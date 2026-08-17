Novak Djokovic (39 años): «Tengo un problema de salud que llevo sufriendo desde hace ya muchos años, especialmente cuando hace mucha humedad y calor»

Novak Djokovic vuelve a estar en el centro del foco por motivos que van mucho más allá de los resultados. El tenista serbio se vio obligado a afrontar una complicada situación física durante el Masters 1000 de Cincinnati, donde terminó cayendo ante el argentino Thiago Agustín Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4. Djokovic comenzó el encuentro dominando con autoridad, pero su estado físico fue empeorando hasta el punto de necesitar atención médica y mostrarse visiblemente indispuesto sobre la pista.

Después del partido, el ganador de 24 Grand Slams decidió hablar abiertamente de un problema de salud que lleva años acompañándole y que se agrava especialmente cuando las condiciones son de mucho calor y humedad. «Enhorabuena a mi rival. Desde luego, no ha sido un partido agradable para mí. Por cómo me sentía… No es la primera vez, y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay», comenzó el número cinco del mundo ante los periodistas tras su derrota ante Tirante.

«Es simplemente un problema de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos dos años. Me causa muchos problemas, sobre todo cuando hay humedad y hace calor. Ya me lo esperaba, pero hay todo un conjunto de factores, como los nervios y todo lo que ello conlleva, que lo empeoran, y eso es lo que ha pasado», manifestó el serbio refiriéndose a esas molestias en la rodilla.

Djokovic, edad y lesiones

Un Djokovic que sin embargo no ha especificado públicamente cuál es exactamente esa dolencia. Por ello, no se puede relacionar de forma directa este problema con sus conocidas lesiones de rodilla, aunque parece que son esas articulaciones las que están provocando esos dolores. El serbio cuenta con un historial importante de problemas físicos a lo largo de su carrera, y la rodilla derecha ha sido uno de los grandes focos de preocupación en los últimos años. El episodio más grave se produjo en Roland Garros 2024, cuando sufrió un desgarro del menisco medial durante su partido de octavos de final contra Francisco Cerúndolo. Djokovic consiguió terminar aquel encuentro después de recibir tratamiento y jugar con dolor, pero posteriormente una resonancia confirmó la lesión y tuvo que abandonar el torneo.

La gravedad del problema obligó al campeón serbio a pasar por el quirófano. El 5 de junio de 2024 se sometió a una intervención para reparar el menisco de su rodilla derecha y, aunque inicialmente existían dudas sobre su participación en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de París, su recuperación fue extraordinariamente rápida. Djokovic regresó a la competición en Wimbledon pocas semanas después de la operación y alcanzó la final del torneo londinense, demostrando una vez más su capacidad para superar problemas físicos que para muchos deportistas habrían supuesto varios meses de ausencia.

Ahora, la situación vuelve a poner el foco sobre el físico de Djokovic. Su eliminación en Cincinnati llega después de haber alcanzado las semifinales de Wimbledon y mientras prepara su participación en el US Open, donde buscará seguir ampliando su extraordinario palmarés. El serbio ha demostrado repetidamente que puede competir contra los mejores incluso cuando su cuerpo ya no responde como en sus mejores años, pero su reciente confesión deja claro que existen problemas que lleva tiempo gestionando en silencio.