10 recetas fáciles y especiales para el Día del Padre: los platos originales para sorprender a tu padre

El Día del Padre se celebra en apenas 48 horas y puede que ya tengas tu regalo pensado o incluso comprado, pero ¿por qué no sorprender a papá con un plato especial? No se trata de un día festivo, a excepción de algunas comunidades dónde el 19 de marzo se celebra San José, pero eso no significa que no podamos sorprenderle con una comida especial cuando llegue de trabajar o una cena diferente, así que nada como elegir alguna de las 10 recetas para el Día del Padre que ahora os dejamos.

Dependiendo de cada padre puede que le guste más algo salado o algo dulce, pero para elegir la perfecta, es importante que tengas claro qué le gusta a tu padre y que elijas en función de ese gusto y entre las distintas propuestas que te presentamos. Puede que sea un enamorado de la carne o que le guste más un buen postre. Tienes mucho que elegir y estamos convencidos de que a partir de lo que ahora te explicamos encuentres esa receta capaz de hacer que se quede sorprendido cuando llegue a casa. O en el caso de que tengas hijos pequeños y queráis sorprender a papá, podéis cocinar juntos estas recetas. A los niños les encanta ayudar en la cocina, incluso si son pequeños y aunque les pidamos ayuda en función de la edad que tenga. Por ello, y para un Día del Padre que seguro no olvida la familia, nada como elegir entre una de estas 10 recetas.

Solomillo al Pedro Ximénez

Te puede sonar a receta complicada pero es todo lo contrario. Es fácil de hacer y además es la perfecta para una celebración como el Día del Padre. Sigue bien los pasos y seguro que aciertas.

Ingredientes:

2 solomillos de cerdo

1 cebolla grande

150 ml de vino Pedro Ximénez

200 ml de caldo de carne

Aceite de oliva

Sal y pimienta