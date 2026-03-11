Torrijas francesas: receta fácil del dulce tradicional

Las torrijas son uno de esos dulces que todo el mundo reconoce al instante. En cuanto llega la Semana Santa empiezan a aparecer en muchas casas y panaderías, y es difícil resistirse a su aroma a canela y azúcar. Aunque la receta tradicional es la más conocida, existen muchas variantes interesantes. Una de las más sencillas y rápidas son las torrijas francesas, una versión muy fácil de preparar y con una textura increíblemente suave.

Esta receta recuerda bastante al famoso “pain perdu” francés, un dulce que también se prepara aprovechando pan del día anterior. La idea es muy parecida: el pan se empapa en una mezcla de leche y huevo y luego se dora en la sartén hasta que queda crujiente por fuera y cremoso por dentro. Es una forma perfecta de preparar torrijas sin demasiadas complicaciones y con ingredientes muy básicos.

Más postres tradicionales

Eso sí, si te gustan estos postres tradicionales, hay muchísimas formas distintas de hacerlos. Puedes descubrir más opciones dentro de las mejores recetas de torrijas, donde encontrarás desde versiones muy clásicas hasta ideas más modernas. Por ejemplo, las típicas torrijas clásicas con leche, que probablemente has probado más de una vez, o las conocidas torrijas de vino tradicionales, que tienen un sabor mucho más intenso y aromático.

Ingredientes

1 barra de pan del día anterior

250 ml de leche

2 huevos

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de vainilla (opcional)

1 cucharadita de canela en polvo

Mantequilla o aceite suave para la sartén

Azúcar y canela para espolvorear

Cómo hacer torrijas francesas

Preparar la mezcla

Lo primero es preparar la mezcla donde vamos a empapar el pan. En un bol grande mezcla los huevos con la leche, el azúcar, la canela y la vainilla. Bátelo todo bien con un tenedor o unas varillas hasta que la mezcla quede homogénea. Esta base será la que le dará esa textura tan cremosa al interior de las torrijas.

Cortar el pan

Corta el pan en rebanadas de unos dos o tres centímetros de grosor. No hace falta que sean perfectas, pero sí que tengan algo de grosor para que aguanten bien al mojarlas. El pan del día anterior suele funcionar mejor porque está un poco más firme y absorbe mejor el líquido sin romperse.

Empapar las rebanadas

Introduce las rebanadas en la mezcla de leche y huevo y déjalas unos segundos por cada lado. No es necesario dejarlas demasiado tiempo. Lo importante es que absorban bien la mezcla pero sin llegar a deshacerse.

Dorarlas en la sartén y servir

Pon una sartén a fuego medio y añade un poco de mantequilla o aceite suave. Cuando esté caliente, coloca las rebanadas y cocínalas durante unos dos o tres minutos por cada lado. Poco a poco verás cómo se doran y se forma una capa exterior ligeramente crujiente. Mientras tanto, el interior queda muy tierno y jugoso. Cuando estén listas, colócalas sobre papel de cocina para retirar el exceso de grasa. Cuando todavía estén calientes, espolvorea por encima una mezcla de azúcar y canela. Ese aroma es lo que hace que las torrijas huelan increíble nada más salir de la sartén. Si quieres darles un toque diferente, puedes añadir también un poco de miel por encima o acompañarlas con fruta fresca.

Algunos trucos para que salgan perfectas

El tipo de pan es clave para que las torrijas queden bien. Un pan con miga consistente permitirá que absorba la mezcla sin romperse. El pan del día anterior suele ser la mejor opción. Otro detalle importante es controlar el fuego de la sartén. Si está demasiado alto, se dorarán muy rápido por fuera pero no quedarán cremosas por dentro. También puedes añadir un poco de ralladura de limón o de naranja a la mezcla para darles un aroma más fresco. Incluso hay quien añade un chorrito de nata a la leche para que queden todavía más suaves. Las torrijas francesas son una forma muy fácil de disfrutar de este dulce tan tradicional. Se preparan rápido, no necesitan ingredientes complicados y quedan perfectas tanto para una merienda especial como para un desayuno dulce de fin de semana.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 personas (6-8 torrijas aproximadamente)

Información nutricional: alrededor de 250 kcal por torrija

Tipo de cocina: española con inspiración francesa

Tipo de comida: postre o merienda dulce tradicional