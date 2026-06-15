Colas kilométricas en Lidl por la cesta de la compra térmica que mantiene los alimentos frescos en pleno verano

Cuando llega la época de verano y vas a la compra siempre sucede lo mismo. Sales del supermercado con productos frescos y, entre el calor y el trayecto hasta casa, empiezas a pensar si van a llegar igual de bien que cuando los cogiste. Sobre todo cuando se trata de la carne, lácteos o cualquier cosa que necesite frío. Es en ese momento entonces, cuando piensas que una bolsa térmica te iría de lujo y que mejor si encima la tienes disponible en el mismo supermercado que haces la compra.

Lidl siempre tiene soluciones para todo, y ahora que la gente busca más que nunca aquellas que son sencillas y que realmente ayuden en el día a día, surge esta bolsa térmica que ya se ha convertido en la aliada de muchos consumidores. No es algo aparatoso, ni complicado, sino algo práctico, que puedas usar sin pensarlo demasiado y que cumpla. Una bolsa térmica que Lidl vende por 11,99 euros y que si bien no se trata de un invento revolucionario, sí que tiene varios detalles que, juntos, la hacen bastante útil para este tipo de situaciones.

Colas kilométricas en Lidl por la cesta de la compra térmica que mantiene los alimentos frescos

A simple vista esta bolsa térmica de Lidl parece una cesta de la compra más, de las de toda la vida. Pero cuando la coges ya se nota alguna diferencia ya que tiene una estructura de aluminio que le da forma y la mantiene estable, sin hacerla pesada. Las medidas son además bastante amplias, con unos 48 x 29 x 24,5 centímetros, así que entra más de lo que parece. En total, unos 24 litros de capacidad, que para una compra normal van más que bien.

Además, aguanta hasta 15 kilos, así que no hay problema si cargas botellas, bricks o productos más pesados. No se deforma ni da sensación de fragilidad.

En el interior encontramos una lámina aislante que ayuda a mantener la temperatura durante más tiempo. No es una nevera como tal, pero para trayectos cortos o compras habituales cumple bastante bien, de modo que es perfecta para ese rato entre el supermercado y casa, o incluso para llevar comida a la playa o de picnic ahora en verano, y sin que todo se recaliente a los diez minutos.

Un detalle práctico es que el forro interior se puede quitar con cremallera. Parece una tontería, pero cuando algo se mancha o se derrama, se agradece poder limpiarlo sin tener que complicarse.

Detalles que en el día a día se notan

Otros detalles por los que destaca esta bolsa térmica de Lidl es que cuenta con un tapa con cierre, algo básico pero útil para proteger lo que llevas dentro y conservar mejor el frío. También incorpora un bolsillo exterior con cremallera, que al final acabas usando para guardar lo típico: móvil, llaves o la lista de la compra.

El asa es otro punto a favor. Se puede encajar y tiene una empuñadura suave, así que no molesta aunque la lleves llena. Son esos pequeños detalles que no se notan al principio, pero sí cuando la usas varias veces. Además, la base tiene pequeñas patas de apoyo, lo que evita que la cesta toque directamente el suelo. Puede parecer un detalle menor, pero ayuda a mantenerla más limpia.

Se pliega y no estorba

Cuando no la usas, se puede plegar sin complicaciones. Esto es importante, porque muchas veces este tipo de productos acaban ocupando espacio de más, pero este no es el caso, ya que la puedes guardar en un armario o en un rincón y listo. No molesta ni tienes que estar recolocando cosas.

Y otro punto prácticoo es que incluye soporte con ficha para el carro de la compra. Es decir, puedes usarla directamente sin tener que buscar moneda o ficha aparte. Parece algo poco importante, pero en el día a día se agradece bastante.

Ligera y fácil de llevar

Pesa unos 800 gramos, así que no añade carga extra. Es ligera, pero al mismo tiempo se siente firme gracias al marco de aluminio, así que puedes llevarla cómoda incluso cuando va bastante llena, sin esa sensación de bolsa que se deforma o se clava en la mano.

Un precio que pocos se creen

Ya hemos visto de qué modo esta bolsa térmica de Lidl destaca porque por sus características es perfecta para hacer la compra o para llevarla por ejemplo, de picnic pero lo que más llama la atención también es su precio ya que por 11,99 euros, no es un producto que tengas que pensar demasiado.

No sustituye a una nevera portátil si necesitas mantener el frío durante horas, pero para el uso diario encaja bien. Sobre todo en verano, cuando cualquier ayuda para conservar los alimentos se nota. Está disponible además en varios colores, como beige, azul o negro, algo más estético que otra cosa, pero que siempre suma.