Recetas de carne

Tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida

Tacos de carne
Tacos urbanos de costilla.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Las recetas de costilla son siempre gourmet en la cocina. No dejes de probar estos tacos urbanos de costilla deshilachada.

Tacos al pastor

Tacos de pescado

Tacos de jabalí

Estos tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida nacen del gusto por los sabores potentes y el antojo de algo distinto, sin complicaciones. La carne, cocinada a fuego tranquilo, queda tan tierna que se deshace con apenas tocarla, mientras que la cebolla encurtida aporta un contraste fresco y ligeramente ácido que alegra cada bocado. Es un plato perfecto para una comida relajada, una reunión improvisada o simplemente para disfrutar un momento de cocina casera con un toque callejero.

Ingredientes

Costilla deshilachada

  • 1 kg de costilla de vacuno
  • 1 cebolla blanca picada
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de pasta de tomate
  • 1 cucharada de paprika
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • Sal y pimienta al gusto
  • 2 tazas de caldo de res o agua
  • 2 cucharadas de aceite

    • Cebolla morada encurtida

    • 1 cebolla morada cortada en plumas
    • 1 taza de vinagre blanco o de manzana
    • ½ taza de agua
    • 1 cucharada de azúcar
    • 1 cucharadita de sal
    • 4 granos de pimienta negra opcionales

    Para armar los tacos

    • Tortillas de maíz calientes
    • Cilantro picado
    • Limón en gajos
    • Salsa al gustoCarne asada

    Modo de preparación

    Cebolla morada encurtida

    1. Coloca la cebolla en un frasco limpio.
    2. Calienta el vinagre con el agua, el azúcar, la sal y la pimienta.
    3. Cuando hierva, vierte el líquido sobre la cebolla.
    4. Cierra el frasco y deja reposar al menos media hora. Con más tiempo, el sabor se redondea mejor.

    Costilla deshilachada

    1. Sazona la carne con sal, pimienta, paprika, comino y orégano.
    2. Calienta el aceite en una olla amplia y sella la costilla por ambos lados.
    3. Agrega la cebolla y el ajo y deja que suelten aroma.
    4. Incorpora la pasta de tomate y mezcla bien.
    5. Añade el caldo, tapa y cocina a fuego bajo entre dos horas y media y tres horas. La carne debe quedar muy suave.
    6. Retira la costilla, deshiláchala y vuelve a mezclarla con los jugos de cocción.

    Armar los tacos

    1. Calienta las tortillas.
    2. Sirve una porción de costilla deshilachada.
    3. Añade cebolla morada encurtida, cilantro y un toque de limón.
    4. Completa con tu salsa preferida.

    Estos tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida combinan tradición y sencillez con un sabor que llena de gusto. La suavidad de la carne y el frescor del encurtido forman una mezcla que invita a repetir. Son ideales para quienes disfrutan la cocina casera con un aire moderno.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación
    Aproximadamente 3 horas, incluida la cocción lenta.

    Porciones
    Entre 8 y 10 tacos.

    Información nutricional por taco
    Calorías aproximadas: 230
    Proteína: 14 g
    Grasa: 12 g
    Carbohidratos: 18 g

    Tipo de cocina
    Mexicana urbana adaptada al hogar.

    Tipo de comida
    Plato principal o antojito sustancioso.

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas