7 postres rápidos y deliciosos para el Día del Padre: tardas menos de 20 minutos y se va chupar los dedos

Mañana es el Día del Padre, de modo que si todavía no tienes claro cómo rematar la comida o el menú que le prepares, tranquilo: no hace falta liarse con recetas imposibles ni pasar la tarde entera en la cocina. A veces el mejor detalle no está en lo más caro o en lo más elaborado, sino en algo que hayas preparado. Postres para el Día del Padre como los que te vamos a proponer.

Es cierto que muchos padres no piden nada, pero también es verdad que un postre especial sorprende y se agradece. De este modo, cuando acabemos de comer, podemos sacar nuestro postre que si además está hecho por nosotros mismos, entonces el gesto cuenta doble. Y para que te inspires, aquí tienes 7 ideas de postres para el Día del Padre que puedes preparar en menos de 20 minutos (algunas sólos necesitan un poco de frío). Son sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar y pensadas para que el resultado sea vistoso sin necesidad de ser pastelero profesional.

Tarta Ferrero Rocher

Si en casa gusta el chocolate intenso y las texturas cremosas, esta es apuesta segura.

Ingredientes

200 g de crema de cacao

200 ml de nata para montar

8-10 bombones tipo Ferrero Rocher

1 base de bizcocho o 150 g de galletas trituradas

50 g de mantequilla