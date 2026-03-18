7 postres rápidos y deliciosos para el Día del Padre: tardas menos de 20 minutos y se va chupar los dedos
Tartas y postres fáciles de hacer para celebrar mañana el Día del Padre
Mañana es el Día del Padre, de modo que si todavía no tienes claro cómo rematar la comida o el menú que le prepares, tranquilo: no hace falta liarse con recetas imposibles ni pasar la tarde entera en la cocina. A veces el mejor detalle no está en lo más caro o en lo más elaborado, sino en algo que hayas preparado. Postres para el Día del Padre como los que te vamos a proponer.
Es cierto que muchos padres no piden nada, pero también es verdad que un postre especial sorprende y se agradece. De este modo, cuando acabemos de comer, podemos sacar nuestro postre que si además está hecho por nosotros mismos, entonces el gesto cuenta doble. Y para que te inspires, aquí tienes 7 ideas de postres para el Día del Padre que puedes preparar en menos de 20 minutos (algunas sólos necesitan un poco de frío). Son sencillas, con ingredientes fáciles de encontrar y pensadas para que el resultado sea vistoso sin necesidad de ser pastelero profesional.
Tarta Ferrero Rocher
Si en casa gusta el chocolate intenso y las texturas cremosas, esta es apuesta segura.
Ingredientes
Preparación
Si usas galletas, mézclalas con la mantequilla derretida y presiona en un molde para hacer la base. Métela en la nevera mientras preparas el relleno. Monta la nata hasta que esté firme y mézclala con la crema de cacao con movimientos suaves. Trocea los bombones y añádelos. Vierte sobre la base y deja reposar en frío al menos una hora. Si quieres que quede más vistosa, coloca un par de bombones enteros encima antes de servir.
Tarta tres chocolates
Un clásico que siempre funciona y que impresiona aunque sea muy fácil.
Ingredientes
- 100 g de chocolate negro
- 100 g de chocolate con leche
- 100 g de chocolate blanco
- 600 ml de nata
- 1 sobre de cuajada
- 1 base de galletas
Preparación
Calienta la nata y divídela en tres partes. Derrite cada chocolate por separado y mézclalo con una parte de nata y un poco de cuajada disuelta. Vierte primero la capa de chocolate negro sobre la base y deja que se asiente unos minutos antes de añadir la siguiente. Repite con el chocolate con leche y termina con el blanco. No hace falta que las capas queden perfectas: ese efecto ligeramente irregular también queda bonito.
Tiramisú
Perfecto si quieres algo rápido, cremoso y con sabor intenso.
Ingredientes
- 250 g de mascarpone
- 200 ml de nata para montar
- 2 cucharadas de azúcar
- Café frío
- Bizcochos de soletilla
- Cacao en polvo
Preparación
Monta la nata con el azúcar y mézclala con el mascarpone hasta que quede una crema homogénea. Empapa ligeramente los bizcochos en café (sin que se deshagan) y colócalos en una fuente. Cubre con crema y repite la capa. Espolvorea cacao por encima con un colador para que quede fino. Con 30-40 minutos de frío es suficiente.
Mousse de chocolate blanco y granada
Ligero, diferente y con un contraste que sorprende.
Ingredientes
- 200 g de chocolate blanco
- 200 ml de nata para montar
- 1 granada
Preparación
Derrite el chocolate blanco al microondas en intervalos cortos para que no se queme. Déjalo templar. Monta la nata y mézclala poco a poco con el chocolate. Reparte en vasos individuales y añade granos de granada por encima justo antes de servir. El contraste entre dulce y ligeramente ácido marca la diferencia.
Leche frita
Un clásico que encaja además con estas fechas cercanas a Semana Santa.
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 100 g de azúcar
- 50 g de maicena
- 1 rama de canela
- Piel de limón
- Harina y huevo para rebozar
Preparación
Calienta la leche con la canela y la piel de limón. Mezcla aparte el azúcar con la maicena y añádelo removiendo hasta que espese. Extiende la mezcla en una fuente y deja enfriar hasta que esté firme. Corta en porciones, pásalas por harina y huevo y fríe en aceite caliente hasta que estén doradas. Puedes espolvorear azúcar y canela por encima.
Tarta de mousse de limón con melocotón
Refrescante y perfecta si después de la comida apetece algo ligero.
Ingredientes
- 200 ml de nata para montar
- 150 g de queso crema
- 80 g de azúcar
- Zumo de 2 limones
- Melocotón en almíbar
- Base de galletas
Preparación
- Monta la nata y mézclala con el queso, el azúcar y el zumo de limón.
- Vierte sobre la base y coloca láminas de melocotón por encima. Puedes añadir un poco del almíbar para dar brillo. Con una hora en la nevera queda lista.
Flan de queso con uvas
Sencillo, rápido y con un toque distinto gracias a la fruta.
Ingredientes
- 200 g de queso crema
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 250 ml de leche
- Uvas
Preparación
Bate todos los ingredientes salvo las uvas hasta que no queden grumos. Vierte en moldes individuales aptos para microondas y cocina en intervalos de 1-2 minutos hasta que cuaje. Deja templar y decora con uvas partidas por la mitad. Si lo prefieres más tradicional, puedes hacerlo al baño maría en el horno.
Como puedes ver, no hace falta complicarse para tener un detalle especial mañana. Con cualquiera de estas opciones tendrás un postre casero, rápido y con ese punto personal que convierte una comida normal en algo que se recuerda.