La fundación del padre Ángel miente: niega acoger a las familias que viven en la Catedral de Justo y les prohíbe hablar

OKDIARIO acude a la famosa Catedral de Justo por el desahucio de las familias que vivían dentro por parte del padre Ángel y el Gobierno del PSOE de Mejorada del Campo, en Madrid. Según se adelantó en este medio, Mensajeros de Paz, la ONG del padre Ángel, tiene previsto no seguir acogiendo a unas familias que tiene alojadas en la catedral en unas estancias sin regularizar. Ahora mismo se encuentra cerrada por decisión del cura mientras trata de conseguir los permisos de actividad.

Nada más llegar a la catedral, uno de los trabajadores del padre Ángel asegura que no hay nadie viviendo: «Aquí solo estoy yo, no hay nadie y no podéis entrar porque aquí no puede entrar nadie». «Llamad a prensa de mensajeros porque yo estoy de mantenimiento», añade. «No hay nadie y no se puede entrar», subraya de nuevo.

El padre Ángel les prohíbe hablar: así lo cuenta un miembro de las familias que sí viven allí; confirma que han sido presionados, que no pueden hablar y que los contactos de días anteriores con OKDIARIO le han traído consecuencias negativas. «No, no, todavía estamos. Seguimos viviendo», afirma.

La opinión del pueblo es contraria a lo que ha hecho el padre Ángel con la idea religiosa y espiritual del constructor con sus manos de la catedral. El padre Ángel lo convirtió en un centro social e incluso intentó dedicar parte de este legado al islam, cediendo parte del terreno a la ubicación de una mezquita, algo que enervó al pueblo y le obligó a dar marcha atrás.

El concejal de Vox Ángel Manuel Alonso nos confirma los problemas: «Mensajeros por la Paz y la Fundación del padre Ángel se están pasando la titularidad de la catedral, por si la carencia de licencias llevara al derribo, para evadir la asunción de responsabilidades».