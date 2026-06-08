Tacos de birria caseros con queso fundido
La cocina callejera internacional puede elaborarse bien en casa. Estos tacos de birria caseros con queso fundido son un buen ejemplo.
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Hay recetas que alimentan y otras que generan auténtica expectación antes incluso de llegar a la mesa. Los tacos de birria pertenecen claramente al segundo grupo. Los tacos de birria son una preparación tradicional originaria de Jalisco, donde durante generaciones se ha cocinado lentamente con chiles secos, especias y carne.
Las versiones actuales suelen elaborarse con ternera, especialmente fuera de México. Son más fáciles de preparar con ingredientes accesibles y ofrecen un resultado espectacular cuando se combinan con queso fundido y tortillas doradas.
Ingredientes para los tacos de birria
Para la carne
Para los tacos
- 12 tortillas de maíz
- 300 g de queso que funda bien
- Cilantro fresco picado
- Cebolla picada
- Limones para servir
Cómo preparar la birria paso a paso
- Lo primero es hidratar los chiles secos. Basta con sumergirlos en agua caliente durante unos minutos hasta que recuperen flexibilidad. Mientras tanto, merece la pena sellar la carne en una cazuela amplia. No es un paso obligatorio, pero aporta un sabor más profundo que luego se nota claramente en el resultado final.
- Los tomates, el ajo, la cebolla, los chiles hidratados, el comino y el orégano se trituran hasta obtener una salsa espesa y aromática. Esa mezcla será la base del guiso.
- Cuando la salsa entra en contacto con la carne y comienza la cocción lenta, ocurre gran parte del trabajo. Las fibras se ablandan poco a poco, las especias se integran y el caldo va ganando complejidad.
- Tras tres o cuatro horas a fuego suave, la carne debería deshacerse prácticamente sola al presionarla con un tenedor. Ese es el momento de retirarla y desmenuzarla.
Cómo montar los tacos con queso fundido
- Calienta una sartén o una plancha amplia. Antes de colocar las tortillas, pásalas ligeramente por la superficie grasa del consomé. Ese pequeño gesto les aporta color, sabor y una textura muy característica.
- Coloca la tortilla sobre la sartén caliente y añade queso rallado o desmenuzado. Cuando empiece a fundirse, incorpora una buena cantidad de carne.
- Después solo queda doblar el taco y dejar que se dore ligeramente por ambos lados.
El consomé: el acompañamiento imprescindible
Mucha gente cree que el verdadero protagonista son los tacos. Después de probar el consomé, suele cambiar de opinión.
Este caldo concentra buena parte del sabor de la receta. Durante horas recoge los jugos de la carne, los matices de los chiles y las especias que forman la base del guiso.
Servido muy caliente en pequeños cuencos, se convierte en el compañero perfecto para los tacos. Mojarlos antes de cada bocado es una costumbre que forma parte de la experiencia y que aporta todavía más jugosidad.
No es un complemento decorativo. Es una pieza fundamental del plato.
Qué queso utilizar para una quesabirria
El queso Oaxaca es la opción más tradicional en muchas preparaciones mexicanas. Su capacidad para fundirse y crear largos hilos lo convierte en un candidato ideal.
Fuera de México no siempre resulta fácil encontrarlo, por lo que suelen utilizarse alternativas igualmente eficaces. La mozzarella de buena calidad funciona especialmente bien porque mantiene una textura elástica y un sabor suave que no eclipsa a la carne.
Consejos para unos tacos de birria perfectos
Si hay un error frecuente es intentar acelerar la cocción. La birria no entiende de prisas. La carne necesita tiempo para desarrollar esa textura tierna que hace que cada taco resulte tan agradable. Un fuego suave y constante suele dar mejores resultados que cualquier atajo.
También ayuda preparar el guiso con antelación. De hecho, muchas personas consideran que la birria está incluso mejor al día siguiente. Los sabores se asientan y el caldo gana profundidad.
A la hora de servir, un poco de cebolla picada, cilantro fresco y unas gotas de limón aportan el contraste necesario para equilibrar la riqueza del conjunto.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 30 minutos
Tiempo de cocción: 3-4 horas
Porciones: 6 personas
Información nutricional: aproximadamente entre 3.600 y 4.200 kcal la receta completa (600-700 kcal por ración)
Tipo de cocina: Mexicana
Tipo de comida: Plato principal