El chef José Andrés y otros cocineros coinciden: para hacer las mejores torrijas el secreto no está ni en la leche ni en la mantequilla

Hacer las mejores torrijas es posible, con el secreto del chef José Andrés y otros cocineros que coinciden en el uso de este ingrediente. Podremos empezar a ver llegar a nuestro día a día, un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que nos apetece un buen dulce tradicional, esta receta lo cambiará todo. Es hora de preparar unas buenas torrijas que además de para esta época del año en estos días en los que todo puede ser posible.

Este chef mundialmente conocido nos ha dado una receta de esas que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Llega un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este tipo de recetas nos permiten descubrir una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que hagan de esta receta tradicional, algo más. Estas torrijas pueden convertirse en las mejores aliadas de un extra de buenas sensaciones con un truco o consejo que lo cambiará todo.

Los cocineros como José Andrés coinciden en este ingrediente

El sabor de las torrijas ha variado en el tiempo. Parece que no es el mismo pan que el que usaba nuestra abuela para prepararlas, pero eso le acaba aportando una textura muy diferente que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración, es ahora de apostar claramente por algunos detalles que harán de esta nueva era de las torrijas algo más.

Son tiempos de aprovechar al máximo ciertos elementos que tenemos en nuestro poder. Una combinación de sabores que puede convertir esta receta tradicional en algo más. Atrás queda ese postre o dulce de subsistencia que nos hacía aprovechar al máximo este tipo de detalles que van de la mano.

Es hora de conocer este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Este tipo de elementos que acabarán marcando una diferencia significativa. Una leche un poco diferente, que quizás nunca hemos probado, puede ser el mejor truco para crear unas torrijas de esas que impresionan.

La mezcla de ingredientes puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta receta que llega de manos de un chef profesional puede ser clave para estos días.

El secreto no está ni en la leche ni en la mantequilla

La receta del chef José Andrés de torrijas lleva leche de coco, como una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, en estos días en los que cada detalle cuenta. El pan de brioche es otro de los elementos que pueden acabar dotando a la torrija de una textura de lo más especial.

Puedes hacer esta receta de un chef profesional como este, siguiendo este vídeo de YouTube, pero también puedes descubrirnos lo mejor de este tipo de detalle que puede ser clave. Es hora de aprovechar en estos días en los que apetece probar recetas de torrijas como estas.

Ingredientes:

Para preparar esta receta para cuatro personas necesitarás:

1 barra de pan del día anterior

500 ml de leche

1 rama de canela

Piel de limón

2 huevos

Azúcar

Canela en polvo

Aceite de oliva suave

Preparación paso a paso: