El parque eólico marino Vineyard Wind 1, que lidera Iberdrola en Estados Unidos, ha sido nombrado proyecto del año contra el cambio climático por el Consejo Empresarial Medioambiental (EBC por sus siglas en inglés) de Nueva Inglaterra.

El parque eólico marino, que Avangrid desarrolla frente a las costas del estado de Massachusetts, ya suministra energía limpia a 30.000 hogares y empresas de la región, gracias a las cinco turbinas que entraron en funcionamiento en el primer trimestre del año.

Desde la energética amplían que Vineyard Wind 1 es «el primer proyecto eólico marino a gran escala de los Estados Unidos con una instalación de 806 MW que consta de 62 aerogeneradores de más de 800 pies de altura (cerca de 240 metros)».

Emisiones de carbono

Así mismo, destacan que «será la mayor planta de energía renovable de Nueva Inglaterra una vez que esté plenamente operativa. Suministrará energía a unos 400.000 hogares y reducirá las emisiones de carbono en más de 1,6 millones de toneladas al año».

Este proyecto estrella de Iberdrola en los Estados Unidos, que se puso en marcha a principios de este año 2024, ha creado más de 2.000 puestos de trabajo hasta la fecha y ha aportado 590 millones de dólares a la economía de Massachusetts.

«Nos sentimos muy honrados de recibir este importante galardón, y damos las gracias al Consejo Empresarial Medioambiental por su colaboración y apoyo en el trabajo conjunto de adopción de medidas urgentes contra el cambio climático», ha asegurado Pedro Azagra, CEO de Avangrid.

Proyecto pionero

«Vineyard Wind 1 es un proyecto pionero para la región de Nueva Inglaterra y para la nación, y estamos muy orgullosos de sentar las bases para que toda una industria de energía limpia puede florecer y abordar de manera significativa los retos climáticos», explica Azagra.

«Es un honor para EBC entregar el Premio Ruth H. Silman al Proyecto del Año sobre el Cambio Climático a Vineyard Wind 1, un desarrollo que hace avanzar a Massachusetts, y a toda la región de Nueva Inglaterra, hacia un futuro energético más limpio y sostenible», ha afirmado Ann Gisinger, directora ejecutiva de EBC.

Este premio al parque eólico de Iberdrola se hará entrega en la celebración de los galardones EBC APEX, su nombre oficial, en junio de 2024 en el City Winery de Boston, Massachusetts, según informa Iberdrola.

Industria medioambiental

El reconocimiento lo otorga el Consejo Empresarial Medioambiental, o EBC, una organización sin ánimo de lucro, creada en 1990 por ejecutivos de empresas medioambientales y energéticas para intercambiar ideas y compartir experiencias. Fue la primera organización de los Estados Unidos creada para apoyar y fomentar el desarrollo de la industria medioambiental.

Cada año, el Consejo Empresarial Ambiental de Nueva Inglaterra (EBC) reconoce a empresas, organizaciones e individuos por sus logros sobresalientes en las industrias ambiental y energética.

Premios APEX

Los premios APEX, para el avance y la promoción de la excelencia ambiental y energética, se presentan cada mes de junio para poner en valor los logros de la industria. La iniciativa valora proyectos innovadores sobre cambio climático, la excelencia técnica en la gestión de terrenos abandonados, colaboraciones sobresalientes hasta liderazgo gubernamental inspirador.

Desde los organizadores se destaca «que los Premios APEX alientan a las empresas, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y profesionales ambientales a servir como modelos para que otros los emulen y, al hacerlo, promover la misión y los objetivos de la EBC».

New England Wind

Hace una semana, Iberdrola anunció que, a través de su filial Avangrid, también ha recibido luz verde del Departamento del Interior de Estados Unidos para su megaproyecto de eólica marina New England Wind.

El parque eólico de Iberdrola prevé desarrollarse en aguas de Massachusetts y podría contar con una potencia instalada en su conjunto de hasta 2.000 megavatios (MW), con lo que alcanza un «importante hito» en materia de permisos.

Descarbonización y empleo

El proyecto New England Wind, formado por New England Wind 1 y New England Wind 2, tiene el potencial de crear miles de puestos de trabajo y proporcionar aproximadamente 2 gigavatios de energía limpia y fiable, suficiente para abastecer a casi un millón de hogares y empresas de la región.

Con este megaproyecto, se reducirían a «casi 4 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a retirar de la circulación unos 700.000 coches al año durante la vida útil del proyecto.

En total creará hasta 9.200 puestos de trabajo cualificado a tiempo completo y aportará 8.000 millones de dólares en inversiones directas a la región», según los datos aportados por la compañía energética española.