Serradura portuguesa: receta casera con 3 ingredientes sin horno paso a paso
Aprende a hacer serradura portuguesa en casa con solo 3 ingredientes: nata, leche condensada y galletas María. Sin horno, lista en 15 minutos y perfecta para cualquier ocasión.
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La serradura portuguesa es uno de esos postres que sorprenden por su sencillez. Realmente es un clásico de la cocina dulce de Portugal, por su cremosidad y lo sencillo de los ingredientes.
El nombre del postre nos puede parecer curioso, porque el triturado de las galletas que forman parte del postre adopta un aspecto como si fuera serrín. En la cocina portuguesa de algunas zonas de Asia fue un postre también muy apreciado, por lo que allí lo conocían como pudín de Macao.
Qué es la serradura portuguesa y de dónde viene
La serradura es un postre tradicional elaborado principalmente con nata montada, leche condensada y galletas trituradas. No existe una única receta oficial, pero estos tres ingredientes aparecen prácticamente en todas las versiones populares.
Por qué se llama serradura: el origen del nombre
El origen del nombre es bastante literal. Como hemos comentado al principio, las galletas trituradas adquieren una textura fina y granulada que recuerda visualmente al serrín de madera. Cuando se espolvorean sobre las capas de crema, el parecido resulta evidente.
El pudín de Macao: la versión china de la serradura
Macao, territorio que estuvo bajo administración portuguesa durante siglos, adoptó numerosas recetas procedentes de Portugal. Entre ellas se encontraba la serradura.
Con el tiempo, el postre ganó tanta popularidad que comenzó a aparecer habitualmente en restaurantes y cafeterías locales bajo el nombre de «pudín de Macao». Aunque pueden existir pequeñas variaciones, la base sigue siendo muy similar a la receta portuguesa tradicional.
Ingredientes de la serradura portuguesa
Los ingredientes más habituales son:
Nata para montar: por qué debe estar muy fría
La nata monta mejor cuando está bien refrigerada. De hecho, muchos cocineros recomiendan enfriar también el recipiente y las varillas antes de comenzar.
Cuando la nata está suficientemente fría gana volumen con más facilidad y mantiene una textura firme durante más tiempo.
Galletas María vs otras galletas: cuál funciona mejor
Las galletas María son las más utilizadas por tradición y por sabor. Su dulzor moderado permite equilibrar bastante bien la intensidad de la leche condensada.
Aun así, algunas versiones utilizan galletas digestivas, de mantequilla o incluso de chocolate. Funcionan, aunque el resultado cambia de manera apreciable.
Cómo hacer serradura portuguesa paso a paso
La preparación resulta bastante rápida. Primero se montan la nata y la leche condensada hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Después se trituran las galletas y se alternan capas de crema y galleta en recipientes individuales o en una fuente grande.
Finalmente, se deja reposar en frío para que los sabores se integren correctamente.
Cómo triturar las galletas: rodillo vs picadora
La picadora permite obtener una textura más uniforme en pocos segundos. El rodillo, en cambio, ofrece un acabado algo más irregular que muchas personas encuentran atractivo.
Cómo montar la nata correctamente
La clave está en no excederse. Una nata poco montada queda líquida, pero una nata batida en exceso puede acabar separándose.
Conviene detenerse cuando la mezcla forme picos suaves y mantenga cierta cremosidad.
Cómo hacer las capas: orden y proporciones
Lo habitual es comenzar con una capa fina de galleta, continuar con crema y repetir la operación varias veces. La última capa suele ser de galleta triturada para reforzar la estética tradicional del postre.
Serradura en vasitos vs serradura en tarta: diferencias y ventajas
La presentación en vasitos individuales es probablemente la más popular. Facilita el servicio y permite controlar mejor las porciones.
La versión en formato tarta resulta más vistosa cuando se prepara para reuniones familiares o celebraciones. El sabor es prácticamente el mismo; la diferencia está sobre todo en la presentación.
Variantes de la serradura portuguesa
Con el paso del tiempo han aparecido múltiples versiones inspiradas en la receta clásica.
Serradura de chocolate
Consiste en incorporar cacao o chocolate fundido a la crema principal. El resultado es más intenso y suele gustar especialmente a los amantes del chocolate.
Serradura con frutos rojos
Las frambuesas, fresas o arándanos aportan frescura y un ligero contraste ácido que equilibra el dulzor del conjunto.
Serradura sin leche condensada: versión más ligera
Algunas recetas sustituyen la leche condensada por yogur, queso crema o mezclas menos dulces. El resultado cambia, aunque permite obtener una textura cremosa con menor contenido de azúcar.
Cuánto tiempo reposar la serradura y cuánto aguanta en la nevera
La serradura mejora claramente tras unas horas de reposo. En la nevera de casa estará muy bien durante un par de días.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos más tiempo de reposo.
Porciones: 6 personas.
Información nutricional: depende de las cantidades utilizadas. Una receta elaborada con nata para montar, leche condensada y galletas María suele aportar aproximadamente entre 2.400 y 3.000 calorías en total.
Tipo de cocina: portuguesa.
Tipo de comida: postre.