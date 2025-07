Tras el rechazo ayer por parte del Congreso de los Diputados a la aprobación del Real Decreto Ley 7/25, más conocido como decreto antiapagones, entrevistamos a Cristina Torres – Quevedo, directora financiera y de Regulación de UNEF para obtener una valoración más en profundidad de las consecuencias de su no convalidación.

En la entrevista, Torres – Quevedo analiza qué va a ocurrir a partir de ahora en el sector de las renovables, también concretando en el de la fotovoltaica, qué va a pasar con las inversiones y las repercusiones en el ciudadano y en la industria.

También preguntamos sobre la posibilidad de que vuelvan a producirse un nuevos apagones como el ocurrido el 28 de abril, que sumió a toda España en el cero eléctrico y sobre la decisión del Partido Popular de no apoyar el decreto antiapagones.

OKGREEN: ¿Cómo valoráis desde UNEF el resultado de la votación de ayer en el Congreso de los Diputados?

CRISTINA TORRES – QUEVEDO: Muy negativamente. La realidad es que es una oportunidad que teníamos y que se ha perdido para generar empleo, para generar un avance en la transición ecológica y para generar una mayor competitividad para España y para la industria española.

P.: ¿Qué efectos va a tener en España y en el sector fotovoltaico este resultado negativo?

R.: Va a tener el efecto de que algunas inversiones en fotovoltaicas van a tener problemas para poder cumplimentar los hitos que ahora mismo tienen fijados con la regulación anterior, en la cual, al contrario que muchas otras situaciones, no se contemplaba la suspensión de determinados de cómputo de plazos por medidas cautelares.

En este sentido, hay proyectos que se van a ver afectados por esta no convalidación que suponía una modificación. También habrá proyectos del Recore que se van a ver afectados, puesto que había unas modificaciones del Recore que tampoco se han convalidado.

P.: ¿Tenéis cifrado económicamente el impacto de la fotovoltaica por no haberse aprobado este Real Decreto Ley?

R.: No lo tenemos cifrado en términos de pérdidas. Calculamos que estamos en el entorno de unos 30.000 millones de euros de inversiones que ahora mismo se están realizando. Algunas se harán y otras se ralentizarán.

P.: ¿Pero en ningún caso se paralizarán?

R.: Algunas se paralizarán. Las que no lleguen a los hitos, el que pierda el punto acceso y conexión, habrá hecho una parte de la inversión, pero no va a llegar a buen término ese proyecto.

También va a haber una paralización importante de inversiones en almacenamiento, porque también el Real Decreto dotaba de mucha flexibilidad al desarrollo del almacenamiento hibridado. Era un empuje que se necesitaba, también esto se va a ralentizar otra vez. Se van a perder muchos meses.

P.: ¿Qué es lo más negativo para los consumidores y para la industria de no haberse aprobado este Real Decreto Ley?

R.: Al final, el Real Decreto Ley era bastante técnico, con independencia del impacto que tengan en las renovables. Lo más negativo es que no está contribuyendo a dotar al sistema eléctrico de la seguridad que necesitaba después del apagón del 28 de abril.

Esto se está traduciendo, o se tradujo, en el corto plazo en un incremento del uso o en el mix eléctrico de centrales de ciclo combinado, lo cual ha encarecido el precio de la luz para los consumidores.

Si no se favorece el desarrollo de renovables, esta medida coyuntural podría volverse de alguna manera más estructural y, entonces, tendríamos unos costes de la electricidad superiores para el consumidor final, tanto residencial como industrial, lo cual deriva en una pérdida de la competitividad bastante importante.

P.: ¿Este nuevo es escenario hace que sea más probable que vuelvan a producirse nuevos apagones o está descartado?

R.: No. La única medida que ha habido ha sido la aprobación de los compensadores síncronos de Red Eléctrica que evidentemente van a ayudar la inversión en esos compensadores, pero no se han dado todas las herramientas o todos los instrumentos para evitar que se vuelvan a producir apagones.

Obviamente que no es deseable y que hay una parte de los apagones que fue por una gestión del sistema. Pero, de momento, no podemos decir que la situación ha cambiado sustancialmente para evitar nuevos apagones.

Es decir, ¿ha mejorado? Sí, porque se ha aprobado el procedimiento 7.4 de control de gestión que permite a las renovables participar en el control de gestión.

Se han hecho las inversiones de Red Eléctrica en este período de vigencia al Real Decreto en compensadores síncronos. Hay medidas que han hecho que se van a favorecer que no se produzcan nuevos apagones. Pero no se ha resuelto al 100% el problema entero de fondo.

P.: Tras este rechazo, ¿qué otro camino veis a partir de ahora?

R.: Hay cosas que se podrán ir resolviendo parcialmente a través de parches, todo aquello que no requiera, dentro de la ley del sector eléctrico, una modificación con rango normativo de Real decreto ley. En este sentido se podrán ir tomando medidas parciales.

Hay algunos grupos parlamentarios que han dicho que van a presentar proposiciones de ley. No sabemos el contenido todavía si resolvería todos los problemas o no. Una proposición de ley, si al final es aprobada, podría ser una vía para introducir también mejoras.

Eso es lo que vemos. Poco a poco ir convenciendo a los grupos parlamentarios que votaron en contra, que a lo mejor en siguientes vehículos regulatorios en los que se puedan introducir modificaciones, pues tengan una consideración a votar a favor.

P.: ¿En UNEF se sabía en las horas previas a la votación que iba a haber un rechazo por parte del PP? ¿O ha sido una sorpresa?

R.: No lo sabíamos. Lo que sí sabíamos es lo que nos habían dicho: iban a votar sobre la marcha. No nos habían garantizado de alguna manera que iban a abstenerse o a votar a favor, que es lo que de alguna manera nosotros perseguíamos.

P.: ¿Votar sobre la marcha?

R.: Al final tomas decisiones que a lo mejor no están considerando toda la envergadura de un real decreto técnico de estas características, sino otras consideraciones. No diría que fue una sorpresa dramática, pero sí, nos esperábamos la abstención.

P.: ¿Desde UNEF creéis que el ciudadano normal entiende todo lo que está ocurriendo?

R.: No creo que el ciudadano normal entienda todo lo que esté ocurriendo. Todavía no son fáciles de entender las causas del apagón. Son causas muy técnicas que es muy difícil traducir al ciudadano de a pie… Si hubo una oscilación, si hubo una reacción a la oscilación que provocó un problema de tensión, si había problemas de inercia. Creo que el ciudadano de a pie todavía no sabe qué pasó en el apagón.