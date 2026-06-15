La megaobra de Portugal que desafía la lógica: 2,2 millones de toneladas de arena para salvar 37 metros de costa

El Algarve representa una parte fundamental de Portugal. Es considerado uno de los principales motores turísticos del país, aunque en la actualidad se enfrenta a una amenaza silenciosa: la erosión costera. Es por ello que, en la batalla contra el avance del mar, la arena se ha convertido en fundamental.

La erosión que sufren las playas de esta región es un fenómeno que se ha acelerado por el cambio climático. A lo largo de los años, se han perdido en algunas zonas cientos de metros de arena, lo que ha llevado a las autoridades a impulsar una inversión para recuperar y ensanchar la línea costera.

Aunque es cierto que este tipo de proyectos ha generado debate entre científicos, ecologistas y administraciones públicas. Algunos alertan de que remover cantidades de arena puede conllevar alterar hábitats marinos sensibles, lo que afectaría a los fondos marinos y a las corrientes naturales.

El proyecto que se contempla tiene la intención de trasladar alrededor de 1,4 millones de metros cúbicos de arena a lo largo de siete kilómetros de litoral. Se desarrolla en el municipio de Loulé, entre Quarteira y Garrão, para los que se destinarán casi 15 millones de euros. La estrategia aplicada recibe el nombre de alimentación artificial de playas, que consiste en extraer sedimentos de áreas submarinas cercanas y trasladarlos hasta la orilla mediante dragado y sistemas de tuberías.

Cifras del proyecto

El proyecto se ejecutará por fases y en coordinación con el Patrimonio Cultural de Portugal. Además, el plan fue sometido a una evaluación para controlar la deposición de sedimentos y evitar la saturación y proteger el patrimonio arqueológico subacuático presente.

Aunque no se trata de la mayor intervención costera en Portugal, las dimensiones son importantes. El traslado de aproximadamente 1,4 millones de metros cúbicos de arena, la rehabilitación de 6,7 kilómetros de frente costero, el ensanchamiento previsto de 37 metros de playa y un presupuesto de cerca de 14,9 millones de euros.