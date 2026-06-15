Begoña Gómez usó a la asesora de Moncloa para gestionar un contrato irregular de la cátedra

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que algunas adjudicaciones de la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid se hicieron de manera «premeditada». Los agentes destacan, asimismo, el papel de Cristina Álvarez en gestiones relacionadas con estos expedientes. Cabe recordar que tanto Álvarez como la mujer de Pedro Sánchez están imputadas por malversación en relación a la contratación de la asistente como directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Los agentes señalan que se recurrió a la firma Deloitte Consulting SLU «tramitando dos expedientes que (…) se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo al margen del procedimiento establecido en la normativa».

Cristina Álvarez sería «conocedora del contenido de la propuesta» de la empresa a la cátedra, «previo a la tramitación del contrato menor», que los agentes consideran irregular. «Por otra parte, fue partícipe en la gestión administrativa necesaria para justificar la facturación relativa al procedimiento abierto simplificado», un contrato de 60.500 euros.

Según la investigación, estas adjudicaciones «no sólo estaban premeditadas sino que la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato» y «la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución». Además, «los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos -en su invitación a ofertar y en los pliegos- se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio» y «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte».