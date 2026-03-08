Bacalao confitado en aceite receta tradicional y jugosa
Bacalao confitado en aceite paso a paso. Técnica para lograr una textura suave y un resultado gourmet en casa.
Cuando cocinas bacalao confitado en casa, te das cuenta de lo que llaman la cocina del producto, es decir, que en cocina el hecho de conocer cómo tratar de la mejor forma un ingrediente, puede ser un resultado maravilloso. Sin más, no hace falta grandes acompañamientos, ni salsas complicadas, etc. En el caso del bacalao confitado, basta elegir un buen lomo de bacalao, en salazón o congelado o fresco, y echar un poco de paciencia para que se confite poco a poco. Esta es una receta tradicional de la gastronomía española. No olvidemos que en muchas partes de nuestra geografía se ha cocinado desde siempre este delicioso pescado.
Ingredientes
Para preparar esta receta solo necesita unos pocos ingredientes, pero es importante que sean de buena calidad.
Preparar el aceite aromatizado
- Pon la sartén a fuego suave y deja que el aceite se caliente poco a poco. Aquí es importante no tener el fuego alto.
- El aceite no debe empezar a freír fuerte ni hacer muchas burbujas. Solo queremos que se caliente lentamente y que el ajo vaya soltando su aroma.
- Cuando empiece a notar el olor del ajo, ya estará listo para el siguiente paso.
Cocinar el bacalao
- Ahora llega el momento de agregar el bacalao. Coloca los lomos en la sartén con la piel hacia abajo. Lo ideal es que el pescado quede casi cubierto por el aceite.
- Si ves que falta un poco, puedes agregar un chorrito más.
- El aceite debería estar aproximadamente entre 60 y 70 grados. No hace falta tener termómetro, simplemente asegúrese de que no esté hirviendo.
- Deja que el bacalao se cocine muy despacio durante unos 10–15 minutos. Durante este tiempo verás pequeñas burbujitas alrededor del pescado, pero nunca una fritura fuerte.
- Da un punto de sal y de pimienta molida. Con cuidado, el bacalao ya puede tener su punto salado natural.
- Mientras se cocina, el bacalao empezará a soltar su gelatina natural. Esto es lo que luego ayuda a crear esa textura tan jugosa y suave que tiene el bacalao confitado.
- No hace falta darle la vuelta ni moverlo demasiado. Simplemente deja que el calor haga su trabajo.
- Comprueba que está en su punto. Sabrás que el bacalao está listo cuando las láminas del pescado se separan fácilmente con un tenedor.
Cómo servir el bacalao
Este plato queda genial acompañado con algo sencillo que no le bastante protagonismo al pescado. Algunas opciones muy típicas son: patatas panaderas, pimientos del piquillo, verduras salteadas, o incluso una rebanada de pan tostado.
Otra idea muy buena es aprovechar el aceite que queda en la sartén para hacer una especie de pil-pil rápido. Si mueves la sartén suavemente en círculos, el aceite y la gelatina del bacalao pueden emulsionar y crear una salsa ligera y muy sabrosa.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción: entre 15 y 20 minutos
Tiempo total: aproximadamente 30 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional (aprox. por ración):
Calorías: 380–420 kcal Proteínas: 30 g Grasas: 26 g Carbohidratos: 1–2 g
Tipo de cocina: Española / mediterránea
Tipo de comida: Plato principal (también puede servirse como plato gourmet o tapa)