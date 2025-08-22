Tras varios trimestres seguidos de fuertes caídas en el ritmo de instalación de autoconsumo y después del apagón del pasado 28 de abril, los datos de cierre del segundo trimestre del año muestran un menor descenso en el ritmo de instalación de nueva potencia, un 9% menor respecto a la media trimestral del 2024.

Son los datos preliminares que acaba de hacer públicos la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de instalación de sistemas de autoconsumo fotovoltaico en el segundo trimestre de 2025, que evidencian un incremento en «el interés de instalaciones de autoconsumo y almacenamiento tras el apagón».

Con estas cifras «se aprecia una bajada en el ritmo de instalación del 9% respecto a la media trimestral del año pasado, una caída «más suave» que en el trimestre anterior (-17% respecto al trimestre medio del 2024), que, sin embargo, sigue preocupando al sector al no recuperar el ritmo de instalación de años anteriores», según UNEF.

Descenso en hogares

Además, destacan que el ritmo de instalación de sistemas de autoconsumo en hogares también ha descendido en este segundo trimestre del año en un 9% respecto a la media por trimestres del 2024, pero que supone un 11% más que la potencia instalada en el trimestre anterior.

Durante estos meses en los que ocurrió el apagón eléctrico, se puede apreciar el interés que los consumidores particulares poseen tanto por la independencia energética que estos sistemas de autoconsumo y almacenamiento les proporcionan.

Subrayan que «se observa un atractivo especial por soluciones con almacenamiento e inversores que permitan el modo isla», y que se percibe un ahorro de costes que implica el autoconsumo, especialmente en aquellos hogares que han invertido en la electrificación, con la apuesta por coches eléctricos o bombas de calor en sustitución de las antiguas calderas de gas.

Sector industrial

En el sector industrial también se aprecia un creciente interés por estas instalaciones. Su implementación aumenta en este trimestre en un 4% respecto al mismo trimestre del 2024, recuperándose el ritmo de instalación de un trimestre medio de 2024 en este segmento, en el que sólo se aprecia una ligera caída interanual del 4%.

UNEF destaca que el «autoconsumo ofrece a la industria estabilidad de suministro y precio, tanto por el ahorro en los costes de la energía, como por el impulso a la electrificación de consumos que actualmente implican el uso de combustibles fósiles. Una electrificación que supone, además, poder evitar la compra de derechos de emisión ETS 2, cuya aplicación entra en vigor en 2027».

Sin embargo, estos efectos, que se estiman en los sectores residencial e industrial, no se aprecian en el comercial. Este segmento ha descendido en un 22% con respecto a un trimestre medio de 2024, lo que subraya la necesidad de llevar a cabo las actualizaciones normativas pendientes para su impulso.

Medidas urgentes e imprescindibles

«Pese a las señales de la nueva potencia instalada en el segundo trimestre, el sector recuerda que el ritmo es aún muy bajo y que existen importantes barreras administrativas y de falta de incentivos que están frenando su despliegue», declara José Donoso, director general de la asociación.

A juicio de Donoso, esta circunstancia está «impidiendo a los consumidores disfrutar de sus ventajas, al país avanzar en sus objetivos de descarbonización, y a la industria fotovoltaica mantener un volumen de instalaciones adecuado que permita la supervivencia de las empresas que desarrollan e instalan estas soluciones».

Salvar las trabas administrativas

Desde UNEF, insisten en la urgente necesidad de solucionar las trabas administrativas existentes y poner en marcha los incentivos que permitan avanzar en la implementación de estas soluciones.

Alertan además de que, de no incrementarse sustancialmente su ritmo de instalación, no se alcanzarán los objetivos marcados en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), que fija una meta de 19.000 MW instalados a 2030 cuando, a cierre de 2024, no se habían instalado más de 8.200 MW.

Entre las medidas que el sector señala como más urgentes, están algunas que fueron incluidas en el RDL antiapagones que no salió adelante, como la creación de la figura del gestor de autoconsumo, la posibilidad de que los autoconsumidores se puedan acoger a más de un autoconsumo con diferente modalidad, o el aumento de la distancia que se considera autoconsumo a 5 kilómetros.

Revisión del Real Decreto de autoconsumo

Tras estos datos tras el apagón, UNEF solicita además que el RD de autoconsumo, actualmente en revisión por parte del MITECO, recoja otras propuestas que lleva tiempo solicitando.

Entre ellas está la tramitación simplificada para instalaciones de hasta 500 kW de capacidad de acceso o la actualización de la exención del permiso de acceso y conexión para todas las instalaciones que inyecten menos de 15 kW a la red, así como medidas que permitan compartir excedentes de energía y no solo generación en los autoconsumos colectivos.

Apuesta por el ahorro energético

Además, el sector reclama estímulos para apostar por el ahorro a través del autoconsumo, como el aumento de la parte variable de la factura, incentivos fiscales para quienes inviertan en autoconsumo, promover el sistema de CAEs y el almacenamiento, y otras medidas que motiven la eficiencia energética y la electrificación.

También subrayan la necesidad de que las comunidades autónomas cumplan con la exención de solicitar la Autorización Administrativa Previa y de Construcción (AAP y AAC) a instalaciones de menos de 500 kW, como ya marca el RDL 18/2022.