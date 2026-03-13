El truco de los cocineros españoles para mejorar un aperitivo con anchoas: «Un poco de mayonesa, trufa, pepinillo o tabasco»

El aperitivo es para muchos españoles un ritual que no hay que saltarse por nada del mundo, especialmente los fines de semana. Además, la gastronomía y los productos alimentarios de todos los lugares de España hacen que los aperitivos sean atractivos para todo el mundo. Las anchoas son uno de estos productos que pueden dar otra cara al aperitivo.

Las anchoas son un bocado exquisito y muy versátil que permite crear recetas rapidísimas perfectas para la hora del aperitivo. Chefs de renombre como Dani García, Samantha Vallejo-Nágera o Jesús Sánchez han compartido algunos trucos para mejorar este lujoso ingrediente. Lo más importante que recomiendan estos chefs es no echar limón a las anchoas, ya que puede oxidarlas y despertar sabores amargos en el paladar.

Para la exjueza de Masterchef, el mejor uso de las anchoas en una de las salsas más famosas de la gastronomía mundial: la salsa César. La elaboración de esta salsa es muy sencilla: en un cuenco poner sal, pimienta y un puñado de alcaparras; aplastarlas con un tenedor y añadir seguidamente una lata de anchoas de una buena conserva. Después, emulsionar la mezcla con un chorro de aceite echado en hilo y añadir una yema de huevo para una salsa más untuosa; si te gusta el picante, puedes añadir unas gotas de tabasco.

El uso de Jesús Sánchez de las anchoas es más clásico, pero con un cierto toque moderno. Un pepinillo relleno de bonito y anchoa, una gilda reinventada. En cambio, para el chef de BiBo Dani García, la mejor forma para degustar las anchoas se ofrece en su restaurante. Dani García coloca una base de mayonesa negra emulsionada con trufa en la que coloca las anchoas encima. El contraste entre el sabor a mar de las anchoas y el sabor a tierra de la trufa hace de este bocado algo excepcional.