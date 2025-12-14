Tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida
Las recetas de costilla son siempre gourmet en la cocina. No dejes de probar estos tacos urbanos de costilla deshilachada.
Estos tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida nacen del gusto por los sabores potentes y el antojo de algo distinto, sin complicaciones. La carne, cocinada a fuego tranquilo, queda tan tierna que se deshace con apenas tocarla, mientras que la cebolla encurtida aporta un contraste fresco y ligeramente ácido que alegra cada bocado. Es un plato perfecto para una comida relajada, una reunión improvisada o simplemente para disfrutar un momento de cocina casera con un toque callejero.
Ingredientes
Costilla deshilachada
Cebolla morada encurtida
- 1 cebolla morada cortada en plumas
- 1 taza de vinagre blanco o de manzana
- ½ taza de agua
- 1 cucharada de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 4 granos de pimienta negra opcionales
Para armar los tacos
- Tortillas de maíz calientes
- Cilantro picado
- Limón en gajos
- Salsa al gusto
Modo de preparación
Cebolla morada encurtida
- Coloca la cebolla en un frasco limpio.
- Calienta el vinagre con el agua, el azúcar, la sal y la pimienta.
- Cuando hierva, vierte el líquido sobre la cebolla.
- Cierra el frasco y deja reposar al menos media hora. Con más tiempo, el sabor se redondea mejor.
Costilla deshilachada
- Sazona la carne con sal, pimienta, paprika, comino y orégano.
- Calienta el aceite en una olla amplia y sella la costilla por ambos lados.
- Agrega la cebolla y el ajo y deja que suelten aroma.
- Incorpora la pasta de tomate y mezcla bien.
- Añade el caldo, tapa y cocina a fuego bajo entre dos horas y media y tres horas. La carne debe quedar muy suave.
- Retira la costilla, deshiláchala y vuelve a mezclarla con los jugos de cocción.
Armar los tacos
- Calienta las tortillas.
- Sirve una porción de costilla deshilachada.
- Añade cebolla morada encurtida, cilantro y un toque de limón.
- Completa con tu salsa preferida.
Estos tacos urbanos de costilla deshilachada con cebolla morada encurtida combinan tradición y sencillez con un sabor que llena de gusto. La suavidad de la carne y el frescor del encurtido forman una mezcla que invita a repetir. Son ideales para quienes disfrutan la cocina casera con un aire moderno.
Información suplementaria
Tiempo de preparación
Aproximadamente 3 horas, incluida la cocción lenta.
Porciones
Entre 8 y 10 tacos.
Información nutricional por taco
Calorías aproximadas: 230
Proteína: 14 g
Grasa: 12 g
Carbohidratos: 18 g
Tipo de cocina
Mexicana urbana adaptada al hogar.
Tipo de comida
Plato principal o antojito sustancioso.