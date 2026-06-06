Serradura portuguesa: receta casera con 3 ingredientes sin horno paso a paso

La serradura portuguesa es uno de esos postres que sorprenden por su sencillez. Realmente es un clásico de la cocina dulce de Portugal, por su cremosidad y lo sencillo de los ingredientes.

El nombre del postre nos puede parecer curioso, porque el triturado de las galletas que forman parte del postre adopta un aspecto como si fuera serrín. En la cocina portuguesa de algunas zonas de Asia fue un postre también muy apreciado, por lo que allí lo conocían como pudín de Macao.

Qué es la serradura portuguesa y de dónde viene

La serradura es un postre tradicional elaborado principalmente con nata montada, leche condensada y galletas trituradas. No existe una única receta oficial, pero estos tres ingredientes aparecen prácticamente en todas las versiones populares.

Por qué se llama serradura: el origen del nombre

El origen del nombre es bastante literal. Como hemos comentado al principio, las galletas trituradas adquieren una textura fina y granulada que recuerda visualmente al serrín de madera. Cuando se espolvorean sobre las capas de crema, el parecido resulta evidente.

El pudín de Macao: la versión china de la serradura

Macao, territorio que estuvo bajo administración portuguesa durante siglos, adoptó numerosas recetas procedentes de Portugal. Entre ellas se encontraba la serradura.

Con el tiempo, el postre ganó tanta popularidad que comenzó a aparecer habitualmente en restaurantes y cafeterías locales bajo el nombre de «pudín de Macao». Aunque pueden existir pequeñas variaciones, la base sigue siendo muy similar a la receta portuguesa tradicional.

Ingredientes de la serradura portuguesa

Los ingredientes más habituales son:

500 ml de nata para montar.

1 lata de leche condensada.

200 gramos de galletas María.