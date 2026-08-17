Así amanece Isla Cristina (Huelva) tras el triple asesinato: «La alarma aquí es muy grande»

Isla Cristina (Huelva) ha amanecido este lunes bajo un amplio dispositivo de seguridad después del triple crimen registrado durante la noche del domingo, en el que una mujer, su hija embarazada y un menor de 16 años fueron asesinados a tiros en plena calle. El ataque dejó además a una cuarta persona gravemente herida y ha provocado una enorme conmoción entre los vecinos de esta localidad costera onubense.

Los hechos se produjeron alrededor de las 22:00 horas en el municipio. Según las primeras informaciones, dos individuos encapuchados que circulaban en una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas y posteriormente huyeron del lugar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar y localizar a los presuntos autores.

La gravedad del suceso ha obligado a reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en Isla Cristina ante el temor a que puedan producirse nuevos episodios violentos. La localidad permanece así especialmente vigilada mientras los investigadores tratan de reconstruir lo sucedido y determinar el móvil del ataque.

La investigación permanece bajo secreto de sumario, por lo que las fuerzas de seguridad han pedido máxima prudencia a la hora de trasladar información sobre el caso. No obstante, la principal hipótesis que se maneja apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con un asesinato ocurrido en 2024 en el barrio del Torrejón, en Huelva capital.

En declaraciones a Canal Sur Radio, el alcalde de Isla Cristina, Genaro Orta, ha reconocido que «la alarma en el pueblo es muy grande» y ha calificado de «dantesca» la escena que se encontraron los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad tras el tiroteo. El primer edil ha explicado además que alrededor de los tres cuerpos había «una barbaridad de casquillos», lo que evidencia la intensidad de la ráfaga de disparos.

Intentaron borrar las pruebas quemando la motocicleta

Los autores habrían intentado dificultar la labor de los investigadores después del ataque. Tras efectuar los disparos, se habrían desplazado hasta unos pinares próximos a Isla Cristina, donde prendieron fuego a la motocicleta utilizada para cometer el crimen.

El alcalde ha señalado que esta maniobra tenía como objetivo despistar a las fuerzas de seguridad. «Querían distraernos», ha explicado Orta, que ha mostrado además su preocupación por la posibilidad de que se produzcan represalias durante las próximas horas o días. «Ojalá las aguas vuelvan a su cauce», ha afirmado.

La posibilidad de que el triple crimen esté relacionado con un enfrentamiento previo entre familias constituye una de las principales líneas de investigación. El antecedente se remonta al 10 de septiembre de 2024, cuando un tiroteo registrado en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, provocó la muerte de una persona y dejó a otras dos heridas.

Por aquel ataque fue detenido días después en Gijón un hombre conocido como ‘El Baba’. El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad asturiana decretó su prisión provisional, comunicada y sin fianza como autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato. Según la información difundida este lunes, las víctimas del triple crimen de Isla Cristina serían familiares de este hombre.

El alcalde critica la difusión de imágenes

El suceso ha generado además una fuerte reacción en las redes sociales, donde han comenzado a circular imágenes de los momentos posteriores al tiroteo. Genaro Orta ha censurado duramente su difusión y las ha calificado de «muy mal gusto». «Ni la familia ni Isla Cristina se merecen una cosa así», ha señalado el alcalde, que ha pedido respeto hacia los familiares de las víctimas en unos momentos especialmente delicados.