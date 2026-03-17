10 recetas fáciles y especiales para el Día del Padre: los platos originales para sorprender a tu padre
Recetas clásicas, otras sorprendentes y también como no, algunas que nos acercan también a la Semana Santa
El Día del Padre se celebra en apenas 48 horas y puede que ya tengas tu regalo pensado o incluso comprado, pero ¿por qué no sorprender a papá con un plato especial? No se trata de un día festivo, a excepción de algunas comunidades dónde el 19 de marzo se celebra San José, pero eso no significa que no podamos sorprenderle con una comida especial cuando llegue de trabajar o una cena diferente, así que nada como elegir alguna de las 10 recetas para el Día del Padre que ahora os dejamos.
Dependiendo de cada padre puede que le guste más algo salado o algo dulce, pero para elegir la perfecta, es importante que tengas claro qué le gusta a tu padre y que elijas en función de ese gusto y entre las distintas propuestas que te presentamos. Puede que sea un enamorado de la carne o que le guste más un buen postre. Tienes mucho que elegir y estamos convencidos de que a partir de lo que ahora te explicamos encuentres esa receta capaz de hacer que se quede sorprendido cuando llegue a casa. O en el caso de que tengas hijos pequeños y queráis sorprender a papá, podéis cocinar juntos estas recetas. A los niños les encanta ayudar en la cocina, incluso si son pequeños y aunque les pidamos ayuda en función de la edad que tenga. Por ello, y para un Día del Padre que seguro no olvida la familia, nada como elegir entre una de estas 10 recetas.
Solomillo al Pedro Ximénez
Te puede sonar a receta complicada pero es todo lo contrario. Es fácil de hacer y además es la perfecta para una celebración como el Día del Padre. Sigue bien los pasos y seguro que aciertas.
Ingredientes:
Preparación:
- Sella los solomillos en una sartén con aceite hasta que estén dorados por fuera.
- Retira y reserva. En la misma sartén, pocha la cebolla muy picada. Añade el vino y deja reducir unos minutos antes de incorporar el caldo. Devuelve la carne a la sartén y cocina todo junto unos 10 minutos más.
- Los niños pueden ayudar en: mezclar la salsa, remover la cebolla cuando esté pochándose o preparar el puré o la guarnición.
Hamburguesas caseras
Como segunda propuesta unas hamburguesas hechas en casa y para las que los niños pueden ayudar e incluso los ingredientes pueden ir a ojo. Sólo necesitas carne picada de calidad, sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Lo mezclas todo y formas las hamburguesas con las manos y las cocinas en una sartén o plancha bien caliente. Una vez hecha los niños te pueden ayudar a montarla, con pan brioche, queso cheddar, lechuga, tomate y una salsa especial como mayonesa con mostaza o salsa barbacoa.
Risotto cremoso de setas y parmesano
Como la primera te puede resultar algo elaborada, pero lo cierto es que no es así. Además un risotto es perfecto para comer pero también para la cena.
Ingredientes:
- 300 g de arroz arborio
- 200 g de setas variadas
- 1 litro de caldo caliente
- 1/2 cebolla
- 50 g de queso parmesano
- 1 nuez de mantequilla
- Aceite y sal
Preparación:
- Sofríe la cebolla picada, añade las setas troceadas y después el arroz.
- Incorpora el caldo caliente poco a poco, removiendo constantemente hasta que el arroz esté cremoso. Al final, añade mantequilla y parmesano.
- Los niños pueden ayudar en: remover el arroz (es casi terapéutico) y añadir el queso rallado al final.
Bacalao al horno con costra crujiente
Si papá es más de pescado que de carne o risotto este bacalao es perfecto. Además estando ahora en cuaresma y luego Semana Santa, comer bacalao es algo muy tradicional de este periodo, aunque nosotros lo haremos al horno y con un final crujiente muy apetecible.
Ingredientes:
- 4 lomos de bacalao
- 2 dientes de ajo
- Perejil
- Pan rallado
- Aceite de oliva
Preparación:
- Mezcla el pan rallado con ajo y perejil picado y un chorrito de aceite. Cubre el bacalao con esta mezcla y hornea a 180 grados unos 15 minutos.
- Los niños pueden ayudar en: mezclar la costra y espolvorearla sobre el pescado.
Lasaña de carne
Puede que este tipo de platos ya lo conozcas más, es bastante tradicional en muchas casas así que ¿por qué no hacerlo por el Día del Padre?
Ingredientes:
- Placas de lasaña
- 500 g de carne picada
- Tomate triturado
- 1 cebolla
- Bechamel
- Queso rallado
Preparación:
- Sofríe la cebolla, añade la carne y el tomate.
- Monta capas alternando pasta, carne y bechamel. Termina con queso y hornea hasta que esté gratinada. Los niños nos pueden ayudar a hacer esas capas y poner el queso
Pizza casera familiar
Algo también tradicional y además fácil de hacer con los niños y perfecto para un día como el del Padre. Para ir rápidos, lo que podemos hacer es comprar masa de pizza ya preparada. Los niños pueden poner salsa de tomate, mozzarella rallada y los ingredientes favoritos de papá ya sea bacon, atún jamón, champiñones, maíz o aceitunas. Luego al horno y ¡listo!.
Pulpo a la gallega
Si compras el pulpo ya cocido puedes ahorrar tiempo y a la vez, lograr un plato realmente sorprendente para el Día del Padre.
Ingredientes:
- 1 pulpo cocido
- Patatas
- Pimentón dulce o picante
- Aceite de oliva
- Sal gruesa
Preparación
- Cuece las patatas en rodajas gruesas.
- Coloca el pulpo troceado encima y aliña con aceite, sal y pimentón. Para este último paso del pimentón los niños nos pueden ayudar.
Tarta de queso cremosa
Pasamos a los postres y como no, la tarta de queso es quizás lo más fácil de hacer pero además está de moda así que seguro que a tu padre le encanta.
Ingredientes:
- 500 g de queso crema
- 200 ml de nata
- 3 huevos
- 120 g de azúcar
Preparación
- Mezcla todos los ingredientes hasta que estén integrados.
- Vierte en un molde y hornea a 180 grados unos 40 minutos. Deja enfriar antes de desmoldar.
- Una vez acabemos de hacer la tarta, los niños pueden decorar con fruta o un poco de mermelada.
Torrijas al horno
Teniendo la Semana Santa a la vuelta de la esquina, queremos también mencionar las torrijas a modo de postre dentro de las Recetas para el Día del Padre y además con un giro, ya que las vamos a hacer al horno.
Ingredientes:
- Pan del día anterior
- Leche
- 2 huevos
- Azúcar y canela
Preparación
La preparación es de lo más sencilla, ya que sólo tenemos que empapar el pan en leche, pasarlo por huevo batido y hornear todo hasta que esté dorado. Espolvorea azúcar y canela con la ayuda de los niños
Desayuno sorpresa
Por último, también entre las recetas para el Día del Padre, si lo que queremos es sorprenderle con un desayuno, nada como apostar por algunas de estas ideas:
- Tostadas especiales (aguacate, jamón o huevo)
- Zumo natural
- Café recién hecho
- Un pequeño dulce casero
Como ves, todo es muy sencillo e incluso los niños pueden ser quienes lo preparen mientras nosotros les ayudamos.