Recetas fáciles

Tacos de birria caseros con queso fundido

Tacos mexicanos
Tacos de birria.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

La cocina callejera internacional puede elaborarse bien en casa. Estos tacos de birria caseros con queso fundido son un buen ejemplo.

Tacos urbanos de costilla deshilachada

Haz tus propios tacos de pastor en casa

Tacos de pollo al estilo streed food mexicano

Hay recetas que alimentan y otras que generan auténtica expectación antes incluso de llegar a la mesa. Los tacos de birria pertenecen claramente al segundo grupo. Los tacos de birria son una preparación tradicional originaria de Jalisco, donde durante generaciones se ha cocinado lentamente con chiles secos, especias y carne.

Las versiones actuales suelen elaborarse con ternera, especialmente fuera de México. Son más fáciles de preparar con ingredientes accesibles y ofrecen un resultado espectacular cuando se combinan con queso fundido y tortillas doradas.

Ingredientes para los tacos de birria

Para la carne

  • 1,5 kg de carne de ternera para guisar
  • 1 cebolla
  • 4 dientes de ajo
  • 2 tomates maduros
  • 3 chiles guajillo secos
  • 2 chiles ancho secos
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 2 hojas de laurel
  • Sal al gusto
  • 1 litro de caldo o agua

    • Para los tacos

    • 12 tortillas de maíz
    • 300 g de queso que funda bien
    • Cilantro fresco picado
    • Cebolla picada
    • Limones para servir

    Cómo preparar la birria paso a paso

    1. Lo primero es hidratar los chiles secos. Basta con sumergirlos en agua caliente durante unos minutos hasta que recuperen flexibilidad. Mientras tanto, merece la pena sellar la carne en una cazuela amplia. No es un paso obligatorio, pero aporta un sabor más profundo que luego se nota claramente en el resultado final.
    2. Los tomates, el ajo, la cebolla, los chiles hidratados, el comino y el orégano se trituran hasta obtener una salsa espesa y aromática. Esa mezcla será la base del guiso.
    3. Cuando la salsa entra en contacto con la carne y comienza la cocción lenta, ocurre gran parte del trabajo. Las fibras se ablandan poco a poco, las especias se integran y el caldo va ganando complejidad.
    4. Tras tres o cuatro horas a fuego suave, la carne debería deshacerse prácticamente sola al presionarla con un tenedor. Ese es el momento de retirarla y desmenuzarla.Los espectaculares tacos de panceta que debes hacer en casa al estilo mexicano

    Cómo montar los tacos con queso fundido

    • Calienta una sartén o una plancha amplia. Antes de colocar las tortillas, pásalas ligeramente por la superficie grasa del consomé. Ese pequeño gesto les aporta color, sabor y una textura muy característica.
    • Coloca la tortilla sobre la sartén caliente y añade queso rallado o desmenuzado. Cuando empiece a fundirse, incorpora una buena cantidad de carne.
    • Después solo queda doblar el taco y dejar que se dore ligeramente por ambos lados.

    El consomé: el acompañamiento imprescindible

    Mucha gente cree que el verdadero protagonista son los tacos. Después de probar el consomé, suele cambiar de opinión.

    Este caldo concentra buena parte del sabor de la receta. Durante horas recoge los jugos de la carne, los matices de los chiles y las especias que forman la base del guiso.

    Servido muy caliente en pequeños cuencos, se convierte en el compañero perfecto para los tacos. Mojarlos antes de cada bocado es una costumbre que forma parte de la experiencia y que aporta todavía más jugosidad.

    No es un complemento decorativo. Es una pieza fundamental del plato.

    Qué queso utilizar para una quesabirria

    El queso Oaxaca es la opción más tradicional en muchas preparaciones mexicanas. Su capacidad para fundirse y crear largos hilos lo convierte en un candidato ideal.

    Fuera de México no siempre resulta fácil encontrarlo, por lo que suelen utilizarse alternativas igualmente eficaces. La mozzarella de buena calidad funciona especialmente bien porque mantiene una textura elástica y un sabor suave que no eclipsa a la carne.

    Consejos para unos tacos de birria perfectos

    Si hay un error frecuente es intentar acelerar la cocción. La birria no entiende de prisas. La carne necesita tiempo para desarrollar esa textura tierna que hace que cada taco resulte tan agradable. Un fuego suave y constante suele dar mejores resultados que cualquier atajo.

    También ayuda preparar el guiso con antelación. De hecho, muchas personas consideran que la birria está incluso mejor al día siguiente. Los sabores se asientan y el caldo gana profundidad.

    A la hora de servir, un poco de cebolla picada, cilantro fresco y unas gotas de limón aportan el contraste necesario para equilibrar la riqueza del conjunto.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Tiempo de cocción: 3-4 horas
    Porciones: 6 personas
    Información nutricional: aproximadamente entre 3.600 y 4.200 kcal la receta completa (600-700 kcal por ración)
    Tipo de cocina: Mexicana
    Tipo de comida: Plato principal

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas