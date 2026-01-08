Las 3 recetas para afrontar la cuesta de enero que hago siempre y cuestan menos de 3 euros

La cuesta de enero ya es una realidad, lo que necesitamos empezar a preparar es un plan nutricional con recetas de menos de 3 euros para toda la familia. Estas fiestas no han podido faltar en la mesa todo tipo de delicatesen, pero ahora toca ajustarse el cinturón. Necesitamos equilibrar las cuentas y hay algunas recetas que nos servirán para conseguirlo, de una manera que todo puede acabar siendo posible. Podemos cuidarnos sin invertir demasiado o, simplemente, disfrutar de una buena comida en familia.

La comida no tiene por qué ser cara, en especial si cuidamos un poco lo que compramos en el supermercado. Hay grandes clásicos que podemos crear en nuestra cocina por un precio de saldo, es importante conocer cada uno de los detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Llega la época del año en la que toca hacer malabares y para hacerlo, nada mejor que contar con unos buenos básicos, la carne de pollo, el arroz o la pasta o las legumbres, acabarán siendo la forma más barata de llenar nuestro plato de buenas sensaciones.

Estas recetas te ayudarán a afrontar la cuesta de enero

Las cuentas deben salir de tal forma que tendremos que afrontar lo que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para lo peor en estos días que tenemos por delante.

Es hora de apostar, por lo que puede acabar siendo una dura realidad en esta cuesta de enero en la que cada euro cuenta. En especial, cuando descubrimos lo que puede estar esperándonos en estos días en los que cada elemento cuenta de una forma especial.

Un giro radical que será el que nos va a acompañar en estos días en los que no necesariamente vamos a comer mal. Te proponemos tres recetas clásicas, de bajo coste y deliciosas.

El pollo asado es un clásico, puedes encontrar un pollo de menos de 1 kilo por unos 3 euros. Te sirve para preparar un plato de lo más especial, preparar caldo con los huesos y unas verduras y hasta para hacer unas croquetas con el pollo sobrante y un poco de cebolla, leche, harina y poco más.

Ingredientes:

1 pollo entero

Medio limón

Tomillo fresco

Sal

Pimienta

Cómo preparar el mejor pollo asado

Salpimentamos el pollo. Rellenamos su interior con ajo, una rama de tomillo, medio limón, sal y pimienta. Con el horno precalentado a 180º, metemos el pollo a esta misma temperatura durante 20 minutos y luego bajamos la temperatura a 150º durante una hora.

El arroz es siempre un buen aliado del sabor y de una economía que puede verse afectada por esta cuesta de enero.

Ingredientes:

300 gramos de arroz blanco

250 gramos de salsa de tomate

4 huevos

2 dientes de ajo medianos

2 plátanos macho

Aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Cómo hacer el arroz a la cubana, receta original:

En una sartén, agregar un chorrito de aceite de oliva y dos ajos pelados. Sofreír a fuego medio y luego agregar el arroz. Remover muy bien para que los ingredientes y sabores se integren. Aparte, agregar abundante agua a una olla con una pizca de sal. Cuando el agua rompa a hervir, agregar el arroz previamente sofrito con el ajo. Remover muy bien y dejar cocinar durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo anterior, dejar reposar el arroz durante cinco minutos. En otra sartén, agregar aceite de oliva y freír con una pizca de sal los cuatro huevos. Aparte, pelar los dos plátanos macho, cortar cada uno por la mitad y pasarlos por harina. Luego freírlos en la misma sartén y con el mismo aceite que se frieron los huevos. Servir una porción de arroz en cada plato junto con un huevo frito y un plátano frito. Agregar también un poco de salsa de tomate. La salsa de tomate puede ser comprada, pero siempre es mejor hecha en casa.

Esta lista de platos baratos no estaría completa sin la clásica tortilla de patatas, dos ingredientes y un poco de aceite que son lo mejor de nuestra gastronomía y una forma de comer bien sin gastar demasiado.

Ingredientes necesarios

4-5 patatas medianas (aproximadamente 1 kg)

6 huevos grandes

1 cebolla (opcional, pero recomendable)

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Elaboración:

Paso 1: Preparar las patatas

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas (unos 2-3 mm de grosor). Si decides incluir cebolla, pícalas en juliana.

Coloca las patatas y la cebolla en un bol y añade una pizca de sal. Deja reposar durante unos 15 minutos para que suelten un poco de agua.

Paso 2: Cocción a fuego lento

En una sartén grande, vierte suficiente aceite de oliva para cubrir el fondo. Calienta a fuego muy bajo.

Añade las patatas y la cebolla al aceite caliente. La clave aquí es cocinar a fuego lento, permitiendo que las patatas se cocinen suavemente y se vuelvan tiernas. Este proceso debería durar entre 20 y 30 minutos, dándoles vueltas de vez en cuando para que se cocinen de manera uniforme.

Una vez que las patatas estén tiernas, retíralas del aceite con una espumadera y deja escurrir sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Paso 3: Batir los huevos

En un bol grande, bate los huevos con un poco de sal hasta que estén bien mezclados.

Agrega las patatas escurridas al bol con los huevos batidos. Mezcla suavemente, pero asegúrate de no deshacer las patatas.

Paso 4: Cocinar la tortilla

En la misma sartén (con un poco del aceite que sobró o un poco nuevo), calienta a fuego medio.

Una vez caliente, vierte la mezcla de huevo y patatas en la sartén. Cocina durante unos 5-7 minutos, hasta que la base esté dorada.

Con la ayuda de un plato grande, dale la vuelta a la tortilla y cocina por el otro lado durante otros 5-7 minutos. Si te gusta más jugosa, puedes reducir el tiempo de cocción.