El truco del vinagre blanco para desinfectar el móvil: por qué debes limpiarlo y cada cuánto hacerlo

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los objetos que más utilizamos a lo largo del día. Según un estudio publicado en la revista Scientific Reports, las pantallas de los teléfonos móviles pueden acumular hasta 600 tipos diferentes de bacterias, una cifra que llega a ser 30 veces superior a la que suele encontrarse en la tapa del inodoro. Entre los microorganismos detectados se encuentran E. coli, Bacillus cereus y Staphylococcus aureus.

Algunas de estas bacterias pueden estar relacionadas con problemas de salud, como determinadas enfermedades pulmonares o intoxicaciones alimentarias. Teniendo esto en cuenta, los expertos insisten en la importancia de mantener el móvil limpio y desinfectado. En este contexto, uno de los remedios caseros más virales para desinfectar el móvil se encuentra el vinagre blanco, aunque conviene saber cómo utilizarlo y, sobre todo, qué recomiendan los fabricantes para evitar dañar el teléfono.

Cómo desinfectar el móvil con vinagre blanco

El vinagre blanco es uno de los productos más utilizados en la limpieza del hogar gracias a su alto contenido en ácido acético. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de utilizarlo para limpiar el móvil, ya que éste tiene una serie de recubrimientos, adhesivos, juntas y componentes que pueden deteriorarse si entran en contacto con determinados líquidos.

Para realizar una limpieza rutinaria no hace falta empapar el dispositivo ni utilizar grandes cantidades de producto. Lo más importante es hacerlo de forma cuidadosa.

El primer paso consiste en apagar el teléfono y desconectarlo de la corriente. Después, utiliza un paño suave, limpio y que no desprenda pelusa para retirar el polvo y la suciedad de la superficie. Limpia la pantalla con movimientos suaves, sin ejercer demasiada presión. En las zonas más difíciles, como los bordes o alrededor de los botones, utiliza un paño ligeramente humedecido en vinagre. Nunca hay que verter el líquido directamente sobre el dispositivo.

Cómo limpiar la funda

Una funda de móvil sucia no sólo puede afectar a la higiene personal, sino que también puede favorecer la transmisión de virus, bacterias y otros patógenos. Al permanecer muy cerca del rostro durante las llamadas, la suciedad acumulada también puede contribuir a la aparición de irritaciones o brotes de acné cuando los microorganismos y residuos pasan a la piel. Por eso, conviene tener en cuenta algunos consejos para limpiar correctamente la funda del móvil.

A la hora de escoger los productos adecuados, los expertos recomiendan fijarse en el material con el que está fabricada la funda. Eso sí, hay un elemento que resulta especialmente útil en prácticamente todos los casos: los paños de microfibra, que permite retirar la suciedad con suavidad y sin dejar pelusas.

Además de eliminar la suciedad visible, también es importante mantener limpia la superficie de la funda para reducir la presencia de microorganismos. Una opción habitual para las fundas de plástico, silicona, goma o materiales sintéticos es utilizar alcohol isopropílico al 70 %, siguiendo las indicaciones del fabricante y evitando empapar el accesorio.

Puedes aplicar una pequeña cantidad sobre un paño de microfibra y pasarlo suavemente por toda la superficie, prestando especial atención a los bordes, las esquinas y las zonas que están en contacto constante con las manos. Después, deja que la funda se seque completamente al aire antes de volver a colocarla en el teléfono.

Para las fundas de cuero o imitación de piel, hay que tener especial cuidado. El alcohol puede resecar o deteriorar determinados acabados, por lo que es preferible utilizar agua tibia y unas gotas de jabón neutro. Humedece ligeramente un paño de microfibra, limpia la superficie y utiliza un producto específico para el cuidado del cuero.

¡No cometas estos errores!

SPC, marca española de electrónica de consumo, comparte algunos de los errores más habituales que se cometen al limpiar los dispositivos y explica cómo evitarlos.

Uno de los errores que se repiten con más frecuencia consiste en rociar directamente el móvil o la tablet con algún producto de limpieza. El líquido puede introducirse por los puertos, altavoces, botones o pequeñas ranuras y llegar a componentes internos, provocando daños. Lo recomendable es aplicar una pequeña cantidad de producto sobre un paño de microfibra y utilizarlo después para limpiar con cuidado el teléfono.

Por otro lado, no todos los productos de limpieza son apropiados para un teléfono móvil. La lejía, los limpiadores con amoníaco y otros productos químicos agresivos pueden deteriorar determinados recubrimientos de la pantalla y provocar manchas, pérdida del acabado o problemas en la respuesta táctil.

La lente de la cámara es una superficie especialmente delicada y no conviene limpiarla con la ropa, papel de cocina, servilletas u otros tejidos que puedan dejar residuos o provocar pequeños arañazos. Para mantener el cristal en buenas condiciones, utiliza un paño de microfibra limpio y suave. Pásalo con movimientos delicados, sin ejercer una presión excesiva, especialmente si hay polvo o partículas sobre la lente.