pepinillos ya aportan ese matiz. Guardar la ensalada en la nevera durante al menos 60 minutos.

Incorporar los huevos cocidos picados por la mitad o picados al gusto.

Lo que le dará el plus de buenas sensaciones a esta ensalada será la mayonesa casera que puedes preparar fácilmente con esta receta que te proponemos y que puede cambiarlo todo por completo.

Ingredientes:

200 ml de aceite de oliva

Dos huevos grandes

Una pizca de sal

Una cucharada de medio limón pequeño exprimido o de vinagre

Cómo preparar una mayonesa casera